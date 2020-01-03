Yaş aldıkça kendinizi keşfedin

+ Sonra Oku
Yaş aldıkça kendinizi keşfedin
Bütün Yazıları

Yeni bir yılın ilk günlerini yaşamaya başladık. Girdiğimiz her yeni yılın 365 yapraklı bir defter olduğunu düşünürsek önümüzde bomboş sayfalar var yazacağımız.

Bu sayfaları doldururken bazı şeyler bizim elimizde olacak... Yeni yılın sayfalarına kendi kararlarımız, kendi tercihlerimiz doğrultusunda yaşadıklarımızı yazarken birtakım olaylar da bizim irademiz dışında gerçekleşecek ve biz bunlara kimi zaman kader, kısmet, tesadüf ve bazen de şans diyeceğiz... Öncelikle yeni yılın herkese güzellikler getirmesini ve hepimiz adına ardında hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz kapılar açmasını temenni ediyorum...

 

Devrilen her bir sene insan hayatı için bir dönüm noktası aslında. Bir yıl dediğimiz hem uzun bir zaman, hem de geriye dönüp baktığımızda aslında bir o kadar da kısa...

Günlerin, yılların uzunluğu - kısalığı yaşanmışlıklara göre boyut kazansa da net olan bir şey var ki her geçen yılın insanın farkındalığını artırması; hayata bakış açısını değiştirmesi, olgunlaştırması... Ve bu bilince varmak da insana kendini muhteşem hissettiren bir duygu...

 

Yaş aldıkça başka yaşıyorsun hayatı... Her geçen zaman insana aslında kendini katıyor... Yıllar geçtikçe önce kendini keşfediyorsun... Bilmediğin özelliklerini, içinde gizli kalmış yönleri, hayallerini...

Ve önceliklerini... Hayattan, kendinden ve sonrasında da insanlardan ne istediğinin ve öte yandan gerçek güç ve enerjinin içinde olduğunun farkına varmak; işte bu çok lezzetli bir doyum anı ve haz duygusu...

 

Yaş aldıkça öğrendiklerimizden birisi de "hayır" diyebilmek. Her şeye yetişemeyeceğinin farkına varınca omzundaki yüklerinden kurtuluyorsun. Olgunlaştıkça "boş vermenin" lüksünü yaşıyorsun. Sadece gerçek dostlar, gerçek ilişkiler ve tabii ki gerçek aşklara yer açılıyor yaş aldıkça insan hayatında. Gel geç hislerle yaşanmıyor artık ne dostluklar ne de aşklar. Bu nedenle daha kıymetli oluyor duyguların. Her anlamda sadeleşiyor insan yaş aldıkça... Birileri için süslenmiyorsun belli bir zamandan sonra; derdin kendini beğendirmek değil artık. Seçilen değil seçen konumunda görüyorsun kendini özgüveninin farkında olarak.... Her insanı almıyorsun hayatına öylesine... Bu asla kendini beğenmişlik değil; kendini anlatmak zorunda kalmayacağın, seni anlayan insanlarla yola devam etmeyi tercih ediyorsun. Bu nedenle gereksiz kalabalıklar olmuyor yaşamında... Kendinle öyle güzel dostluk ediyorsun ki sırdaşın sensin. Özgürlüğün ve ailen en önemli değerlerin oluyor belli bir yaştan sonra...

 

Bu güzel duyguların getirdiği farkındalık ve arınmışlık hissiyle her gelen yılı artık daha farklı ve daha kocaman kucaklıyorum. Yaş almış olmaktan üzülmüyor; aksine her geçen yılın ve her yeni yaşımın bana daha büyük güzellikleri, insani değerleri katacağını biliyorum. Merak ediyorum her yılın bana kendimle ilgili hangi bilinmezi keşfettireceğini...

 

İşte 2020'de yine böyle olsun. Büyük büyük beklentilere girip de kasmayın kendinizi... Yeni yıldan sadece sağlık dileyin ve kendinizi keşfetmeye odaklanın hayatı akışına bırakarak...

 

Sevgilerimle....

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Cinselliğe saygı göstermek
Cinselliğe saygı göstermek
Yalnız! Güçlü insan...
Yalnız! Güçlü insan...
Felsefe nedir?
Felsefe nedir?
Yeni yıla yeni bir bakış
Yeni yıla yeni bir bakış
Küçücüğüm, bir gün büyüyeceğim!
Küçücüğüm, bir gün büyüyeceğim!
Acı ve Haz... Hangisine koşup hangisinden kaçıyorduk!
Acı ve Haz... Hangisine koşup hangisinden kaçıyorduk!
Korkuyoruz
Korkuyoruz
Kavun karpuz yata yata!
Kavun karpuz yata yata!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

  • Stresi nasıl yönetebiliriz?
    Stresi nasıl yönetebiliriz?

    Süresi : 02:04 İzlenme : 4301

  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X