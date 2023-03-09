13 - 19 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Çok fazla gezegen etkileşimi olduğunu söyleyebilirim. Ve iki de gezegen burç değişimi yaşayacağız. Mars Neptün karesi hafta başında yaşanacak, oldukça aldatıcı olabilecek bir açı, aksiyonları hedefleri biraz şaşırtabilir, motivasyon düşüklüğü yaşatabilir. Ayrıca Güneş de Neptün ile kavuşacak ki bu da çok benzer etkilere sahip. Hatta Merkür de Neptün ile kavuşacak, bu da zihnimizi bulandıracak. Yani hafta başında büyük bir hedefsizlik, kafa karışıklığı ve tembellik içerisinde olabiliriz.

Hafta ortası ise Venüs’ün Plüton karesi ile geçecek. İkili ilişkilerde krizli, kıskançlık veya kontrolün olduğu zamanlara işaret ediyor. Fakat sonrasında Venüs Boğa burcuna girecek. Bu da huzur ve dengeyi artıracak. Venüs’ü güçlendirecek. Yine hafta ortasında Merkür Mars ile sert etkileşimde. Bu da yine hafta ortasını tartışmalı, gergin bir hale getirecek. Güneş de Merkür ile kavuşum yapacak ki bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir açıdır.

Hafta sonu daha sakin ve uyumlu olacak. Venüs Satürn ile Merkür de Plüton ile yumuşak etkileşimde olacak. Tartışmanın yerini olgunluğa bıraktığı, sorgulamanın, krizin yerini düşünsel ve duygusal derinliğe bıraktığı bir hafta sonu geçireceğiz.

Son olarak da Merkür Koç burcuna geçecek. Bu da sözel cesaret, hızlı düşünme, spontane konuşma gibi özelliklerimizi artıracak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda güne başlıyoruz. Neptün etkilerinin çok güçlü olduğu bu günlerde Yay’ın hayalci ve iyimser etkileri de devrede olacak ve iyimserlik etkilerini katlayacak. Bu gün abartıya kaçmamaya çalışmakta fayda var.

Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ile yapacağı uyumlu açı bugün hayalcilik, iyimserlik ve abartı konusunu çok daha artıracak. Bugün de fazla iyimser olmamaya çalışmalı, tembellikten kaçınmalıyız.

Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu Mars ile sert açı yapacak. Sosyal ilişkiler açısından verimli, enerjisi yüksek, biraz tartışmalar yaşatabilecek bir gün. Gün sonlarına doğru Ay Oğlak burcuna geçerek biraz daha sorumluluklara odaklanmamızı sağlayacak.

Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ay fazlaca açı yapmayacak. Oğlak burcunda olduğu için sorumluluklarımıza, işlerimize daha çok odaklandığımız, duygusal açıdan daha durağan bir gün.

Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile kavuşum yapacak ve günü biraz krizli, sorgulayıcı, kontrolcü geçirmemize sebep olabilir.

Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün yine sorumluluklarımıza, işlerimize odaklandığımız, entelektüel faaliyetler, bilgi aktarımı, öğrenme, eğitim gibi konularda vurgu kazanabilecek bir gün.

Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın Mars ile yapacağı uyumlu açı günü enerjik bir hale getirecek. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir, ayrıca sportif faaliyetler için de güçlendirici etkiye sahip.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya