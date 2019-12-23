İkizlerim 10 aylık!

İkizleriniz 10 aylık oldular, artık sadece sizinle değil birbirleriyle de ilgileniyorlar. Farkındalıklarının artması ve çevrelerindeki nesnelere karşı olan ilgileri kardeşlerini tanımak konusundaki isteklerini arttırdı. Çok daha hareketli ve gürültücüler. Bağırmaktan, çığlık atmaktan ve güldürülmekten çok mutlu oluyorlar ancak pek paylaşımcı değiller, bu süreç, oyuncaklarını paylaşmak istemeyen bebekleriniz için yeni bir dönemin başlangıcı..
Bebekleriniz 10 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.
10 aylık bebekler için ortalama uyku süresi gece minimum 11 saat ve gündüz uykusu -iki gündüz uykusu- 3 saattir. Ancak ayağa kalkmak, daha hızlı emeklemek, tutunarak yürümek gibi fiziksel aktiviteleri tekrar tekrar deneyimlemek için can atan bebekleriniz bu aylarda pek uyuma heveslisi olmayabilir. Uyandıkları zaman yataklarından çıkamasalar bile yatak içi aktiviteleri uykularının daha uzun süre bölünmesine neden olabilir. Bu aydaki bebekler gece beslenmesini bitirmiş olduğu için, kendi kendilerine uykuya dönmelerine müsaade edecek kadar müdahale etmemek yerinde olur.
Bu dönemde de anne sütü hala ana öğündür. Bebeğin günlük beslenme planının %50’si anne sütü, %50 si ise ek gıdadan oluşur. Bebekleriniz bu dönemde 3 ek gıda öğünü tüketebilir. Her bir öğünün miktarı, bir minik bebek kavanozunu geçmemelidir. 10 aylık bebekler ev içindeki günlük döngüleri idrak edebilirler, eğer sizinle sofraya oturmalarına ve kendi başlarına yemeye çalışmalarına müsade ederseniz, hem sosyal hem de motor kabiliyetleri açısından desteklenmiş olurlar. Pişirme teknikleri ve baharat kullanımını bebeklerinize uygun yaparsanız, hep birlikte aynı yemeği yememeniz için bir neden yok.
10 aylık bebeklerinizin sağlıklı büyümesini ve gelişimini teşvik etmek için bazı ipuçları;
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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