16 - 22 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarını memnun etmek istemek geri tepebilir. Bir başkasını mutlu etmek için tamamen dürüst olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz, ancak kalbinizden geçenleri ifade ettiğinizde, beklediğiniz gibi tepki vermeyebilirler. Duygularıyla aşırı özdeşleşmek kafa karışıklığına yol açabilir. Başkalarının duygularına kolayca kapılmaktan kaçınmak için güçlü sınırlar koyun ve onlara bağlı kalın. Herkesi memnun edemezsiniz ve açık sözlülük her zaman en iyi yol değildir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınız veya kardeşleriniz her an gerçek duygularını açığa çıkarabilir. Belki de son zamanlardaki kişisel mücadeleleriyle size yük olmaktan kaçınmaya çalışıyorlar, ancak geride tuttukları her şeyin ayrıntılarını bir kez öğrendiğinizde, çelişkili hissedebilirsiniz. Onların yanında olma fırsatının elinizden alındığını hissedebilirsiniz, ancak aynı zamanda, bu konuda size karşı dürüst olmanın muhtemelen zor olduğunu da anlayın. İtirafı kabul etmeye çalışın, çünkü muhtemelen iyi bir sebeple geliyor.