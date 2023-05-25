Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti

Robin Williams
1951-2014
Robin Williams, maymunu Crystal ile birlikte olan bu fotoğrafı ölümünden 20 gün önce Instagram'a yüklemişti. Ünlü oyuncu 63 yaşında intihar etti.
Freddie Mercury
1946-1991
1991'de çekilen, Queen grubunun solisti Mercury'nin son fotoğraflarından biri. Freddie Mercury son anına kadar AIDS hastalığına sahip olduğu yönündeki söylentileri reddetti ve medya sirkülasyonlarından kaçıp kariyeri üzerine konsantre olmayı tercih etti. Ölümünden bir gün önce şu açıklamayı yaptı: "Son iki hafta içinde basında yapılan varsayımların ardından, HIV pozitif olduğumu yani AIDS olduğumu teyit etmek isterim. Bu bilgileri gizli tutmam gerektiğini hissettim ve çevremdeki arkadaşlarımın, mahremiyetimin korunmasını istedim. Ancak hayranlarımın gerçeği bilmesi için zamanın geldiğini düşünüyorum ve dünya çapındaki herkesin buna karşı mücadelede yer almasını diliyorum." Sanatçı, bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden yaşamını kaybetti.
Carrie Fisher
1956-2016
Carrie Fisher'ın bu fotoğrafı Londra'daki bir hayranı tarafından Los Angeles'a uçtuğu gün çekildi. Uçağa binerken kalp krizi geçiren oyuncu dört gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Nikola Tesla
1856-1943
Bu fotoğraf Nicola Tesla'nın bilinen son fotoğrafıdır. 7 Ocak 1943'te Tesla, New Yorker Otel'de yalnız başına öldü. Tesla; mucitti ve fizikçiydi. Bunların yanında modern alternatif akım (AC) elektrik sisteminin tasarımına katkıları ile de tanıyor.
David Bowie
1947-2016
New York'ta 7 Aralık 2015'te düzenlenen "Lazarus" adlı prömiyerde David Bowie son kez görüldü. Bowie, karaciğer kanseri ile bir yıldan uzun süre savaştı.
Chester Bennigton
1976-2017
Gülerken fotoğrafı çekilen Linkin Park'ın solisti Bennigton bu fotoğraf çekildikten günler sonra intihar etti.
Jimi Hendrix
1942-1970
En sevdiği gitar 'Black Betty' ile yanda gördüğünüz Jimi Hendrix'in bu fotoğrafı, 17 Eylül 1970'te, evinin bahçesinde kız arkadaşı Monika Danneman tarafından çekildi. Hendrix ertesi gün Londra'da hayatını kaybetti.
John Lenon
1940-1980
Bu fotoğraf John Lennon'ı vuran Mark David Chapman'a imza verirken çekildi. Lennon, albümü imzaladıktan sonra "İstediğin bu muydu?" diye sordu ve Chapman gülümseyip başını salladı. 4 saat sonra, Lennon kayıt stüdyosundan evine dönerken, Chapman yakın mesafeden Lennon'un arkasına beş kurşun sıktı. Lennon hastaneye götürüldükten bir süre sonra hayatını kaybetti.
Alan Rickman
1946-2016
Alan Rickman'ın kanserle olan savaşını kaybetmeden önce çekildiği son fotoğraf.
Steve Jobs
1955-2011
Bu fotoğraf, 5 Ekim 2011'de Steve Jobs'un California'daki evinde ölümünden önce çekilen son fotoğraflardan biridir. Jobs, tekrarlayan pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Heath Ledger
1979-2008
Heath Ledger'in bu fotoğrafı, son filmi 'The Imaginarium of Doctor Parnassus' setinde çekilmiş. Bu fotoğraftan birkaç gün sonra 22 Ocak 2008'de reçeteli satılan bir ilacı aşırı dozda aldıktan sonra evinde ölü bulundu.
Christopher McCandless
1968-1992
Christopher McCandless'in bu fotoğrafı Alaska'da çekildi. McCandless, Ağustos 1992'de doğada yaşamak amacıyla çıktığı yolda açlıktan öldü. Onun hikayesi daha sonra kitaplarda ve Into the Wild filminde anlatıldı.
