16 - 22 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 16 - 22 Ocak 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

16 - 22 Ocak 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 16 Ocak 2023 13:01 Güncelleme: 16 Ocak 2023 13:06
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Esenlikler. Bu hafta gezegen etkileşimlerinin çok olmadığı bir hafta geçireceğiz. Tek gezegen açısı Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş Plüton kavuşum açısı olacak. Bu açı da bizi krizler, dönüşümler anlamında biraz zorlayabilir. Biraz daha baskılı koşulların olduğu, kendimizi daha güçlü ifade etmek istediğimiz, bu uğurda insanlara manipulatif hareketler yapabileceğimiz veya bu hareketleri karşıdan görebileceğimiz bir gün ve hafta ortası olacak. Çünkü gezegen açıları sadece kesinleştikleri gün etkili değildir, 3 gün civarı etki ederler.


Bu açının dışında Güneş Kova burcuna geçiş yapıyor ve artık kova sezonu başlıyor. Toplumsal duyarlılığımızın arttığı, grup bilincine geçtiğimiz, entelektüel ilgilerimizin arttığı ve bilgi edinmeye yönelik isteğimizin arttığı, kendimizi daha farklı ve ilerici bir şekilde ifade ettiğimiz bir 30 gün geçireceğiz.


Bunların dışında bir diğer önemli gelişme de Merkür’ün geri hareketi bitiriyor olması. Bunun anlamını artık çoğunuz biliyorsunuz. Artık önemli anlaşmalar, başlangıçlar yapmaya başlayabileceğimiz bir dönem. Mars Retro’su da bitti.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Akrep burcunda güne başlıyoruz. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu Uranüs ile sert etkileşime girecek olan ay bugünü biraz zorlu bir hale getirebilir. Sıkılgan ve isyankar bir hale getirebilir fakat kendimizi ifademiz güçlü.


Salı

Haftanın en zorlu günü. Ay Akrep burcunda Neptün ile uyumlu bir açıda da olsa Satürn ile sert etkileşime giriyor olacak. Duygusal olarak gergin ve ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı, iş yoğunluklu bir gün veya bir mutsuzluk, bir üzüntü yaşayabileceğimiz, karamsar hissedebileceğimiz bir gün.


Çarşamba

Ay bugün Yay burcuna geçiyor. Dün’e göre çok daha iyimser bir gündeyiz. Mars ile sert açı yapan Ay günü daha kolay incinir, sinirlenir bir hale getirecek ve tartışmalardan, kazalardan uzak durmamız gereken bir gün.


Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ve Satürn ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay hem sorumluluklarımız hem de sosyal hayatımız için olumlu bir etki getiriyor. Neptün ile de sert açı var bu da fazla iyimserlik getirebilir. Gün içerisinde kafa karışıklığı ve yanlış anlama noktasına getirebilir


Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız, iyimserliğin yine biraz geri planda kaldığı bir gün. Ayrıca Ay Merkür ile bugün kavuşum açısı yapıyor. İletişim trafiğimiz de oldukça yükseliyor.


Cumartesi

Ay Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Ay Neptün ile uyumlu Plüton ile de kavuşum açısı içerisine girecek. Duygusal, sezgisel olarak çok güçlü, derinliğimizin çok yüksek olduğu bir gün. Bugün önemli kararlar alabiliriz.


Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Uranüs ile kare açı yapacak olan Ay ile bugün isyankarlığımız, değişiklik isteğimiz had safhada. Ayrıca Mars ile de uyumlu açı yapacak olan Ay bugün ayrıca çok cesur. Bu güne çok dikkat etmek gerekli. Yeni başlangıçlar için çok etkili bir gün ama ne kadar kalıcı olur orası muamma.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 16 Ocak Pazartesi

