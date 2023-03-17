Tiyatronun çocuk gelişimine faydaları nelerdir?

Bugün Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü! Peki, tiyatro izlemenin çocuk gelişimine oldukça faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte çocuğunuzu tiyatroya götürerek ona yaptığınız iyilikler...

Tiyatronun çocuk gelişimine faydaları nelerdir?
Anne - Baba
Giriş: 17 Mart 2023 14:25 Güncelleme: 17 Mart 2023 14:26
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Ebeveynler olarak, elimizden geldiğince çocuklarımızı tiyatroya götürmeliyiz. Bunu yaparken de çocuğu tiyatroya götürmenin sadece eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünmemeli tiyatro izlemenin çocuk gelişimi üzerinde oldukça etkili olduğunu bilmeliyiz. İşte tiyatro izlemenin çocuk gelişimine katkıları…


1- Tiyatro çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirebilir

Hikayeler, çocukların duygularını öğrenmesi ve anlaması için güvenli bir yoldur ve hikayeler sayesinde çocuklar, genellikle öğrenmeleri oldukça zor olan empatiyi öğrenmeye başlarlar. Tiyatroda hikaye anlatımı, çocukları hikaye kitaplarını okumaktan daha etkili bir şekilde duygulara maruz bırakabilir. Çocuklara aşk, arkadaşlık, zorbalık, şiddet veya ölüm deneyimi gibi gerçek hayatta yaşamamış olabilecekleri duyguları eğlenceli, güvenli bir ortamda ve sonuçsuz olarak sunarak dramatik ve üzücü sorunları hayata geçirebilir.


2- Tiyatro çocuğunuzun yaşam becerilerini geliştirebilir

Bir çocuk tiyatro gösterisine katıldığında, bu deneyim onun hayal gücünü büyük ölçüde genişletebilir. Yaratıcılıklarını artırabilir, onları harika bir okuryazarlıkla tanıştırabilir ve tarihsel bilgilerini geliştirebilir.


3- Tiyatro, çocuğunuzla zor konuları tartışma fırsatını yakalamanızı sağlar

Bazı çocuklar belirli şeyler hakkında konuşmakta zorlanabilirler, genellikle tartışmak için bir konuyu gündeme getirmenin bir yolunu bulmakta zorlanırlar. Çocukları farklı ve muhtemelen zor hikaye dizilerine maruz bırakarak, az önce izledikleri şey hakkında konuşarak o konuyla ilgili duygularını veya endişelerini ifade etmesi için bir konuşma başlangıç ​​noktası oluşturabilir ve başka türlü olabilecek konular hakkında yeni tartışmalara yol açabilirsiniz.


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4- Tiyatro, çocuğunuzun dil becerilerini geliştirebilir

Tiyatro tamamen hikaye anlatmakla ilgilidir ve hikaye anlatımı, bir çocuğun iletişim ve dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Çocuğunuzu tiyatro gösterileri ile tanıştırmak, onun daha iyi iletişim kurmasına kesinlikle yardımcı olabilir.


5- Tiyatro çocuğunuzun aile bağını ve ilişkilerini geliştirebilir

Çocuğunuzu canlı bir gösteriye, oyuna ya da müzikale götürmeniz farketmez, tiyatro gezisi günlük hayattan uzakta harika bir aile etkinliği olabilir, birebir mükemmel zaman geçirebilirsiniz. Kahkahaları paylaşırken ve birlikte yeni bir şey deneyimlerken bağ kurun ve ilişkiler geliştirin.


6- Gerçek dünyadan sağlıklı bir kaçış

Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun, hepsinin o gün için sakinleşmek ve kendi zorluklarından kaçmak için zamana ihtiyacı vardır. Çocuğunuzu tiyatroya götürdüğünüzde ise bunu ona en sağlıklı yoldan sağlamış olursunuz.


7- Teknolojiye bir ara vermenizi sağlar

Hepimizin bize gerçek olanı hatırlatan, hayata bir kamera merceğinden bakmak yerine gözlerimizle ve zihnimizle fotoğraf çekmeyi hatırlatan teknolojiye ara vermeye ihtiyacı var. Daha büyük çocuklar/gençler için teknolojiye ara vermek öz-değeri artırmaya da yardımcı olur. Gerçek hayattaki insanları görmek onlara filtrelenmeden ve düzenlenmeden bakmak iyi gelir…


Referanslar:

“7 Benefits of Taking Children to the Theatre” Şuradan alındı: https://www.westwalesfamilylife.co.uk/latest-news/7-benefits-of-taking-children-to-the-theatre


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