Muhammed Ali
1942-2016
Muhammed Ali'nin bu fotoğrafı 22 Mayıs 2016'da kızı Hana tarafından çekildi. Muhammed Ali, 2 Haziran 2016'da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu başlangıçta iyi olarak nitelendirilse de kötüleşmeye başladı ve ertesi gün 74 yaşında septik şok yüzünden öldü.
Anne Frank
1929-1945
Anne Frank'ın bu fotoğrafı 1942'de çekildi. Frank, Mart 1945'te toplama kampında öldü.
Marilyn Monroe
1926-1962
Marilyn Monroe Los Angeles'taki evinde psikiyatrı tarafından ölü bulunmuştu. Monroe, depresyon, endişe, düşük benlik saygısı ve kronik uykusuzluk gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunları yaşamıştı. 1962'de, aşırı dozda ilaç alarak hayatına son verdi. Bu son fotoğrafında jazz sanatçısı Buddy Greco ile birlikte.
James Dean
1931-1955
James Dean'in bu fotoğrafı öldüğü gün çekildi. 30 Eylül 1955'te yaklaşmakta olan bir arabadan kaçmak için direksiyonu kırdığında hayatını kaybetti. Bu ölümden bir hafta önce ilginç bir olay gerçekleşmişti. Dean İngiliz aktör Alec Guinness ile tanışmıştı ve arabası hakkında konuşmuştu. Guinness arabanın kötü olduğunu söylemişti ve "Eğer o arabaya binersen önümüzdeki hafta bu saatte ölü bulunursun" demişti...
Amy Winehouse
1983-2011
Amy Winehouse'un bu fotoğrafı 12 Temmuz 2011'de Londra'da çekildi.
Martin Luther King Jr.
1929-1968
Sol taraftaki fotoğraf, 3 Mart 1968'de Tennessee, Memphis'deki Lorraine Motel'in balkonunda çekildi. Bir gün sonra yaklaşık olarak aynı yerde Martin Luther, suikaste kurban gitti.
Michael Jackson
1958-2009
Micheal Jackson'ın bu fotoğrafı, ölümünden iki gün önce, yaklaşan konserlerinin provaları sırasında çekildi. Jackson'ın, 25 Haziran 2009'da Los Angeles'taki evinde kalbi durdu, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Candy Darling
1944-1974
Bu fotoğraf Darling 21 Mart 1974'te lenfoma nedeniyle ölmeden hemen önce çekildi. Transseksüel aktrist, Andy Warhol'ın filmlerinde rol almasıyla ve "Velvet Underground" grubunun ilham kaynağı olmasıyla biliniyordu.
John F. Kennedy
1917-1963
John F. Kennedy'nin bu fotoğrafı 22 Kasım 1963'te Dallas'taki suikastından hemen önce çekildi. Lee Harvey Oswald, Kennedy'nin suikastından suçlansa da Oswald bu suçlamaları reddetti.
Leonard Cohen
1934-2016
Leonard Cohen'in bu fotoğrafı, 13 Ekim 2016'da son albümü 'You Want It Darker' piyasaya çıktığında çekildi. Cohen, 7 Kasım'da uyurken hayatını kaybetti.
Bob Marley
1945-1981
Bob Marley'in bu fotoğrafı, 11 Mayıs 1981'de kanserden ölmeden birkaç ay önce Münih, Almanya'da çekildi. Bu fotoğrafta 35 kiloydu. Marley, nadir bir cilt kanseri olan koyu renkli bir pigment melanoma taşıyordu.
Paul Walker
1973-2013
Paul Walker'ın bir yardım etkinliğinden ayrılırken çekilmiş bir fotoğrafı. Bu fotoğraftan kısa süre sonra Roger Rodas tarafından sürülen araç, lamba direğine çarpıp yangın çıkardı ve arabadaki iki adam da hayatını kaybetti.
Kurt Cobain
1967-1994
Bu fotoğraf Cobain ölmeden yaklaşık beş ay önce Nirvana grubunun fotoğraf çekimlerinden. Cobain 5 Nisan 1994'te intihar etti.
