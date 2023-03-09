13 - 19 Mart 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 13-19 Mart 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

13 - 19 Mart 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 09 Mart 2023 10:46 Güncelleme: 09 Mart 2023 10:46
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Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Çok fazla gezegen etkileşimi olduğunu söyleyebilirim. Ve iki de gezegen burç değişimi yaşayacağız. Mars Neptün karesi hafta başında yaşanacak, oldukça aldatıcı olabilecek bir açı, aksiyonları hedefleri biraz şaşırtabilir, motivasyon düşüklüğü yaşatabilir. Ayrıca Güneş de Neptün ile kavuşacak ki bu da çok benzer etkilere sahip. Hatta Merkür de Neptün ile kavuşacak, bu da zihnimizi bulandıracak. Yani hafta başında büyük bir hedefsizlik, kafa karışıklığı ve tembellik içerisinde olabiliriz.


Hafta ortası ise Venüs’ün Plüton karesi ile geçecek. İkili ilişkilerde krizli, kıskançlık veya kontrolün olduğu zamanlara işaret ediyor. Fakat sonrasında Venüs Boğa burcuna girecek. Bu da huzur ve dengeyi artıracak. Venüs’ü güçlendirecek. Yine hafta ortasında Merkür Mars ile sert etkileşimde. Bu da yine hafta ortasını tartışmalı, gergin bir hale getirecek. Güneş de Merkür ile kavuşum yapacak ki bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir açıdır.


Hafta sonu daha sakin ve uyumlu olacak. Venüs Satürn ile Merkür de Plüton ile yumuşak etkileşimde olacak. Tartışmanın yerini olgunluğa bıraktığı, sorgulamanın, krizin yerini düşünsel ve duygusal derinliğe bıraktığı bir hafta sonu geçireceğiz.


Son olarak da Merkür Koç burcuna geçecek. Bu da sözel cesaret, hızlı düşünme, spontane konuşma gibi özelliklerimizi artıracak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda güne başlıyoruz. Neptün etkilerinin çok güçlü olduğu bu günlerde Yay’ın hayalci ve iyimser etkileri de devrede olacak ve iyimserlik etkilerini katlayacak. Bu gün abartıya kaçmamaya çalışmakta fayda var.


Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ile yapacağı uyumlu açı bugün hayalcilik, iyimserlik ve abartı konusunu çok daha artıracak. Bugün de fazla iyimser olmamaya çalışmalı, tembellikten kaçınmalıyız.


Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu Mars ile sert açı yapacak. Sosyal ilişkiler açısından verimli, enerjisi yüksek, biraz tartışmalar yaşatabilecek bir gün. Gün sonlarına doğru Ay Oğlak burcuna geçerek biraz daha sorumluluklara odaklanmamızı sağlayacak.


Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ay fazlaca açı yapmayacak. Oğlak burcunda olduğu için sorumluluklarımıza, işlerimize daha çok odaklandığımız, duygusal açıdan daha durağan bir gün.


Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile kavuşum yapacak ve günü biraz krizli, sorgulayıcı, kontrolcü geçirmemize sebep olabilir.


Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün yine sorumluluklarımıza, işlerimize odaklandığımız, entelektüel faaliyetler, bilgi aktarımı, öğrenme, eğitim gibi konularda vurgu kazanabilecek bir gün.


Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın Mars ile yapacağı uyumlu açı günü enerjik bir hale getirecek. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir, ayrıca sportif faaliyetler için de güçlendirici etkiye sahip.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 13 Mart Pazartesi

