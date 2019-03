Sutyeninizi giyme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor

Sutyeninizi nasıl giydiğiniz kim olduğunuza dair bilinçaltınızla ilgili ipuçları barındırıyor: Bir lider, etki altında kalan biri, destekçi ya da kontrol manyağı olabilirsiniz.

İlk sutyeninizi aldığınız ve bir kız çocuğundan kadınlığa adım attığınız günü hatırlıyor musunuz?

O günden beri, gündelik hayatınızın bir parçası haline gelen bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğiniz, kişilik tipinize dair ipuçları veriyormuş.



RedBook’da yayınlanan ve bir Beden Dili ve İnsan Davranışı Uzmanı olan Patti Wood’un kaleme aldığı makaleye göre, sutyeninizi nasıl giydiğiniz kim olduğunuza dair bilinçaltınızla ilgili ipuçları barındırıyor: Bir lider, etki altında kalan biri, destekçi ya da kontrol manyağı olabilirsiniz.



Hangisi olduğunuzu nasıl mı anlayacaksınız?

Eğer arkadan kopçalı bir sutyen giyiyor ve arkadan kopçalıyorsanız, siz bir destekçi, yardımcısınız. İnsanların etrafında olmayı, yardım etmeyi seven bir insansınız. Tavsiye vermek için her an ulaşılabilecek bir yerde olan bir arkadaşsınız. Ve asla yeterince hazırlıklı olmayacağınızı düşünseniz de çantanızda tuhaf şeyler taşıyorsunuz.



Eğer arkadan kopçalı bir sutyen giyiyor ama önde kopçalayıp arkaya çeviriyorsanız, etkileyici birisiniz. Her şeyin yerli yerinde ve doğru yapılmış olduğunu bilmek istiyor ve bunun için zaman harcamaktan çekinmiyorsunuz. Ama aynı zamanda dikkat çekmekte ve fark yaratmakta da zorlanmıyorsunuz.



Eğer önden kopçalı sutyen giyiyorsanız, sürücüsünüz. Lider ruhlusunuz. Boşa zaman harcamaktan hoşlanmıyorsunuz. Verimli ve kaliteli ürünlere yöneliyorsunuz çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak size göre değil. Akılıca kararlar veriyor ve pek de pişman olmuyorsunuz.



Eğer sutyenin kopçasını açmadan başınızın üzerinden giyip çıkarıyorsanız, dikkatlisiniz. Her şeyin doğru yapıldığından emin olmak istiyorsunuz. Ve bir kez işe yarayanı bulduğunuzda, tekrar uğraşmaya ne gerek var değil mi? Hayatta özel şeyleri kendinize saklamak istiyor ve ilgi odağı olmaktan hoşlanmıyorsunuz.

En pahalı sutyenler