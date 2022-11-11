11.11 indirimine giden markalar

Her yıl kasım ayının 11. gününde düzenlenen 11 Kasım indirimleri, en çok beklenen indirimler arasında ilk sırada yer alıyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra da tüm dünyaya yayılan 11.11 indirimleri aslında "Bekarlar Günü" indirimi olarak da biliniyor. 1 rakamının yalnızlığı temsil etmesi sebebiyle "Bekarlar Günü İndirimleri" olarak kabul edilen bu indirim gününün başladığı yıl ise 2012. Peki, ülkemizde de oldukça yaygın olan bu indirimlerden faydalabileceğiniz markaları biliyor musunuz? İşte 11.11 indirimlerinden faydalanabileceğiniz markalar ve e-ticaret siteleri...