John Candy
1950-1994
John Candy'nin bu fotoğrafı 'Wagons East' adlı filmin setinde çekildi. Film hala yapım aşamasındayken 4 Mart 1994'te Candy, Meksika Durango şehrindeki otel odasında kalp krizi geçirdi. Sanatçı, kilo ile ilişkili sağlık sorunlarıyla yıllarca uğraşmıştı.
Lucille Ball
1911-1989
Lucille Ball'un bu fotoğrafı 29 Mart 1989'da Akademi Ödülleri'nde çekildi. Ball, 26 Nisan 1989'da Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.
Alton Yelchin
1989-2016
Anton Yelchin'in son fotoğrafı, Instagram hesabında paylaştığı selfiesi idi. Üç gün sonra, 19 Haziran 2016'da 27 yaşındaki aktör, evinin önünde gerçekleşen trafik kazasında öldü.
Whitney Houston
1963-2012
Bu fotoğraf, Whitney Houston'ın ölümünden iki gün önce gece kulübünden ayrılırken çekildi. 11 Şubat 2012'de bir otel küvetinde baygın bir halde bulundu. Toksikoloji sonuçları, vücudunda reçeteli ve reçetesiz ilaçların varlığını ortaya koydu ve ölüm şekli kazara boğulma olarak nitelendirildi.
Tupac Shakur
1971-1996
Tupac Shakur'un bu fotoğrafı silahla vurulmadan birkaç dakika önce çekildi. Çatışma, 7 Eylül 1996'da Nevada'nın Las Vegas kentinde meydana geldi. Shakur, yaralanmasından altı gün sonra hastanedeyken öldü. Tupac Shakur'un vuruluşunu araştıran dava çözülmedi.
Amelia Earhart
1897-1937
Amelia Earhart ve ekibinin fotoğrafı, dünyayı dolaşmak için bir uçak gezisi düzenlemeye kalkışmadan kısa bir süre önce çekildi. 2 Temmuz 1937'de uçak, Pasifik Okyanusu'nda kayboldu.
Robert F. Kennedy
1925-1968
Robert Kennedy'nin fotoğrafı Los Angeles'taki Ambassador Otel'inde 5 Haziran 1968'de Sirhan Sirhan tarafından vurulduktan bir süre sonra çekildi. Kennedy, ertesi sabah hayatını kaybetti. Tutuklandıktan sonra Sirhan, "Ülkem için yaptım" dedi. Sirhan, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'e verdiği desteği Kennedy'i ödürerek gösterdiğini söyledi.
Vladimir Lenin
1870-1924
Bu fotoğraf Mayıs 1923'te çekilen Vladimir Lenin'in son bilinen fotoğrafı. Lenin, 21 Ocak 1924'te 53 yaşında vefat etti.
Prince
1958-2016
Prince'in son bilinen fotoğrafı, Minnesota'daki evinin yakınındaki bir Walgreens eczanesinin dışına çıkarken çekildi. Son saatlerini evde yalnız geçirdi ve 13 saat sonra bir asansörde bilincini kaybetmiş bir şekilde bulundu.
Jim Morrison
1943-1971
Jim Morrison'ın bu fotoğrafı 28 Haziran 1971'de kız arkadaşı Pamela Courson ile birlikte çekildi. Morrison, kentin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri haline gelen Paris'teki Père Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.
Elvis Presley
1935-1977
Elvis Presley'in bu fotoğrafı, 16 Ağustos 1977 sabahı Graceland'da diş hekimini ziyaret ettiği sırada çekildi. O gün madde bağımlılığı nedeniyle kalp krizi geçirdi ve buna bağlı olarak komplikasyonlar yaşadığı için yaşamını kaybetti.
Bill Paxton
1955-2017
Bu fotoğraf, 2017 NAACP Ödülleri'nde çekildi. Bu organizasyondan iki hafta sonra, 25 Şubat 2017'de Bill Paxton, kalp ameliyatı sonrasında meydana gelen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.
