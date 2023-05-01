1 - 7 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça önemli gezegen burç ve gezegen yön değişimlerine sahne olacak.

Ay’ın ve haftanın ilk gününde Plüton geri gitmeye başlayacak. Plüton bize eksik yanlarımızı pek de hoş olmayan yollarla gösteren, onunla yüzleştiren ve gerekli elemeleri yapıp güçlenmemize sebep olarak aksiyonları almamıza karşı bizi güdüleyen gezegendir. Bir gezegenin retro olması etkilerinin dışsal olarak gözlemlenmemesi, içe dönmesi, geriye dönük düzeltmeler yapılması ve zamanlamalarda birtakım yanlışlıklar yapılabilme ihtimali ve gecikmelere yol açan bir etkidir. Plüto temaları hayatımızda Mayıs başından itibaren geriye dönüp düzeltmemizi gerektirecek etkileri hayatımıza sokacak.

Yine hafta başında Güneş Merkür ile kavuşacak ki bu neredeyse her ay yaşadığımız, iletişimi vurgulayan, biraz kendimizi daha fazla anlatmamıza sebep olabilen, egosal konuşmalara sahne olabilecek bir etkidir.

Haftanın geri kalanında ise başrol Venüs’te. Venüs Neptün ile kare Jüpiter ile de altmışlık açı yapacak. Yani hem olumlu, eğlenceli, kısmetli fakat fazlaca iyimser, aldanmaya açık, yanlış anlamaya ve anlaşmaya açık bir etki yaratacak.

Ayrıca haftanın son günü Venüs ikizler’den Yengeç burcuna geçiyor olacak. Meraklı ve hareketli, konuşkan ikizler yerini sadık, daha kapalı ve korumacı, gelenekçi Yengeç burcuna bırakacak. Yani ikili ilişkilerde daha fazla sevdiklerimize odaklandığımız, macera istemediğimiz, hatta ikili ilişkilerimizin aile ile bir araya daha çok geldiği bir dönem olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Tatil günü olmasına rağmen işlerimize ve sağlığımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Ayrıca Mars açısı ile enerjimiz de yüksek. Sportif faaliyetler için oldukça güzel bir gün.

Salı

Ay, Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkilere ve sosyal ilişkilere daha çok odaklandığımız bir gün. Ay Plüton uyumlu açısı ile odaklanma gücümüz ve sezgilerimiz de oldukça yüksek.

Çarşamba

Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay açısal olarak çok fazla etkileşimde olmayacak. Sosyal açıdan aktif ve dengeli bir gün.

Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Satürn ile uyumlu açıda olacak. Sorumluluklarımıza da odaklandığımız, disiplinimizin yüksek olduğu bir gün. Ay günün ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçiyor.

Cuma

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ay’ın bugün de çok fazla gezegensel etkileşimi yok. Akrep burcundaki ay çok da sevimli olmayan bir ay’dır. Krizli, kıskanç ve manipulatif bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ve Neptün ile uyumlu açılar gerçekleştirecek hatta büyük üçgen yapacak bu üç gezegen. Ay ne kadar sevimsiz duygulara devam etse de bugün sezgilerimiz oldukça yüksek, enerjimiz de bir o kadar yüksek. Bugün önemli başlangıçlar için güzel bir gün olabilir ama dikkat! Merkür hala retro.

Pazar

Ay, Yay burcuna geçiyor. Oldukça iyimser, rahat bir gün demek isterdim fakat Ay Satürn ilke sert etkileşimde. Yani bugün biraz iyimser ve kötümserliğin arasında gidip geldiğimiz bir gün olabilir. Genel olarak kötümserliğe daha yatkın olduğumuzu söyleyebilirim. Sorumluluklar da baskılı gelebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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