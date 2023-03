Vücudunuz hakkında muhtemelen bilmediğiniz 8 harika şey

Bilim dünyası hakkımızda yeni şeyler öğrenmek için onlarca yıl harcadı ve biz günümüzde hala her şeyi bilmiyoruz. Bizi şaşırtabilecek bazı gerçekler hala var. İşte insan vücudu hakkında muhtemelen bilmediğiniz bazı heyecan verici şeyler:

1- Susuz kaldığınızı anlamanın yöntemi

Vücudunuzdaki sıvı azalması cilt turgoruna veya dehidrasyona neden olabilir veya kusma ve ishal sıvı kaybına neden olabilir. Turgor kontrolü cilde 2 parmak arasında bastırılarak yapılabilir.

Kontroller sıklıkla alt kol veya göbek üzerinde yapılır. Bir süre sıkıştırıldıktan sonra cilt serbest bırakılır. Normal cilt hızla orijinal formuna döner. Susuz kalırsanız, cildin orijinal konumuna geri dönmesi daha uzun sürer.

2- Hücresel üretim

Vücudumuz sürekli çalışıyor ve yeni hücreler üretiyor. İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Ron Sender ve Ron Milo'ya göre vücudumuzda günde 330 milyardan fazla hücre değişiyor. Bu da demektir ki vücudunuz saniyede 3,8 milyondan fazla yeni hücre yaratıyor. Bu paragrafı okumayı bitirdiğinizde yaklaşık 75 milyon yeni hücre üretmiş olacaksınız. Bunların çoğu, bağırsak hücreleri tarafından takip edilen kan hücreleridir.

3- Uzun mesafe koşu

Biz insanlar şüphesiz en hızlı varlıklar değiliz ve tüm hayvanlar arasında en iyi görüşe sahip de değiliz ama dünyadaki diğer tüm canlılardan daha iyi yaptığımız 2 şey var. İlk şey, en zeki olmamız, ancak ikinci ve en şaşırtıcı şey ise her hayvanı geçebilmemiz.

Tüysüz vücutlarımız ve ter bezlerimiz sayesinde insanlar mükemmel bir yatışma ve serinleme sistemine sahiptir ve duruşumuz koşmak için harikadır. Bu sebeple efor sarfederken birçok hayvanı geride bırakma özelliğine sahibiz.

4- Kemik gücü

İnsan kemiği çelikten yaklaşık 5 kat daha güçlüdür. Aynı boyuttaki bir metal parçasıyla karşılaştırıldığında, çubuk 3-5 kat daha ağır olacaktır. Bunun nedeni metalin kemikten daha yoğun olmasıdır. İnsan kemiği, aynı ağırlıktaki betondan yaklaşık 4 kat daha güçlüdür. 1 kübik inç (16 kübik cm) kemik, 5 adede kadar sıradan kamyonet veya yaklaşık 19.000 lb (8,6 ton) taşıyabilir.

5- Vücudumuzun çoğu sudan oluşuyor

Su yaşam için gereklidir. Bazı hayvanlar %90'a kadar sudan oluşur ancak vücudumuz bundan daha azını içerir. Yetişkin bir kadında yaklaşık %55, yetişkin bir erkekte ise %60 kadar su vardır. Bebekler ve çocuklar yetişkinlerden daha fazla su tutarlar. Daha fazla yağ dokusuna sahip bireyler, daha az yağ dokusuna sahip bireylere göre daha az suya sahiptirler. Vücuttaki suyun çoğu akciğerlerde, kaslarda ve böbreklerde bulunur.

6- En güçlü kasımız

Vücudumuzdaki en büyük kas Gluteus Maximus'tur ve çoğumuz onun en güçlü olduğunu düşünürüz ama bu doğru değil. Çenemiz, hepsinden daha fazla güce sahiptir. Bunun nedeni, kasların ilginç yerleşimi ve bir çeşit kıracak gibi hareket edecek şekilde konumlandırılmış olmalarıdır. Ortalama bir erkeğin ısırma kuvveti 85,98 lb (39kg), ortalama bir kadının ısırma kuvveti ise 48,50 lb (22kg)'dir.

7- Koku hafızası

Sizi zamanda geri götüren bir koku aldıysanız, bu bir illüzyon değildir. Araştırmalarda beyin anatomisi nedeniyle kokuyu oldukça iyi hatırlayabildiğimiz ortaya çıktı. Gelen koku ilk önce beynin duygulardan ve anılardan sorumlu kısmına bağlı olan burnun içindeki koku ampulü tarafından işlenir.

8- Görme kuvveti

İnsan gözü, dünyayı görmemize yardımcı olan karmaşık bir organdır ama düşündüğünüzden daha da güçlü olabilir. Birkaç bilim insanı, mum ışığını ne kadar mesafeye kadar görebildiğimizi öğrenmek için bir test yaptı. Görebildiğimiz maksimum mesafenin 2,6 km olduğu ortaya çıktı ki bu, mum ışığının ne kadar küçük olduğu göz önüne alındığında oldukça etkileyici.

