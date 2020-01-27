Turunç reçeli yapımı

Müjgan Yurtseven'den lezzetli bir turunç reçeli tarifi...

+ Sonra Oku
Turunç reçeli
Bütün Yazıları

Turunç reçeli, kendine has aroması olan turunç narenciyeler içinde portakalın aşılanmamış hali olarak bilinir. Meyve tadı limondan daha ekşi olduğundan genelde kabuğundan faydalanarak reçeli yapılır. Hazırlık aşamaları biraz zaman alsa da senede bir defa mutlaka yaptığım reçel, iştah açıcı görüntüsü ve nefis lezzetiyle kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. Arkadaşımın Urla’daki bahçesinden getirdiği 24 adet turunç ile yaptığım ölçüyü veriyorum, turunç adetine göre şeker, su ve limon tuzu miktarını orantılı olarak azaltıp artırabilirsiniz. Ayrıca turunç çekirdeklerinin kıvam artırıcı ve jöleleşme özelliğinden dolayı atmayıp reçelde kullanıyoruz.

 

Turunç reçeli için malzemeler:

  • 24 adet turunç
  • 3 kg toz şeker
  • 1,5 lt içme suyu
  • 1 portakal suyu
  • 3 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 çay kaşığı tereyağı

 

 

Turunç reçeli yapılışı:

Turunçları yıkayıp kabuklarını rendenin ince tarafıyla hafifçe rendeleyin. Her bir turuncun kabuğunu dört parçaya kesin, her bir çeyrek kabuğu da dört eşit parçaya kesin (bir turunçtan 16 dilim elde ediyoruz, daha kalın dilimler isterseniz her bir çeyrek turunç kabuğunu iki veya üç parça olacak gibi kesebilirsiniz). Kestiğiniz dilimleri sıkıca rulo yaparak iplere dizin ve iplerin iki ucunu sıkıca bağlayın (ruloların açılmamaları için iyice sıkıştırmak gerekiyor!). Rulo yaparak ipe dizdiğiniz turunçları büyük bir reçel tenceresine alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin. Tencereyi ocağa alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika haşlayın. *Haşlanan turunçları soğuk su dolu bir kaba geçirin, bu aşamadan itibaren 3 gün boyunca sık sık sularını değiştirin (günde 4-5 defa suyu değiştiriyorum). Bu arada kabukların acılığının geçip geçmediğini anlamak için 4-5 dilim turuncu rulo yapmadan diğerleriyle birlikte haşlıyorum, 3. günün sonunda rulo yapılmamış olanların tadına bakarak acılığı geçmişse reçel pişmeye hazır hale gelmiş demektir, hala acı tad varsa bir gün daha sularını değiştirerek bekletin. *Bu arada turunç çekirdeklerini küçük bir cam kavanoza alarak üzerlerini 2 parmak aşacak gibi su ekleyin, kapağını kapatarak buzdolabında bekletin. 3 gün içinde jöleleşmeye başlayacak ve reçelin kıvam almasına epey katkı sağlayacaktır (fotoğraftaki gibi). Toz şeker, içme suyu, portakal suyu ve çekirdeklerin jöleleşen suyunu derin bir reçel tenceresine alın, orta ateşte şeker eriyip kaynamaya başlayınca tereyağı ve turunç kabuklarını iplerinden çıkarmadan ilave ederek 55-60 dakika pişirin (40. dakikadan itibaren turunç kabukları saydamlaşmaya başlayacaktır). Limon tuzunu ekleyip 3-4 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelin ilk sıcaklığı geçince turunç kabuklarını büyükçe bir tabağa aktarıp iplerinden sıyırın, şerbetiyle birlikte cam kavanozlara aktarın, kapaklarını sıkıca kapatıp serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Köfteli nohutlu çorba
Köfteli nohutlu çorba
Soya soslu baharatlı misket köfte
Soya soslu baharatlı misket köfte
Havuç köftesi
Havuç köftesi
Doğu çorbası
Doğu çorbası
Evde kolay çikolata nasıl yapılır?
Evde kolay çikolata nasıl yapılır?
Limon kremalı haşhaşlı kek
Limon kremalı haşhaşlı kek
Orman meyveli ve mandalina kremalı pasta
Orman meyveli ve mandalina kremalı pasta
Kışa özel nohutlu mantı tarifi
Kışa özel nohutlu mantı tarifi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X