11.11 indirimine giden markalar

Kasım ayı indirim ayı özellikle 11.11 tarihi... İşte 11.11 indiriminden faydalanarak alışveriş yapabileceğiniz markalar...

Moda
Giriş: 11 Kasım 2022 15:00
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  • Her yıl kasım ayının 11. gününde düzenlenen 11 Kasım indirimleri, en çok beklenen indirimler arasında ilk sırada yer alıyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra da tüm dünyaya yayılan 11.11 indirimleri aslında "Bekarlar Günü" indirimi olarak da biliniyor. 1 rakamının yalnızlığı temsil etmesi sebebiyle "Bekarlar Günü İndirimleri" olarak kabul edilen bu indirim gününün başladığı yıl ise 2012. Peki, ülkemizde de oldukça yaygın olan bu indirimlerden faydalabileceğiniz markaları biliyor musunuz? İşte 11.11 indirimlerinden faydalanabileceğiniz markalar ve e-ticaret siteleri...

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  • Sephora

    Makyaj malzemelerinin fiyatları her geçen gün gittikçe artıyor. 11.11 tarihine özel indirim yapan Sephora ise 22 markada tüm ürünlere yüzde 22 indirim yapıyor.

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  • Watsons

    Kozmetikten devam edelim. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok güzellik ürünü alabileceğimiz Watsons da 11.11 tarihine özel birçok üründe yüzde 80'e varan indirim yapıyor.

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  • M.A.C.

    M.A.C.'nin dahil olmadığı bir indirimi kabul etmiyoruz. Elinizde ürününüz olsa dahi indirimli alıp stok yapabilirsiniz. M.A.C. 11.11 tarihine özel sepette yüzde 30'a varan indirim yapıyor.

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  • Dagi

    11.11 gününe özel Dagi de birçok farklı kampanya ile tüketicilerin karşısında! Marka, 1500 TL üzeri alışverişlerde 300 TL, 1000 TL üzeri alışverişlerde ise 100 TL indirim yapıyor. Markada ayrıca sepette net yüzde 20 indirim kampanyası bulunuyor.

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  • Boyner

    Kasım ayında birçok farklı markada yaptığı indirimler ile dikkat çeken Boyner indirimlerinin yanı sıra bazı markalarda 500 TL üzeri alışverişlerde 100 TL indirim kampanyası sunuyor.

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  • Media Markt

    Biraz da teknoloji... Döviz kurundaki artışın en çok etkilediği ve fiyatların inanılmaz seviyelere geldiği bugünlerde bu indirimlerden faydalanmayı mutlaka düşünün deriz.

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  • Teknosa

    "Alışveriş Festivali" olarak indirimlerini duyuran Teknosa, tüketicilerine birçok farklı üründe kampanyalı fiyat sunuyor.

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  • N11.com

    Hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir platform olan N11.com da kasım ayı indirimlerinden faydalanabileceğiniz birçok seçenek ile karşınızda!

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  • Trendyol.com

    Birçok farklı kampanya ve indirim ile karşımızda çıkan Trendyol'da da ihtiyacınız olan birçok parçayı indirimli olarak alabilirsiniz.

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  • Flo

    Ayakkabı, bot ihtiyacınızı gidermek için Flo'nun hazırladığı 11.11 kampanyalarına göz atmanızda fayda var!

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  • Morhipo

    Birçok farklı markanın birçok farklı ürününe yer veren Morhipo'da da kasım ayına özel indirimler devam ediyor.

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  • Beymen

    Artan fiyatlar nedeniyle almaya çekindiğimiz birçok ürün Beymen'de yüzde 25'e varan indirimlerle...

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  • Mavi

    11.11'e özel kampanya düzenleyen Mavi 600 TL'lik alışverişlerde 100 TL indirim sunuyor.

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  • Mango

    11.11 gününe özel Mango'da birçok farklı kategoriden parçada yüzde 50'ye varan indirim var!

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  • H&M

    H&M'de de bugüne özel tüm ürünlerde yüzde 11 indirim bulunuyor!

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