Ukde

Hangimizin içinde ukdeleri yok ki! Kimimizi bu ukdeler yiyip bitirirken kimimiz de bu ukdelerden güç alarak hem acısını sağaltıyor hem de bizlere şifalanma fırsatı tanıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında yayımlanan 'Ukde' isimli kitabın yazarı Klinik Psikolog Mehtap Güngör’dür. Kitap EMDR adlı terapinin nasıl uygulandığını, terapi öyküleri ile anlatması bakımından Türkiye’de ve Dünya'da ilklerden biridir. İlk baskının yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen geçtiğimiz günlerde ikinci baskının da yayına girmesi ile tekrar gözleri üzerine çekmiştir.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen, 1987 yılında Amerikalı bir psikolog olan Dr. Francine Shaphiro tarafından tesadüfen bulunan bir terapi yöntemidir. Türkiye’nin bu terapi yöntemi ile tanışması ilk 1999 depremi ile olmuştur.

Kitabın konusuna geri dönersek, yazar kendi ukdesinden yola çıkarak hem EMDR terapisinin nasıl uygulandığını anlatırken hem de terapi süreçlerine kendi yaptığı çalışmalar ile ışık tutuyor. Değişime nasıl ulaşılacağı, teknik terimlerden uzak, adım adım sürükleyici öykülerin içerisinde verilmiş.

Bu hikayelerden ilki, Eren Bey’in yaşadığı panik ataklar ve bu atakların sağlıklı yaşayamadığı ‘yas süreci’ ile ilişkisi. İkinci hikayenin kahramanı ise Ekim Hanım, bu hikayede ise konu ‘kadına uygulanan şiddet’. Üçüncü hikayede, Tuna Hanım’ın ilişki problemlerinin altında hiç beklemediğimiz yaraların varlığına şahit oluyoruz.

Bu üç kahramanın hikayelerini, yaşadıkları süreci okurken sabırsızlıkla yaşadıkları değişimi, sonucu merak ediyor, o yüzden bir hikayeye başladığınızda bitmeden ara vermek istemiyorsunuz. Kitabın arka sözünde olduğu gibi gerçekten de bu hikayeler ‘biraz ben biraz sen’. Ve üstelik bu hikayelerin hepsi 'MUTLU SON' ile bitiyor.

Her ne kadar kitabın arka özetinde üç kahramanın ukdeleri diye belirtilse de bu öykülerde gizli bir kahraman daha var… O da kitabın yazarı Klinik Psikolog Mehtap Güngör. Her öyküde adeta bir dedektif gibi her duygunun, söylenmemiş sözlerin ya da sözde dile getirilenlerin izini sürerek sonuca ulaşmaya çalışması, verdiği detaylar, öykülerin kahramanlarında ve biz okuyucular da yarattığı farkındalık gerçekten çok değerli.

Terapi süreçlerini, EMDR yöntemini ve ruhsal süreçlerimizdeki değişim ve dönüşümü merak eden herkese öneririm.

Yazı: Duygu Uzunel

***