16 Ocak 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün durmayı öğrenmek için iyi bir zaman olabilir. Gün, sizi sırlarınızı açığa çıkarmaya ve gerçek hisleri paylaşmaya teşvik ediyor. Bu, başkaları için yaptığınız empatiyi yükseltir, ancak potansiyel olarak onları idealleştirmemize de yol açar. Duygularınızın düşünceleriniz üzerinde gereğinden fazla bir etkisi olmaması için çabalayın. Güvensizliklerin ilişkileri sabote etmesi de çekinilmesi gereken bir şeydir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarını memnun etmek istemek geri tepebilir. Bir başkasını mutlu etmek için tamamen dürüst olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz, ancak kalbinizden geçenleri ifade ettiğinizde, beklediğiniz gibi tepki vermeyebilirler. Duygularıyla aşırı özdeşleşmek kafa karışıklığına yol açabilir. Başkalarının duygularına kolayca kapılmaktan kaçınmak için güçlü sınırlar koyun ve onlara bağlı kalın. Herkesi memnun edemezsiniz ve açık sözlülük her zaman en iyi yol değildir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gizli duygular vurgulanır. Kimseye söylemediğiniz eski sırlar, artık açığa çıkarılması gerekiyormuş gibi gelebilir. Etrafınızdaki insanların ne hakkında konuştuğunuzu anlama olasılığı daha yüksektir ve sizinle ve geçmiş mücadelelerinizle empati kurmaya isteklidirler. Ne yazık ki, kendiniz hakkında yersiz bir olumsuzlukla konuşursanız, sonunda kendi en büyük düşmanınız olabilirsiniz. Omuzlamanız gerekmediğinde suçlama yükünü kabul etmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlar bugün daha fazlası olabilir. Çevrenizde sadece tanıdık olarak düşündüğünüz biri olabilir, ancak fikriniz değişmek üzere olabilir! Sizinle konuşma biçimleri veya size arkadaş grubunun geri kalanından farklı davranma biçimleriyle ilgili bazı şeyler öne çıkabilir ve size olan ilgilerini daha belirgin hale getirebilir. Ancak, çok sert tepki vererek bunu başlamadan önce bitirebilirsiniz, bu yüzden siz de ilgileniyorsanız öyle davrandığınızdan emin olun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile sırları açığa çıkmak üzere olabilir. Bazı aile üyelerinin sizin hakkınızda hissettikleri veya tam tersi, uyarı yapılmadan ağzından kaçırılabilir. Bu kadar uzun süredir tanıdığınız biri hakkında asla beklemeyeceğiniz bir şey öğrenmek sarsıcı olabilir, ancak daha fazla bilgi açığa çıktıkça bunun bir anlamı olmalı. Empatinin bu duygusal bağlantıda size rehberlik etmesine ve yeni bilgileri nasıl içselleştireceğinizi göstermesine izin verin. Sadece diğer kişiyi değiştirmeye çalışmayın!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınız veya kardeşleriniz her an gerçek duygularını açığa çıkarabilir. Belki de son zamanlardaki kişisel mücadeleleriyle size yük olmaktan kaçınmaya çalışıyorlar, ancak geride tuttukları her şeyin ayrıntılarını bir kez öğrendiğinizde, çelişkili hissedebilirsiniz. Onların yanında olma fırsatının elinizden alındığını hissedebilirsiniz, ancak aynı zamanda, bu konuda size karşı dürüst olmanın muhtemelen zor olduğunu da anlayın. İtirafı kabul etmeye çalışın, çünkü muhtemelen iyi bir sebeple geliyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özdenetim eksikliği, sizi geri adım atmaya zorlayarak ayağınıza gelebilir. Bugün para harcamak söz konusu olduğunda zorlanabilirsiniz, özellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara veya indirimlere dikkat edin! Ayrıca, hayatınızdaki diğer insanların morallerini yükseltmek için cömert hediyeler vermek zorunda olduğunuzu da hissedebilirsiniz, ancak gerçekte, onların sizden bekledikleri bu olmayabilir. Onlara sevgi dillerinde hizmet ettiğinizden emin olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünyanın kendisi size karşıymış gibi görünebilir. Bilgilerinizi sır olarak saklayacağını düşündüğünüz birine güvenmek sizi dedikoduların merkezi yapmış olabilir! Arkadaşınızın yaptığı masum bir hata olsa da, başkalarının nezaketinizden faydalanmasına izin verme eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal bir patlama, arkadaş grubunuzu yeniden değerlendirmeniz için ihtiyacınız olan motivasyonu size verebilir. Birisi çok kıskanç davranıyorsa, devam etmeyi düşünmenin zamanı geldi.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sadece bir kişi ama yapacak çok şey var! Yapılacaklar listenizdeki çok sayıda görev, muhtemelen stresi davet ediyor ve aynı anda birden fazla iş yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmenize neden oluyor. Ayrıca başkalarının, özellikle kardeşlerin ve çocukların görevlerini üstleniyor olabilirsiniz ve bu, bir kişinin idare etmesi için çok fazla. Tüm bunların üzerine kendinizi suçlama eğilimi, işlerin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir, bu nedenle kendinize karşı nazik olun. Sonuçta, gerçekten çaba harcıyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok fazla eğlence beklenmedik itiraflara yol açabilir. Yaşanacak eğlenceli zamanlar olabilir ki bu iyi bir şeydi, ta ki kendinizi aşırı şımartana ve kendinizi ayıkken söylemek istemeyeceğiniz şeyler söylerken bulana kadar. Ayrıca, eğlenirken etrafınızdaki diğer insanlarla daha güçlü bir yakınlık hissedebilirsiniz, bu, parti bittiğinde hala orada olmayabilir. Aşırıya kaçmak yerine, eğlenmek ve gerçekçi olmak arasında bir denge bulmaya çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile üyeleri sonunda size açılıyor olabilir. Oda arkadaşları veya akrabalar, özellikle de normalde kendileri hakkında pek konuşmayanlar, duyguları konusunda daha açık hissedebilirler. Bu kadar uzun süre çok az şey duyduktan sonra bu kadar çok şey duymak şaşırtıcı olabilir, ama neyse ki, yeni keşfedilen paylaşma yetenekleri canlandırıcı olmalı. Bununla birlikte, kişiyi tanıdığınızı düşündüğünüz gibi tanımadığınız için endişelenebilirsiniz, ancak asıl önemli olan, şimdi açılıyor olmalarıdır.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Doğru veya yanlış bazı bilgiler hızla dolaşıyor! Topluluğunuzda bazı dedikodular yayılıyor olabilir ve siz dahil olmasanız da, daha fazla yaymayı seçerseniz yine de sizi etkileyebilir. Aranızdaki birinin başına utanç verici bir şey gelmesi, onun mahremiyeti hak etmediği anlamına gelmez veya durumu onlar için daha da aşağılayıcı hale getirmeniz gerektiği anlamına gelmez. İyiliğin sesi olarak kalabalığın arasından sıyrılmayı seçin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevdiğiniz biri sizinle gerçek duygularını paylaşmaya hazırlanıyor olabilir. Bu, onlarla olan ilişkinizin kendine özgü doğası ne olursa olsun, muhtemelen uzun süredir tanıdığınız biridir. Bir süredir sakladıkları bir şeyi size anlatmak için bir anlam ifade edebilirler ve onu ortaya çıkarmak için ne kadar dikkatli düşündüklerini detaylandırabilirler. İster iyi ister kötü bir haber olsun, söyleyeceklerini anlamaya açık olmaya çalışın, çünkü muhtemelen onlar için çok önemlidir.


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