Vücudunuzu kabul etmeniz için 7 gerçek sebep

7. Güzellik mutluluğun garantisi değil

Mutluluk ile fiziksel çekicilik arasındaki ilişkiye baktığımızda şunu görüyoruz: Diğerlerine göre %15 oranında daha fazla arzu uyandıranlar, daha az çekici bulunanlardan yüzde %10 oranında daha mutlular. Fakat bu oran çok düşük. Basitçe şöyle diyebiliriz: Eğer çirkinler güzellerden daha az mutluysa, bu durum, toplumun giderek fiziksel görünümü daha fazla ayrıcalık olarak gördüğünü ve kendini olduğu gibi kabul etmekte zorlandığını ifade eder. Medya ve reklamlar kanalıyla pompalanan fotoşoplanmış modellere benzemediğiniz için umutsuzluğa kapılmayı bırakın ve neşenizle ışıldayın.

Psikososyolog Gilles Azzopardi’nin Soyez vous-même tous les autres sont déjà pris* kitabından, Fransızcadan çeviren: Perihan Özcan

* Kitabın ismi, Oscar Wilde’ın şu ünlü sözü: “Be yourself, everyone else is already taken.” (Kendiniz olun, benzemek istediğiniz diğerleri zaten var.)