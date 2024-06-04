Türkiye'nin en iyi 100 yemeği TasteAtlas listesi

Birçok değerlendirmenin kullanıldığı TasteAtlas listeleri her yıl dünyanın en iyi yemeklerini belirliyor. TasteAtlas'ın Türkiye'nin en iyi yemeklerini içeren listesi ise güncellendi. İşte listeye göre Türkiye'nin en iyi 100 yiyeceği...

1. Kahvaltı