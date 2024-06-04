Türkiye'nin en iyi 100 yemeği TasteAtlas listesi

TasteAtlas'ın, Türkiye'de mutlaka tadılması gereken lezzetlere dair listesini gördünüz mü? İşte 100 lezzet...

Yaşam
Giriş: 04 Haziran 2024 13:00
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  • Birçok değerlendirmenin kullanıldığı TasteAtlas listeleri her yıl dünyanın en iyi yemeklerini belirliyor. TasteAtlas'ın Türkiye'nin en iyi yemeklerini içeren listesi ise güncellendi. İşte listeye göre Türkiye'nin en iyi 100 yiyeceği...

    1. Kahvaltı

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  • 2. Mantı

    2 / 16

  • 3. Tombik döner

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  • 4. Beyran çorbası

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  • 5. Maraş dondurması

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  • 6. Mercimek çorbası

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  • 7. Hünkarbeğendi

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  • 8. Gaziantep baklavası

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  • 9. Kalamar tava

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  • 10. Islama köfte

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  • TasteAtlas'ın Türkiye'de denenmesini tavsiye ettiği 100 yemek listesinde 11. sırayı Afyon sucuğu alıyor. Listedeki diğer lezzetler ise şöyle:

    12. Sarma

    13. Lavaş

    14. Humus

    15. Lahmacun

    16. Katmer

    17. Tantuni

    18. Kazandibi

    19. Bal-kaymak

    20. Antakya Künefesi

    21. İncir uyutması

    22. Gözleme

    23. Kokoreç

    24. Ramazan pidesi

    25. Sucuk

    26. Haydari

    27. Menemen

    28. Domates çorbası

    29. İrmik helvası

    30. Etli ekmek

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  • 31. Karnıyarık

    32. Islak hamburger

    33. Kısır

    34. Yufka

    35. Cacık

    36. Kumpir

    37. Bulgur pilavı

    38. İçli köfte

    39. Kuymak

    40. Piyaz

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  • 41. Tulum peyniri

    42. İç pilav

    43. Patlıcan dolması

    44. Çerkez tavuğu

    45. Kaygana

    46. Ispanaklı yumurta

    47. Kuzu kapama

    48. Kopanisti peynir

    49. Lokma

    50. Bazlama

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  • 51. Kuru fasulye

    52. Labne

    53. Kabak mücveri

    54. Yumurtalı pide

    55. Dil peyniri

    56. Karışık kızartma

    57. Midye dolma

    58. Patlıcan salatası

    59. Çılbır

    60. İmambayıldı

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  • 61. Kumru

    62. Kadayıf dolması

    63. Tas kebabı

    64. Mihaliç peyniri

    65. İzmir bombası

    66. Turşu

    67. Beyaz peynir

    68. Supangle

    69. Arnavut ciğeri

    70. Zerde

    71. Şakşuka

    72. Midye tava

    73. Kalburabastı

    74. Izgara sardalya

    75. Kelle paça çorbası

    76. Torpil tatlısı

    77. Bayramiç tahin helvası

    78. Afyon pastırması

    79. Tulumba

    80. Ekmek kadayıfı

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  • 81. Yayla çorbası

    82. Kabak tatlısı

    83. Semizotu salatası

    84. Ezogelin çorbası

    85. Acılı ezme

    86. Düğün çorbası

    87. Etli pilav

    88. Yuvarlama çorbası

    89. Tutmaç çorbası

    90. Acıbadem kurabiyesi

    91. Açma

    92. Revani

    93. Tarhana çorbası

    94. Keşkek

    95. Nokul

    96. Barbunya pilaki

    97. Şambali

    98. Tuzda tavuk

    99. Aşure

    100. Lor

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