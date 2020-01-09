Ünlü astrologlardan 10 Ocak Ay tutulması yorumu

Hande Kazanova: "Küllerimizden doğuyoruz"
2020 yılının en önemli haftalarından birindeyiz! Yılın ilk tutulması cuma günü gerçekleşen 10 Ocak Ay tutulması, 13 Temmuz 2018 yılında başlattığımız, karar verip hayatımızda önemli adımlar attığımız konu ve olayları toparlayacak, sonuca erdirecek. Kendimizi duygusal olarak yenilemek isteyeceğiz! Bir tarafta duygular, alışkanlıklar, diğer tarafta görev ve sorumluluklar... Bu dönemde krizleri, sorumlulukları nasıl idare ettiğimiz önemli olacak! Verdiğimiz tepkiler bizi diğer insanlardan ayıracak! Sınavlar, yüzleşmeler, gerçekler, değişmesi gerekenler hepsi bu haftanın konusu! Bu hafta iyice dinlemeli, sonra konuşmalı... Problemlerle yüzleşmekten kaçmamalı.. Artık bize hizmet etmeyen kişi ve durumları nihayete erdirmeli Umutsuzluk, korku, depresyon yerine sıcak ilişkilere sığınmalı, evimizi ailemizi önemsemeliyiz! O zaman her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu görecek, Kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz! O halde bu tutulmayla birlikte Küllerimizden doğalım...