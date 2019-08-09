Vücudunuzu kabul etmeniz için 7 gerçek sebep

Psikosoyolog Gilles Azzopardi’nin, bedeninin fiziksel görüntüsünden hoşnut olmayanlara birtakım önerileri var.

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    1. Bir vücudunuz daha yok

    Bu size aptalca gelebilir, ama gerçekten de vücudumuz nasıl olursa olsun, otuz altı seçeneğimiz yok. Ya hayatımızı ondan şikâyet ederek geçireceğiz ya da onun en güzel bölümüne odaklanacağız. En güzel siz değilsiniz, fakat sizden çirkinleri de daima bulacaksınız.

     

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    2. Başkaları sizi üç boyutlu görür ve bu her şeyi değiştirir

    Aynada kendimize baktığımızda, bedenimizin iki boyutlu ters görüntüsüyle karşılaşırız. Oysa başkaları bizi üç boyutlu görür ve bu her şeyi değiştirir. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü asla bilemeyiz, hatta sesimizin tonunu nasıl bulduklarını bile. Hiç şüpheniz olmasın, sandığınız kadar çirkin değilsiniz.

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    3. Odaklandığınız kusur belki de yok!

    Fiziksel komplekselerimiz genellikle göz yanılsamasıdır. Örneğin çoğu çocuk burnuna odaklanır. Burnunun çok büyük ya da çok uzun olduğunu düşünür. Burun yüzün ortasındaki, merkezdeki çıkıntıdır ve dikkat çeker. Diğerinden daha büyük olan kulağa, memeye odaklanmak da aynıdır. Vücut simetrik değildir. Sağlaklarda sol kısım, solaklarda ise sağ kısım daha hacimlidir. Bu fark göze çarpar ve bazen bu farkı abartırız. Göz yanılsaması, erkeklerin penislerini olduğundan küçük algılamalarına sebep olur. Onu önce olduğu gibi, sonra yüksekten iki boyutlu görürler. Diğer erkeklerin penisleri ise, onlara cepheden ve yandan baktıkları için daha büyük görünürler. Kısacası, bedenimizde odaklandığımız kusur belki yok bile.

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