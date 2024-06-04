Türkiye'nin en iyi 100 yemeği TasteAtlas listesi

Bir\u00e7ok de\u011ferlendirmenin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 TasteAtlas listeleri her y\u0131l d\u00fcnyan\u0131n en iyi yemeklerini belirliyor. TasteAtlas'\u0131n T\u00fcrkiye'nin en iyi yemeklerini i\u00e7eren listesi ise g\u00fcncellendi. \u0130\u015fte listeye g\u00f6re T\u00fcrkiye'nin en iyi 100 yiyece\u011fi...\n1. Kahvalt\u0131. 2. Mant\u0131. 3. Tombik d\u00f6ner. 4. Beyran \u00e7orbas\u0131. 5. Mara\u015f dondurmas\u0131. 6. Mercimek \u00e7orbas\u0131. 7. H\u00fcnkarbe\u011fendi. 8. Gaziantep baklavas\u0131. 9. Kalamar tava. 10. Islama k\u00f6fte. TasteAtlas'\u0131n T\u00fcrkiye'de denenmesini tavsiye etti\u011fi 100 yemek listesinde 11. s\u0131ray\u0131 Afyon sucu\u011fu al\u0131yor. Listedeki di\u011fer lezzetler ise \u015f\u00f6yle:\n12. Sarma\n13. Lava\u015f\n14. Humus\n15. Lahmacun\n16. Katmer\n17. Tantuni\n18. Kazandibi\n19. Bal-kaymak\n20. Antakya K\u00fcnefesi\n21. \u0130ncir uyutmas\u0131\n22. G\u00f6zleme\n23. Kokore\u00e7\n24. Ramazan pidesi\n25. Sucuk\n26. Haydari\n27. Menemen\n28. Domates \u00e7orbas\u0131\n29. \u0130rmik helvas\u0131\n30. Etli ekmek\n . 31. Karn\u0131yar\u0131k\n32. Islak hamburger\n33. K\u0131s\u0131r\n34. Yufka\n35. Cac\u0131k\n36. Kumpir\n37. Bulgur pilav\u0131\n38. \u0130\u00e7li k\u00f6fte\n39. Kuymak\n40. Piyaz\n . 41. Tulum peyniri\n42. \u0130\u00e7 pilav\n43. Patl\u0131can dolmas\u0131\n44. \u00c7erkez tavu\u011fu\n45. Kaygana\n46. Ispanakl\u0131 yumurta\n47. Kuzu kapama\n48. Kopanisti peynir\n49. Lokma\n50. Bazlama. 51. Kuru fasulye\n52. Labne\n53. Kabak m\u00fccveri\n54. Yumurtal\u0131 pide\n55. Dil peyniri\n56. Kar\u0131\u015f\u0131k k\u0131zartma\n57. Midye dolma\n58. Patl\u0131can salatas\u0131\n59. \u00c7\u0131lb\u0131r\n60. \u0130mambay\u0131ld\u0131. 61. Kumru\n62. Kaday\u0131f dolmas\u0131\n63. Tas kebab\u0131\n64. Mihali\u00e7 peyniri\n65. \u0130zmir bombas\u0131\n66. Tur\u015fu\n67. Beyaz peynir\n68. Supangle\n69. Arnavut ci\u011feri\n70. Zerde\n71. \u015eak\u015fuka\n72. Midye tava\n73. Kalburabast\u0131\n74. Izgara sardalya\n75. Kelle pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131\n76. Torpil tatl\u0131s\u0131\n77. Bayrami\u00e7 tahin helvas\u0131\n78. Afyon past\u0131rmas\u0131\n79. Tulumba\n80. Ekmek kaday\u0131f\u0131. 81. Yayla \u00e7orbas\u0131\n82. Kabak tatl\u0131s\u0131\n83. Semizotu salatas\u0131\n84. Ezogelin \u00e7orbas\u0131\n85. Ac\u0131l\u0131 ezme\n86. D\u00fc\u011f\u00fcn \u00e7orbas\u0131\n87. Etli pilav\n88. Yuvarlama \u00e7orbas\u0131\n89. Tutma\u00e7 \u00e7orbas\u0131\n90. Ac\u0131badem kurabiyesi\n91. A\u00e7ma\n92. Revani\n93. Tarhana \u00e7orbas\u0131\n94. Ke\u015fkek\n95. Nokul\n96. Barbunya pilaki\n97. \u015eambali\n98. Tuzda tavuk\n99. A\u015fure\n100. Lor.
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