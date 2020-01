Yaş aldıkça kendinizi keşfedin

Yeni bir yılın ilk günlerini yaşamaya başladık. Girdiğimiz her yeni yılın 365 yapraklı bir defter olduğunu düşünürsek önümüzde bomboş sayfalar var yazacağımız.

Bu sayfaları doldururken bazı şeyler bizim elimizde olacak... Yeni yılın sayfalarına kendi kararlarımız, kendi tercihlerimiz doğrultusunda yaşadıklarımızı yazarken birtakım olaylar da bizim irademiz dışında gerçekleşecek ve biz bunlara kimi zaman kader, kısmet, tesadüf ve bazen de şans diyeceğiz... Öncelikle yeni yılın herkese güzellikler getirmesini ve hepimiz adına ardında hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz kapılar açmasını temenni ediyorum...

Devrilen her bir sene insan hayatı için bir dönüm noktası aslında. Bir yıl dediğimiz hem uzun bir zaman, hem de geriye dönüp baktığımızda aslında bir o kadar da kısa...

Günlerin, yılların uzunluğu - kısalığı yaşanmışlıklara göre boyut kazansa da net olan bir şey var ki her geçen yılın insanın farkındalığını artırması; hayata bakış açısını değiştirmesi, olgunlaştırması... Ve bu bilince varmak da insana kendini muhteşem hissettiren bir duygu...

Yaş aldıkça başka yaşıyorsun hayatı... Her geçen zaman insana aslında kendini katıyor... Yıllar geçtikçe önce kendini keşfediyorsun... Bilmediğin özelliklerini, içinde gizli kalmış yönleri, hayallerini...

Ve önceliklerini... Hayattan, kendinden ve sonrasında da insanlardan ne istediğinin ve öte yandan gerçek güç ve enerjinin içinde olduğunun farkına varmak; işte bu çok lezzetli bir doyum anı ve haz duygusu...

Yaş aldıkça öğrendiklerimizden birisi de "hayır" diyebilmek. Her şeye yetişemeyeceğinin farkına varınca omzundaki yüklerinden kurtuluyorsun. Olgunlaştıkça "boş vermenin" lüksünü yaşıyorsun. Sadece gerçek dostlar, gerçek ilişkiler ve tabii ki gerçek aşklara yer açılıyor yaş aldıkça insan hayatında. Gel geç hislerle yaşanmıyor artık ne dostluklar ne de aşklar. Bu nedenle daha kıymetli oluyor duyguların. Her anlamda sadeleşiyor insan yaş aldıkça... Birileri için süslenmiyorsun belli bir zamandan sonra; derdin kendini beğendirmek değil artık. Seçilen değil seçen konumunda görüyorsun kendini özgüveninin farkında olarak.... Her insanı almıyorsun hayatına öylesine... Bu asla kendini beğenmişlik değil; kendini anlatmak zorunda kalmayacağın, seni anlayan insanlarla yola devam etmeyi tercih ediyorsun. Bu nedenle gereksiz kalabalıklar olmuyor yaşamında... Kendinle öyle güzel dostluk ediyorsun ki sırdaşın sensin. Özgürlüğün ve ailen en önemli değerlerin oluyor belli bir yaştan sonra...

Bu güzel duyguların getirdiği farkındalık ve arınmışlık hissiyle her gelen yılı artık daha farklı ve daha kocaman kucaklıyorum. Yaş almış olmaktan üzülmüyor; aksine her geçen yılın ve her yeni yaşımın bana daha büyük güzellikleri, insani değerleri katacağını biliyorum. Merak ediyorum her yılın bana kendimle ilgili hangi bilinmezi keşfettireceğini...

İşte 2020'de yine böyle olsun. Büyük büyük beklentilere girip de kasmayın kendinizi... Yeni yıldan sadece sağlık dileyin ve kendinizi keşfetmeye odaklanın hayatı akışına bırakarak...

Sevgilerimle....

***

