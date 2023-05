Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti

Kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen Tina Turner yaşamını yitirdi. Tina Turner profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

Tina Turner kimdir?

Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, 26 Kasım 1939 yılında Amerika'da doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu.

1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı. 1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu.

Tina Turner neden öldü?

Turner, 'My Love Story' adlı anı kitabında birden fazla hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı. 2013 yılında, felç geçirdi ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. 2016 yılında kendisine bağırsak kanseri teşhisi kondu. Turner, yüksek tansiyonu için homeopatik ilaçları tercih etti. Tedavi edilmeyen bu yüksek tansiyon, böbreklerinde hasara ve sonunda böbrek yetmezliğine neden oldu. Böbreğin alın ma şansı düşüktü ve diyalize başlaması istendi. Yardımlı intiharı düşündü ve Exit üyesi olmak için kaydoldu, ancak Bach, nakli için bir böbrek bağışlamayı teklif etti. Turner, 7 Nisan 2017'de böbrek nakli ameliyatı geçirdi.

24 Mayıs 2023'te Turner, son yıllarında kanser, felç ve böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere uzun bir hastalıktan sonra 83 yaşında İsviçre'nin Küsnacht kentindeki evinde öldü.

