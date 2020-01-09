Ünlü astrologlardan 10 Ocak Ay tutulması yorumu

İlkay Akbay: "Duygusal olarak etkileneceğiz"

Bu ay tutulması Yengeç'te olacağı için, bizleri en çok duygusal boyutta etkileyecek. Zaten son 1 senedir devam eden Yengeç tutulmalarıyla yüreğimizi elimize aldık bir nevi. Açalım bakalım içinden ne çıkacak diye sanki yerinden çıkardık sağını solunu kurcaladık. Bazen kabulle, bazen çok zorlanarak. Bazen tebessümle, bazen isyanla. En son yazdığım yazıda sormuştum; Yaşadıklarımızla, kalbimiz kırıldığı yerden katılaştı mı yoksa büyüdü mü diye. Kendime de sordum tabii, benim ay burcum yengeç olduğu için duygular iyice tavan zaten bu aralar ve çok büyük şükürle hissettim ki, kırıldığım yerlerden "elimden geldiğince" genişlemişim. Anlayışsızlık gördüğüm yerde empatiyi daha derinden öğrenmeye çalışmışım. Acımasızlığı gördüğüm yerde inadına daha çok şefkat, merhamet demişim. Karşımdaki kendini açmazken, ihtiyaç duyuyorsam hissimi cesaretle anlatmışım. Afferin kız dedim, fena gitmiyorsun. Arada bence böyle kendi sırtımızı da sıvazlamak lâzım. Siz de yapın. Kendimizi sadece eleştirmeyelim.