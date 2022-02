Victoria’s Secret ilk Down Sendromlu modeli ile karşımızda

Sofía Jirau, dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın ilk Down Sendromlu modeli olarak tarihe geçti. 24 yaşındaki Puerto Rico’lu model, markanın Love Cloud Koleksiyonu için 17 modelle birlikte poz verdi. Jirau, Instagram hesabında yaptığı açıklamayla Victoria’s Secret’ın ilk Down Sendromlu Modeli olarak bir hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Jirau, markanın artık ikon haline gelmiş “Melek” görüntüsünden uzaklaşmaya çalıştığı ve tüm kadınlara hitap etmeyi amaçladığı önemli bir dönemde böyle bir projeye katılmış oldu. Instagram hesabında paylaştığı video ile “Videoyu izleyin ki tüm dünya nasıl tarih yazdığımı görsün" dedi.

Jirau 2020 yılında New York Moda Haftası’nda boy göstererek, bu kadar önemli bir moda etkinliğine katılan sayılı Down Sendromlu modelden biri olmuştu. Down Sendromlu bireylerin hedeflerine ulaşabilecek kapasiteye sahip olduklarını göstermek isteyen modelin aynı zamanda, İspanyolca dilinde yürüttüğü "Sınır yok" anlamına gelen bir projesi de var.

Çeviren: Dilara Koru