Prenses Diana
1961-1997
31 Ağustos 1997'de Diana, Paris'teki Pont de l'Alma tünelinde araba kazası geçirdi. Prenses Diana kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Franklin D. Roosevelt
1882-1945
Franklin D. Roosevelt'in bu fotoğrafı 11 Nisan 1945'te çekildi. Ertesi gün, felç geçirdi ve görevdeyken ölen 8 Amerikan başkanından biri oldu.
James Gandolfini
1961-2013
Bu fotoğraf, James Gandolfini'nin Roma'da ailesiyle tatilin keyfini çıkarırken çekilmiş son fotoğraflarından biri. Kısa süre sonra 19 Haziran 2013'te, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek öldü.
Brittany Murphy
1977-2009
Brittany Murphy'nin bu fotoğrafı, 3 Aralık 2009'da kırmızı halıya çıktığında çekildi. Kısa süre sonra, 20 Aralık günü kalp krizinden öldü.
River Phoenix
1970-1993
Ölümünden 2 gün önce çekilen River Phoenix'in son fotoğrafı. 30 Ekim 1993 gecesi Phoenix, Johnny Depp'in sahibi olduğu bir Hollywood gece kulübünde, Red Hot Chili Peppers'ten yakın arkadaşı Flea ile birlikte sahne aldı. 31 Ekim 1993 sabahın erken saatlerinde Phoenix, akut çoklu ilaç zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetti.
George Harrison
1943-2001
George Harrison'ın bu fotoğrafı, Jools Holland'ın 2001'de çıkardığı Küçük Dünya, Big Band adlı albümün kitapçığı için çekildi. Harrison, albümde yer alan "At At the Su" adlı şarkıyı yazmıştı. Harrison'a 1997'de gırtlak kanseri teşhisi kondu ve radyoterapi ile tedavi edildi. 2001'de akciğer kanseri nedeniyle tedavi altına alındı ve 29 Kasım 2001'de Los Angeles'ta vefat etti.
Abraham Lincoln
1809-1865
Abraham Lincoln'un bu fotoğrafı 1865 yılının Mart ayında çekildi. Lincoln, Washington DC'de, 14 Nisan 1865'te Ford'un Tiyatrosunda tanınmış aktör John Wilkes Booth tarafından suikasta kurban gitti. Lincoln, görev sırasında hayatını kaybeden dört Amerikan başkanının ilkiydi.
Cliff Burton
1962-1986
Cliff Burton'un bu fotoğrafı, 26 Eylül 1986'da İsveç'teki Solnahallen Arena'da sahne arkasına çekildi. Burton, ertesi gün sonraki konseri için yola çıkarken, grubun tur otobüsü devrildi ve hayatını kaybetti.
Hugh Hefner
1926-2017
6 Ağustos 2017'de çekilen Hugh Hefner'in son bilinen fotoğrafı. Hefner, 27 Eylül 2017'de Los Angeles'taki evinde öldü. Los Angeles'taki Westwood Anıt Parkı'nda, Marilyn Monroe'nin yanına gömüldü.
Benazir Bhutto
1953-2007
Benazir Butto'nun fotoğrafı 27 Aralık 2007'de Pakistan'ın Rawalpindi kentinde ölümünden birkaç dakika önce çekildi.
Babe Ruth
1895-1948
Babe Ruth'un 29 Temmuz 1948'de hastanede çekilen bu fotoğrafının son fotoğrafı olduğu düşünülüyor. Ruth'a kanser teşhisi konulmuştu ve 16 Ağustos 1948'de New York'ta hayatını kaybetti.
Frank Zappa
1940-1993
Frank Zappa'nın bu fotoğrafı, yaptığı son video röportajlardan alınmıştır. Zappa'ya, prostat kanseri teşhisi kondu ve 4 Aralık 1993'te öldü.
Joan Rivers
1933-2014
Joan Rivers'ın son fotoğrafı, ameliyat esnasında gerçekleşen komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetmeden önce çekildi.
Fidel Castro
1926-2016
Fidel Castro'nun fotoğrafı, ölmeden 10 gün önce çekildi. Kendisine, Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang tarafından bir portre takdim edilirken çekilen Castro, 25 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.
