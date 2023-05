1 - 7 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları

Duygular, yanlış ışıklandırmada bazı şeyleri renklendirebilir. İhtiyaç duyduğunuz şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz ancak denize düşüp yılana sarılıyor olabilirsiniz. Özellikle geçmişte yaşadığınız bazı şeyleri gereğinden fazla olumlu bir şekilde anımsıyor ve ikinci şanslar vermeye meylediyor olabilirsiniz. Bu durumun ileride daha fazla hayal kırıklığıyla sonuçlanmasını önlemek için biraz soluklanmak ve şu an karar almamak iyi bir fikir olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde ruh halinizde bazı değişiklikler meydana gelebileceğinden, bir söz vermeden önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. Ruh haliniz biraz daha stabil ve iyi bir duruma gelene dek büyük adımlar atmamak en iyisi.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı aile üyelerinizin duygularınızı incitmesi mümkün. Hem sizin hem de onların duyguları inişli çıkışlı ve karmaşık olabileceğinden, akrabalarınızın veya oda arkadaşlarınızın davranışlarından dolayı biraz üzüntü yaşayabilirsiniz. Ne kadar mantıklı bir diyalog yürütmeye çalışırsanız çalışın, muhtemelen ortak bir zemin bulma ve işleri yumuşatma girişimlerine direneceklerdir. Bu direnç, duygusal olarak tepki vermenize neden olabilir ancak kırılmamak için çaba gösterin. Bunun yerine iç huzurunuzu bulun ve onu savunun. Kendinizi iyi hissetmeniz için her zaman ilişkilerinizin yolunda olmasına gerek olmamalı, özellikle de dengesiz insanlarla bir arada yaşıyorsanız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Grup içindeki incinmiş duygular bugün kaos yaratabilir. Arkadaşlarınız arasında iç kavgaya yol açan duygusal durumlardan doğan anlaşmazlıklar olabilir. Bu, daha sonra ne yapacağınızı bilmeyi zorlaştırabilir, özellikle de dramanın kökeninde yer almadıysanız ancak bir taraf seçmeniz için baskı altında hissettiriliyorsanız ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Tarafsız kalabilir veya belirli bir duruşu savunabilirsiniz ancak her şekilde seçimleriniz için birileri tarafından eleştirilmeyi göze almanız gerekecek. Nihayetinde herkesi memnun edemezsiniz, bu yüzden bunu amaçlamadan tamamen sezgilerinize güvenerek hareket edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dramatik bir otorite figürü her an sizin için sorun yaratabilir. Size rehberlik etmesi gereken biri zaten bunalmışsa, temelinizi bulmakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Potansiyel olarak size ileriye giden yolu göstermeleri gerekiyor, ancak bunun yerine duyguları, her ikinize de çelme takmanız için yerler sağlıyor veya öğretme çabalarını boşa çıkarıyor. Sizi bazı açılardan yansıtıyor olabilirler, ancak onların tutumlarını içselleştirmeniz gerekmez. Onların kaosu sakinliğinizi bozamamalı. Boynuz kulağı geçebilir ve siz size öğretilenden daha fazlasını, kendi çabanızla başarabilirsiniz. Daha önce denenmemiş bir yolu tutmak için tek ihtiyacınız olan biraz cesaret.