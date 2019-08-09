Vücudunuzu kabul etmeniz için 7 gerçek sebep

2. Başkaları sizi üç boyutlu görür ve bu her şeyi değiştirir

Aynada kendimize baktığımızda, bedenimizin iki boyutlu ters görüntüsüyle karşılaşırız. Oysa başkaları bizi üç boyutlu görür ve bu her şeyi değiştirir. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü asla bilemeyiz, hatta sesimizin tonunu nasıl bulduklarını bile. Hiç şüpheniz olmasın, sandığınız kadar çirkin değilsiniz.