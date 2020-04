Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 - 2014

(How to Train Your Dragon 2)

Yönetmen: Dean DeBlois

İlk filmde Hiccup, avladığı ilk ejderhayı öldürmeye kıyamamış ve onunla dost olmuştu. Hiccup ve arkadaşı Dişsiz, iki halk arasında yıllardır süren düşmanlığı bitirmekle kalmamış, sağlam bir dostluk da kurmuştu. Bu filmde halklar arasındaki kardeşliği sürdürmek için ikisi birlikte yeni serüvenlere atılıyor ve Hiccup’ın geçmişindeki sırları çözüyor.