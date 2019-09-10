Tecrübelerim: Çocuklarda diş gıcırdatma

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Tecrübelerim: Çocuklarda diş gıcırdatma
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Çocuklarınız uyuduğunda gelen o sesler sizce de rahatsız edici değil mi? Uykuda diş gıcırdatmaya dikkat!

 

Gece uykumuzda farkında olmadan yaptığımız ya da çocukların yaptığı bir davranış olarak bilinen, alerji ya da psikolojik sebeplerden ötürü görülen bir davranış “burksizm”. Böyle adlandırıldığında size de daha ürkütücü gelmiyor mu? Aslında bakıldığında sadece çocuklarda ve sadece uykuda da görülmüyor bu davranış. Gün içerisinde de farkında olmadan diş sıkanlar ya da oyun oynarken diş çocuklar da görmek mümkün.

 

Diş gıcırdatma veya sıkmanın nedenleri

Diş sıkma ya da gıcırdatmanın kaynağına ulaşmadan evvel doğru teşhisin konması gerekiyor. Buna göre sebep;

  • Molokluzyon yani dişlerin kapanışındaki ilişkinin bozuk olması,
  • Bazı santral sinir sistemi rahatsızlıkları,
  • Stres
  • Besin alerjisi olabilir.

 

Günümüzde pek çok sebebi olan burksizmin en belirgin sebeplerinden biri stres. Küçücük çocukta da stres mi olur demeyin. Küçücük dünyalarında pek çok konu stres yaratabiliyor. Kardeş, okul ya da ev değişikliği / taşınma ya da ev içerisinde değişiklik, aile içerisinde tartışma, öğretmen değişikliği, oyuncak paylaşama hatta sınıfa yeni gelen uyum öğrencisi bile stres kaynağı olabiliyor. Strese sebep olan unsuru hayatından kaldırdığınızda çocuklarda diş sıkmanın ya da gıcırdatmanın çoğunlukla önüne geçmiş oluyorsunuz. Bazen çocuklarımızı gözlemleyerek konuyu çözmek mümkün olsa da, bazen profesyonel yardım almak gerekiyor. Ebeveyn olarak çocuklarımızı iyi gözlemlemekten başka çaremiz kalmıyor.

 

Çocuğumuz genel olarak ya da dönemsel aşırı sinirli, hassas ya da titiz olabilir. Duygusal olarak aşırı strese maruz kalmış olabilir. Tüm faktörleri düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Dönemsel bir süreçse eğer süreci iyi yönetebilmek için daha esnek olabiliriz. Genel mizacı böyle ise nasıl davranmamız gerektiği konusunda uzman görüşüne başvurmak ve okul yönetimini bilgilendirmek hayatımızı kolaylaştırır kanaatindeyim.

 

İşin bir de bizim yaşadığımız alerji kısmı var. Biz iki çocuğumuzda alerjilerinin tetiklendiği dönemlerde yaşıyoruz. Hatta öyle ki kardeş kıskançlığının en yüksek yaşandığı dönemde bile alerjik atağın yükseldiği dönem kadar gıcırdatma yaşamıyoruz. Atak dönemlerinde bu çocuk uykuda dişlerini yiyecek diye uyandırdığımızı biliyorum. Şu ana kadar neleri tespit ettik:

 

1- Mevsim geçişlerinde özellikle ilkbaharda çok oluyordu, bağışıklığını kuvvetlendirdikçe azalmaya başladı.

2- Akşam yemeğinde süt ürünleri (ayran, yoğurt, kefir) tüketti ise alerjik reflü tetiklendiğinden yaşıyorduk. Mümkün mertebe bu grubu 16:00 dan sonraya bırakmıyoruz ki gece uykusu rahat geçsin.

3- Çoklu besin alerjisi yaşıyorlar ve her besini tolere edemiyorlar. Yüksek reaksiyon aldığımız besinleri deneme yaptığımızda o gün ki beslenmelerinde hassasiyet olabilecek gıdaları tükettirmiyoruz. Etkiyi hafifletmiş oluyoruz.

 

Tabii ki bunların her biri bizim deneme yanılma yöntemi ile doktorumuzun kontrolünde uyguladıklarımız. Sizin de çocuğunuzda diş gıcırdatma var ise öncelikle çocuk doktorunuzun muayenesinden sonra çocuk diş hekimi muayenesinden geçirin. Alerji ya da başka fiziki bir sebep yok ise psikolojik etkenleri göz önünde bulundurun. Tedavi edilmediği durumunda bu rahatsızlık ilerliyor ve dişlerde aşınma, kırılma, diş eti çekilmeleri, diş ve çene bağlarında gevşeme, diş kayıpları yaşanabiliyor.

 

Sevgiler

@zehradorter

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