13 Mart 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Duygular şimdi her iki uca doğru hızla ve şiddetle ilerliyor olabilir! Gün, arzularınızın sizden kaçmasına izin vermenize ve potansiyel olarak bu süreçte çok ileri gitmenize neden olabilir. Derin bir nefes bazı şeyleri bir daha düşünmek geri adım atmanıza ve daha büyük resmi görmenize yardımcı olabilir. Günün ilerleyen saatleri, duygularınızı daha iyi anlamanıza izin vermeli. Önemli şeyleri bu zamana erteleyin!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün artan bir yoğunluktan kaçmak mümkün olmayacak! Şimdilik rahat tarafınızı geride bırakın, kolları sıvayın ve derinlere dalmaya hazırlanın. Önünüze çıkabilecek zor görevlerin üstesinden gelmek için gereğinden fazla yeteneğiniz var, bu yüzden size daha az şey katacak göz boyayıcı işler için bu fırsat zamanını boşa harcamayın ve önemli şeylere odaklanın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kişisel ilişkileriniz bugün ekstra önem kazanıyor. Gün, hayati bağlantılarınızın hepsinin eşit düzeyde olmasını sağlamanıza yardımcı olur. Bağlarınızda bir tür dengesizlik olduğunu düşünüyorsanız, sorunları iyileştirmek için üzerinize düşeni yapmaktan çekinmeyin. Eğer sorun insanlar değilse, bu enerjiyi zorlu iş sorunlarını çözmek için de kullanabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Artık tüm sorumluluklarınızı kolaylıkla halledebilirsiniz. Gün, odaklanmanıza ve üretkenliğinizin önüne geçmiş olabilecek her türlü sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor. Öne çıkan işlerin bir listesiyle oturun ve hepsini bitirmek için bir strateji belirleyin! Her şeyi şu anda bitirmeniz gerekmese de, her şeyin er ya da geç gerçekleşmesi için gerçekçi bir plan tasarlamayı bir öncelik haline getirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün içinizdeki çocuğun oynamasına izin verebilirsiniz. Kişiliğinizin yaratıcı yönü sahneye çıkıyor, bu yüzden konfetileri hazırlayın ve eğlenmekten çekinmeyin! Rutinlerinizi sarsmak ve bir mola vermek için kendinize izin verin, çünkü bu, ruhsal esenliğiniz için harikalar yaratmalı ve son zamanlarda sıkışıp kalmış olabileceğiniz tekdüzelikten kurtulmanıza yardımcı olmalıdır. Maddi herhangi bir şeyi başarma konusunda endişelenmemeye çalışın. Bu tamamen "sizin" istediğiniz şeyleri yapmakla ilgilidir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hiçbir şey için acele etmeye gerek yok! Şimdi sizi yoran ağır kostümleri çıkarıp sadece kendiniz olduğunuz mutlu bir döneme giriyorsunuz. Endişelenmeden istediğiniz kadar tembel olabilirsiniz ancak zamanı gerçekten kendi lehinize kullanmak istiyorsanız, enerjinizi evdeki işleri tamamlamaya, örneğin yarım bıraktığınız ev işlerine yönlendirmeyi düşünün.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün programınız siz farkına bile varmadan dolabilir. Bugün sizden hiçbir şey kaçmıyor. Dışarı çıkıp çevrenizde neler olup bittiğini görmek için mükemmel bir zaman, belki de mahallede yeni bir restorana göz atarak veya bir akşam geçirmek için arkadaşlarınızı bir araya getirerek. Dışarıdayken başkalarıyla konuşmayı düşünün, çünkü pek çok ilginç yeni tanıdık edinebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Banka hesabınız şu anda biraz kontrol talep edebilir. Bugün paranıza keskin bir şekilde odaklanıyor ve size hesaplarınızı gözden geçirme ve her şeyin yolunda olduğundan emin olma şansı veriyor. Yeni bir para kaynağı bulmayı umuyorsanız, etrafa bakmayı unutmayın. Tam olarak ihtiyacınız olanı bulma şansınız yüksektir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Fazladan bir enerji patlaması ruhunuza doğru yükseliyor! Gün, herkesin sizi görebileceği bir yerde kendinizi öne çıkarmanıza yardımcı olacak özel bir dozda karizma ve güç veriyor. Başka biri rolü yapmakla uğraşmayın ve normalde herkesin parlamasını tercih etseniz bile, şu anda sahnenin merkezinde olmak için evrenin onayını aldınız. En azından bu an için spot ışığında güneşlenmeyi hak ediyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün herhangi bir şey için acele etmeniz gerektiğini düşünmeyin. Gün, etrafınızda durmaksızın dönen bu maratondan kurtulmanız ve dünyadan uzakta kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz için size izin veriyor. Biraz kişisel bakım için zaman ayırın. Enerji depolarınızı yeniden doldurursanız, yarışa tekrar katıldığınızda çok daha ileri gidebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Oyalanmak ve rahatlamak için harika bir gün. Gün, sizi size sunacak çok şeyi olan yakındaki ve uzaktaki insanlara bağlıyor. Normalde meseleleri kendi başınıza halletmeyi tercih etseniz ve kendinizden başka kimseye güvenmeseniz bile, etrafınızdakiler yüklerinizi kaldırmaya ve aslında onlara başlangıçta tahmin ettiğinizden daha fazla sorumlulukla güvenebileceğinizi göstermeye teşvik ediliyor. Fırsat verildiğinde, insanlar sizi olumlu bir şekilde şaşırtabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni başarı fırsatlarıyla dolu bir yol şimdi önünüzde açılıyor! Gün, dikkatinizi profesyonel hedeflerinize çevirir ve onları en iyi şekilde takip ettiğinizden emin olursunuz. Merdivenden yukarı çıkarken yol boyunca biraz kaybolduysanız, rotanıza geri dönmek için bir strateji belirleyin. Bir büyüğünüz veya başka bir yakınınız bazı yararlı tavsiyeler verebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi, daha önce hiç tatmadığınız bir şey için aç hissedebilirsiniz. Gün, dünyada sizi bekleyen sayısız harika fırsatın sadece bir kısmını sunarak, sizi daha farklı şeyler deneyimlemeye itiyor. Bunların çoğuyla, kelimenin tam anlamıyla veya mecazi olarak, her zamanki alanınızı terk etmeden karşılaşmanız imkansız olabilir. İster eşsiz bir mutfak olsun, ister sadece kendi dilinizde altyazılı bir film izlemek olsun, yeni bir şey denemeye özen gösterin. Küçük bir değişiklik dünyalar kadar iyi olabilir.

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