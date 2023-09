15 Eylül 2023 Başak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 15 Eylül 2023 günü saat 04:39’da Başak burcunun 21. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek.

Başak burcu toprakla, düzenle, detaylarla, iş hayatıyla, bizi uğraştıran, sorgulamamızı, detaya inmemizi, analiz yapmamızı gerektiren hatta bizi bir nevi köleleştiren işlerimiz ile alakalıdır. Ayrıca Başak sağlık ve temizlik konuları ile de yakından alakalıdır. Bu dönemde iş dünyası, toprak ve tarım ile ilgili konular, çalışma hayatı ile ilgili konular ve sağlık konuları dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatlarımızda ön plana çıkacak.

An derecesine Uranüs ve Neptün’den çok keskin açılar var. Uranüs ile uyumlu Neptün ile uyumsuz bir açı formasyonunda. Uranüs ile uyumlu açı bu dönemin yeniliklere, yeni başlangıçlara, değişik fikirlerin hayatımıza girmesi ve anlık fikir olmaktan çıkarak daha büyük etkiler yaratması konusunda destekleyici etkilere sahip. Fakat Neptün açısı ise fazla feda edici, dağıtıcı, kafa karıştırıcı, bulanık, belirsiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Bu dönemde özellikle yanılgı, manipulasyon gibi konulara çok dikkat etmek gerekli. Fazlasıyla akıntıya kapılmış hissettiğimiz, kontrolü elimize almaya çalıştığımız bir dönem fakat bunu çok da becerebiliyor muyuz, orası biraz muamma.

An derecesinin yükseleni Aslan ve 1. evde Merkür konuşlanmış. Bu da yine Başak burcu etkisini vurgulayan bir etki olarak yansıyacaktır. Aslan burcunun yükselmesi ise aslında an derecesiyle ilgili anlattığım herşeyi vurgular nitelikte. Çünkü Güneş ve Ay Yeniay formunu oluşturur ve bu yukarıda bahsettiğim tüm açılar Güneş’i etkiler, Güneş de Aslan burcunu yönettiği için dönemin kalitesine güneşin aldığı etkiler bir kat daha fazla etki ediyor demektir. Yani an derecesiyle ilgili konuları güçlendirici bir etkidir yükselenin Aslan olması.

An derecesi an haritasının 2. evinde. Bu da finansal konuların, para getiren başlangıçların, yeni para kaynaklarının veya sahip olunan yeni bir eşyanın da gündemde olacağını göstermekte.

An haritasında 2 sabit yıldız ön plana çıkmakta. Biri DENEBOLA diğeri de RAS ALHAGUE. DENEBOLA dönemin kalitesine biraz isyankarlık ekler nitelikte. Toplumun, etrafımızdakilerin aksine hareket etmek ile alakalı. Zaten Uranüs uyumlu açısı da bu konuyu destekliyor. Topluma rağmen veya toplumun isteklerinin dışında hareket etmek, bu atmosferde yeni başlangıçlar dönemin önemli konuları arasında.

RAS ALHAGUE ise bu yeni başlangıçların bir yarayı iyileştirmek, Neptün doğasını da ve Başak-Balık aksını destekler nitelikte şifalanmak ile alakalı konuların da gündemde olduğunu. Daha doğrusu bu yeni başlangıçların, yeniay ile geldiğimiz yeni bilincin aslında uzun vadede şifalanmak amacıyla olduğunu vurguluyor.

Başak Yeniayı'nın burçlara etkisi

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa’lar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde fayda getirecek konular arasında.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyer’den kazandıkları gelirlerde artış olabilir. Finansal pazarlıklar için uygun bir dönem.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu yeniay özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem. Eğitim aldığınız ve vizyon sahibi olduğunuz konular, yabancılar veya öğretmenlerinizden destek alarak kendinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Bu dönemi en kapalı veya en az belirgin geçirecekler yükselen Teraziler olacak. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş, hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Birebir arkadaşlık ettiğiniz kişiler, eşiniz veya ortağınız ile bu gruplar içinde bulunabilir ve çalışabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca iş arkadaşlarınızdan da destekler alabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir. Yaratıcılığınız ve sahne becerileriniz size bu alanlarda yeni açılımlar sağlayacak ve destek olacak.

Yükselen Kova

Yükselen Kova’lar için borçlar, krediler, alacak verecek konuları, ortaklaşa veya eşin gelirleri konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde yapacağınız bazı finansal harcamalar üzerinde detaylı düşünmek ve hesap yapmak durumundasınız. Ailenizden borçlarınız ile ilgili maddi destekler almanız gündemde.

Yükselen Balık

Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz. Kardeşleriniz ve akrabalarınız size bu konularda destek olabilir. Eğer konu ortaklık ise çevreniz ve iletişimde olduğunuz kişiler size fayda sağlayabilir.