Paramahansa Yogananda
1893-1952
Paramahansa Yogananda'nın bu fotoğrafı öldüğü gün çekildi. Yogananda, 7 Mart 1952'de Los Angeles'ta düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yaparken kalp krizinden öldü. Hint guru ve yogi, 'Bir Yogi'nin Özgeçmişleri' adlı kitabı ile Batı dünyasındaki birçok kişiye Kriya Yoga'yı ve meditasyonun gücünü tanıttı.
Cory Monteith
1982-2013
Cory Monteith'in bu fotoğrafı, ölmesinden iki gün önce 11 Temmuz 2013'te Twitter'da paylaştı. 13 Temmuz'da Glee dizisinin yıldızı Monteith, aşırı dozda madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.
Andy Kaufman
1949-1984
Andy Kaufman'ın bu fotoğrafı, akciğer kanseri nedeniyle ölmeden önce çekildi. Kaufman, 16 Mayıs 1984'te Los Angeles'taki tıp merkezinde hayatını kaybetti.
Garry Shandling
1949-2016
Garry Shandling'in bu fotoğrafı, arkadaşı ve Larry Sanders Show'un yıldızı olan Kathy Griffin tarafından Twitter'da paylaşıldı. Shandling, bu fotoğraftan dört gün sonra, 24 Mart 2016'da kalp krizinden öldü.
Dale Earnhardt
1951-2001
Dale Earnhardt'ın bu fotoğrafı, hayatının son yarış turundan önce çekildi. 18 Şubat 2001'de düzenlenen Daytona 500'ün son turunda arabasının duvara çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
The Notorious B.I.G
1972-1997
Notorious B.I.G adıyla tanınan Christopher Wallace, 9 Mart 1997'de bir partiden ayrılırken fotoğraflandı. Bu son fotoğraftan sonra partiden otele geri dönerken saat 12.45'te kırmızı ışıkta durdu. Arabasına dört el ateş açıldı ve kaldırıldığı hastanede öldü.
Adolf Hitler
1889-1945
Adolf Hitler'in bu fotoğrafı ölümünden yaklaşık iki gün önce çekildi.
Jenni Rivera
1969-2012
Jenni Rivera'nın bu fotoğrafı 9 Aralık 2012'de Monterrey Uluslararası Havalimanı'nda uçuştan hemen önce Instagram'da paylaşıldı. 43 yaşındaki uçak yakıt sisteminde meydana gelen problemden dolayı kalkıştan 10 dakika sonra düştü. Uçaktan sağ çıkan olmadı.
Keith Moon
1946-1978
Keith Moon'un bu fotoğrafı, 6 Eylül 1978'de 'The Buddy Holly Story' prömiyerinden önceki bir partide çekildi. Rock müziğinin en büyük davulcularından biri olarak görülen Moon öldüğünde 32 yaşındaydı.
Tiny Tim
1932-1996
Tiny Tim'in son bilinen fotoğrafı, 30 Kasım 1996'daki son performansında çekildi. Sahnedeyken aniden şarkıyı kesti ve "Tanrı korusun" diye mırıldandı. Daha sonra karısının kollarına düştü ve kısa süre sonra kalp krizinden öldü.
Ryan Dunn
1977-2011
Ryan Dunn'ın bu fotoğrafı ölümünden saatler önce Twitter'da paylaşıldı. Dunn, 20 Haziran 2011'de Pennsylvania'da aşırı alkolün neden olduğu araba kazasında hayatını kaybetti.
Margaret Thatcher
1925-2013
Margaret Thatcher'in bu fotoğrafı, Ekim, 2012'deki 87. doğum günü için düzenlenen akşam yemeğinde çekildi. Thatcher, 8 Nisan 2013'te Londra'da hayatını kaybetti.
James Brian Hellwig (The Ultimate Warrior)
1959-2014
Ünlü dövüşçünün 8 Nisan'da hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı havaalanında bir hayranı ile çekildi.
Mitch Lucker
1984-2012
Mitch Lucker bu fotoğrafı, 1 Kasım 2012'de Huntington Beach California'da meydana gelen motosiklet kazasında ölmeden iki saat önce paylaşmıştı. İskelet gibi giyindiği bu fotoğrafa, 'ölüler yaşıyor' yorumunu yapmıştı.
Facebook Yorumları