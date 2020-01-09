Ünlü astrologlardan 10 Ocak Ay tutulması yorumu

Ünlü astrologlar Instagram hesaplarında 10 Ocak Ay tutulmasına dair yorumlar paylaştı...

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    Hande Kazanova: "Küllerimizden doğuyoruz"

    2020 yılının en önemli haftalarından birindeyiz! Yılın ilk tutulması cuma günü gerçekleşen 10 Ocak Ay tutulması, 13 Temmuz 2018 yılında başlattığımız, karar verip hayatımızda önemli adımlar attığımız konu ve olayları toparlayacak, sonuca erdirecek. Kendimizi duygusal olarak yenilemek isteyeceğiz! Bir tarafta duygular, alışkanlıklar, diğer tarafta görev ve sorumluluklar... Bu dönemde krizleri, sorumlulukları nasıl idare ettiğimiz önemli olacak! Verdiğimiz tepkiler bizi diğer insanlardan ayıracak! Sınavlar, yüzleşmeler, gerçekler, değişmesi gerekenler hepsi bu haftanın konusu! Bu hafta iyice dinlemeli, sonra konuşmalı... Problemlerle yüzleşmekten kaçmamalı.. Artık bize hizmet etmeyen kişi ve durumları nihayete erdirmeli Umutsuzluk, korku, depresyon yerine sıcak ilişkilere sığınmalı, evimizi ailemizi önemsemeliyiz! O zaman her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu görecek, Kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz! O halde bu tutulmayla birlikte Küllerimizden doğalım... 

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    Dinçer Güner: "Yılın ses getirecek tutulması"

    Bu tutulma çok büyük ve önemli bitişleri gösteriyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 2018'den bu yana başlayan iyi veya kötü bazı konular kapanmaya başlayacak. Bu tutulma Yengeç burcunda gerçekleşiyor ve yengeç burcunun sembolize ettiği temel kavramlar olan ev, yuva, çocuk ile ilgili önemli konular halledilebilir. Anılar, eski temalar bizi mutlu edebilir bu dönemde. Ev ve aile ile ilgili yarım kalan işler, tamiratlar bu dönemde yapılabilir; aile içindeki olası küslükleri bitirebilirsiniz.

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    İlkay Akbay: "Duygusal olarak etkileneceğiz"

    Bu ay tutulması Yengeç'te olacağı için, bizleri en çok duygusal boyutta etkileyecek. Zaten son 1 senedir devam eden Yengeç tutulmalarıyla yüreğimizi elimize aldık bir nevi. Açalım bakalım içinden ne çıkacak diye sanki yerinden çıkardık sağını solunu kurcaladık. Bazen kabulle, bazen çok zorlanarak. Bazen tebessümle, bazen isyanla. En son yazdığım yazıda sormuştum; Yaşadıklarımızla, kalbimiz kırıldığı yerden katılaştı mı yoksa büyüdü mü diye. Kendime de sordum tabii, benim ay burcum yengeç olduğu için duygular iyice tavan zaten bu aralar ve çok büyük şükürle hissettim ki, kırıldığım yerlerden "elimden geldiğince" genişlemişim. Anlayışsızlık gördüğüm yerde empatiyi daha derinden öğrenmeye çalışmışım. Acımasızlığı gördüğüm yerde inadına daha çok şefkat, merhamet demişim. Karşımdaki kendini açmazken, ihtiyaç duyuyorsam hissimi cesaretle anlatmışım. Afferin kız dedim, fena gitmiyorsun. Arada bence böyle kendi sırtımızı da sıvazlamak lâzım. Siz de yapın. Kendimizi sadece eleştirmeyelim.

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