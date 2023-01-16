16 - 22 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegen etkileşimlerinin çok olmadığı bir hafta geçireceğiz. Tek gezegen açısı Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş Plüton kavuşum açısı olacak. Bu açı da bizi krizler, dönüşümler anlamında biraz zorlayabilir. Biraz daha baskılı koşulların olduğu, kendimizi daha güçlü ifade etmek istediğimiz, bu uğurda insanlara manipulatif hareketler yapabileceğimiz veya bu hareketleri karşıdan görebileceğimiz bir gün ve hafta ortası olacak. Çünkü gezegen açıları sadece kesinleştikleri gün etkili değildir, 3 gün civarı etki ederler.

Bu açının dışında Güneş Kova burcuna geçiş yapıyor ve artık kova sezonu başlıyor. Toplumsal duyarlılığımızın arttığı, grup bilincine geçtiğimiz, entelektüel ilgilerimizin arttığı ve bilgi edinmeye yönelik isteğimizin arttığı, kendimizi daha farklı ve ilerici bir şekilde ifade ettiğimiz bir 30 gün geçireceğiz.

Bunların dışında bir diğer önemli gelişme de Merkür’ün geri hareketi bitiriyor olması. Bunun anlamını artık çoğunuz biliyorsunuz. Artık önemli anlaşmalar, başlangıçlar yapmaya başlayabileceğimiz bir dönem. Mars Retro’su da bitti.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda güne başlıyoruz. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu Uranüs ile sert etkileşime girecek olan ay bugünü biraz zorlu bir hale getirebilir. Sıkılgan ve isyankar bir hale getirebilir fakat kendimizi ifademiz güçlü.

Salı

Haftanın en zorlu günü. Ay Akrep burcunda Neptün ile uyumlu bir açıda da olsa Satürn ile sert etkileşime giriyor olacak. Duygusal olarak gergin ve ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı, iş yoğunluklu bir gün veya bir mutsuzluk, bir üzüntü yaşayabileceğimiz, karamsar hissedebileceğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay bugün Yay burcuna geçiyor. Dün’e göre çok daha iyimser bir gündeyiz. Mars ile sert açı yapan Ay günü daha kolay incinir, sinirlenir bir hale getirecek ve tartışmalardan, kazalardan uzak durmamız gereken bir gün.

Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay hem sorumluluklarımız hem de sosyal hayatımız için olumlu bir etki getiriyor. Neptün ile de sert açı var bu da fazla iyimserlik getirebilir. Gün içerisinde kafa karışıklığı ve yanlış anlama noktasına getirebilir

Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız, iyimserliğin yine biraz geri planda kaldığı bir gün. Ayrıca Ay Merkür ile bugün kavuşum açısı yapıyor. İletişim trafiğimiz de oldukça yükseliyor.

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Ay Neptün ile uyumlu Plüton ile de kavuşum açısı içerisine girecek. Duygusal, sezgisel olarak çok güçlü, derinliğimizin çok yüksek olduğu bir gün. Bugün önemli kararlar alabiliriz.

Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Uranüs ile kare açı yapacak olan Ay ile bugün isyankarlığımız, değişiklik isteğimiz had safhada. Ayrıca Mars ile de uyumlu açı yapacak olan Ay bugün ayrıca çok cesur. Bu güne çok dikkat etmek gerekli. Yeni başlangıçlar için çok etkili bir gün ama ne kadar kalıcı olur orası muamma.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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