İkizlerim 10 aylık!

10 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"On aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" On aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 10 aylık oldular, artık sadece sizinle değil birbirleriyle de ilgileniyorlar. Farkındalıklarının artması ve çevrelerindeki nesnelere karşı olan ilgileri kardeşlerini tanımak konusundaki isteklerini arttırdı. Çok daha hareketli ve gürültücüler. Bağırmaktan, çığlık atmaktan ve güldürülmekten çok mutlu oluyorlar ancak pek paylaşımcı değiller, bu süreç, oyuncaklarını paylaşmak istemeyen bebekleriniz için yeni bir dönemin başlangıcı..

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 10 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa, doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

10 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Yatar halden, oturma haline hızlıca geçebilirler.

Otururken bir yere tutunarak ayağa kalkabilirler.

Tutundukları yerde ayakta bir süre durabilir, sallanabilirler.

Seslere yönelir ve kendi çıkardıkları seslerle karşılık verebilirler.

Oyuncaklarını paylaşmak istemezler, almak istediğinizde direnebilirler.

El çırpabilir, el sallayabilirler.

Küçük bir bardak yada fincandan su içebilirler.

Ellerinde tuttukları kaşık veya çatalı amacına uygun olarak kullanabilirler.

“Hayır” sözcüğünü anlarlar ancak söz dinlemeyebilirler.

İsteklerini ağlamadan, işaret ederek belli edebilirler.

Birbirlerine dokunmak ister, karşılıklı gülümseyebilirler.

Bilinçli olarak anne ve babalarına seslenebilirler.

10 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

10 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

10 aylık bebekler için ortalama uyku süresi gece minimum 11 saat ve gündüz uykusu -iki gündüz uykusu- 3 saattir. Ancak ayağa kalkmak, daha hızlı emeklemek, tutunarak yürümek gibi fiziksel aktiviteleri tekrar tekrar deneyimlemek için can atan bebekleriniz bu aylarda pek uyuma heveslisi olmayabilir. Uyandıkları zaman yataklarından çıkamasalar bile yatak içi aktiviteleri uykularının daha uzun süre bölünmesine neden olabilir. Bu aydaki bebekler gece beslenmesini bitirmiş olduğu için, kendi kendilerine uykuya dönmelerine müsaade edecek kadar müdahale etmemek yerinde olur.

10 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bu dönemde de anne sütü hala ana öğündür. Bebeğin günlük beslenme planının %50’si anne sütü, %50 si ise ek gıdadan oluşur. Bebekleriniz bu dönemde 3 ek gıda öğünü tüketebilir. Her bir öğünün miktarı, bir minik bebek kavanozunu geçmemelidir. 10 aylık bebekler ev içindeki günlük döngüleri idrak edebilirler, eğer sizinle sofraya oturmalarına ve kendi başlarına yemeye çalışmalarına müsade ederseniz, hem sosyal hem de motor kabiliyetleri açısından desteklenmiş olurlar. Pişirme teknikleri ve baharat kullanımını bebeklerinize uygun yaparsanız, hep birlikte aynı yemeği yememeniz için bir neden yok.

10 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

10 aylık bebeklerinizin sağlıklı büyümesini ve gelişimini teşvik etmek için bazı ipuçları;

Bebeklerinizin karıştırmayı keşfettikleri bir dönemdesiniz. Açabildikleri bir çekmecenin içini farklı doku ve renklerdeki materyallerle doldurup özgürce boşaltmalarını ve materyalleri incelemelerini sağlayabilirsiniz.

Perde gibi şeylerin arkasına saklandığınız ve seslendiğiniz oyunlar hem seslere yönlenmeleri hem de emeklemek, yürümek konularında motive olmalarını sağlayacaktır.

Yürüme çabası gösteren çocuklar için yürüteçler hem sağlık açısından önerilmiyor hem de ev kazalarına neden olabiliyor ancak iterek ilerleyebilecekleri tekerlekli bir yürüme arkadaşı onları hem çok eğlendirir hem de yürüme konusunda teşvik eder.

Evet ve hayır kelimelerini kafa hareketleriyle öğretebilir, bay bay yapmaları için teşvik edebilirsiniz.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

İkizlere dair bunları biliyor musunuz?