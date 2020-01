Turunç reçeli yapımı

Müjgan Yurtseven'den lezzetli bir turunç reçeli tarifi...

Turunç reçeli, kendine has aroması olan turunç narenciyeler içinde portakalın aşılanmamış hali olarak bilinir. Meyve tadı limondan daha ekşi olduğundan genelde kabuğundan faydalanarak reçeli yapılır. Hazırlık aşamaları biraz zaman alsa da senede bir defa mutlaka yaptığım reçel, iştah açıcı görüntüsü ve nefis lezzetiyle kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. Arkadaşımın Urla’daki bahçesinden getirdiği 24 adet turunç ile yaptığım ölçüyü veriyorum, turunç adetine göre şeker, su ve limon tuzu miktarını orantılı olarak azaltıp artırabilirsiniz. Ayrıca turunç çekirdeklerinin kıvam artırıcı ve jöleleşme özelliğinden dolayı atmayıp reçelde kullanıyoruz.

Turunç reçeli için malzemeler:

24 adet turunç

3 kg toz şeker

1,5 lt içme suyu

1 portakal suyu

3 çay kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı tereyağı

Turunç reçeli yapılışı:

Turunçları yıkayıp kabuklarını rendenin ince tarafıyla hafifçe rendeleyin. Her bir turuncun kabuğunu dört parçaya kesin, her bir çeyrek kabuğu da dört eşit parçaya kesin (bir turunçtan 16 dilim elde ediyoruz, daha kalın dilimler isterseniz her bir çeyrek turunç kabuğunu iki veya üç parça olacak gibi kesebilirsiniz). Kestiğiniz dilimleri sıkıca rulo yaparak iplere dizin ve iplerin iki ucunu sıkıca bağlayın (ruloların açılmamaları için iyice sıkıştırmak gerekiyor!). Rulo yaparak ipe dizdiğiniz turunçları büyük bir reçel tenceresine alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin. Tencereyi ocağa alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın. *Haşlanan turunçları soğuk su dolu bir kaba geçirin, bu aşamadan itibaren 3 gün boyunca sık sık sularını değiştirin (günde 4-5 defa suyu değiştiriyorum). Bu arada kabukların acılığının geçip geçmediğini anlamak için 4-5 dilim turuncu rulo yapmadan diğerleriyle birlikte haşlıyorum, 3. günün sonunda rulo yapılmamış olanların tadına bakarak acılığı geçmişse reçel pişmeye hazır hale gelmiş demektir, hala acı tad varsa bir gün daha sularını değiştirerek bekletin. *Bu arada turunç çekirdeklerini küçük bir cam kavanoza alarak üzerlerini 2 parmak aşacak gibi su ekleyin, kapağını kapatarak buzdolabında bekletin. 3 gün içinde jöleleşmeye başlayacak ve reçelin kıvam almasına epey katkı sağlayacaktır (fotoğraftaki gibi). Toz şeker, içme suyu, portakal suyu ve çekirdeklerin jöleleşen suyunu derin bir reçel tenceresine alın, orta ateşte şeker eriyip kaynamaya başlayınca tereyağı ve turunç kabuklarını iplerinden çıkarmadan ilave ederek 55-60 dakika pişirin (40. dakikadan itibaren turunç kabukları saydamlaşmaya başlayacaktır). Limon tuzunu ekleyip 3-4 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelin ilk sıcaklığı geçince turunç kabuklarını büyükçe bir tabağa aktarıp iplerinden sıyırın, şerbetiyle birlikte cam kavanozlara aktarın, kapaklarını sıkıca kapatıp serin yerde saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…