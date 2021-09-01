Taş kaktüsler sukkulent yapılı bitkilerin aizoaceae (buzçiçeğigiller) familyasındandır. 40’a yakın bulunmaktadır. Genellikle görüldüğü yerler, Güney Afrika, Namibya'dır. Ülkemizde ise, taş kaktüs, çakıl bitkileri ya da canlı taşlar olarak bilinirler.

Çakıl taşına benzeyen görüntüsüyle ilgi çeken taş kaktüsler diğer bir adı ile lithopslar iki yuvarlak kısımdan oluşmaktadır. Yapışık bir çift yaprağı vardır ve bu yapraklar yılda sadece bir kez büyür. Yeni yapraklar çıktığında eskileri bitkiye veda eder. Yapraklar arasındaki boşlukta ise, yeni yaprağı ve çiçeği büyümektedir. Lithops bitkisinin gövdesi toprak altında gömülü haldedir. Bu durumu sıcak ve kuru hava şartlarına karşı bitkinin korumaya yönelik oluşturduğu adaptasyonudur. Sukulent nasıl bakılır? yazısını okumak için tıklayınız...

Lithops taş kaktüs bakımı nasıldır?

Yaz aylarının başından uyku durumuna geçen taş kaktüsler, sonbaharda büyümeye başlar, kış ve bahar aylarından ise gelişmektedirler. Bu bitki depo ettiği suyu kullanarak yaşamına devam eder. Yani uyku halindeyken pek suya ihtiyaç duymazlar. Özellikle yaz aylarında bitkiyi kontrol su vermelisiniz. Fazla sulamak bitkinizin çürümesine neden olur. Suya ihtiyacı olduğunda ise, bitkiniz büzüşmeye başlar. Taş kaktüslere su verirken bitkiye su gelmeyecek şekilde, sadece toprağı ıslatarak su vermelisiniz.

Taş kaktüsler, hızlı nemlenen ve çabuk kuruyan toprakta yetişmektedir. Ayrıca ektiğiniz bu bitkinin toprağının üstünü doğal çakıl taşlarıyla kapatmalısınız. Lithopsların taklit özelliği bulunmaktadır, bu yüzden taşlardan ayrılamayacak şekilde büyür. Burada önemli olan bir nokta da saksının dibinde delikler olmasıdır. Çiçek açma zamanı genellikle kış aylarıdır. Genelde 3 -5 yaşından sonra çiçek açar. Lithops’lar, yeteri kadar ışık alamazsa rengini kaybetmeye ve daha yeşil olmaya başlar. Farklı ısı ve ışık değişiklikleri bitkiye zarar verir.

Taş kaktüs nasıl çoğalır?

Lithops türü, tohumlardan çoğaltılabilir. Fideler genellikle olgunluğa erişmek ve çiçek açmaya başlamak için 2 - 3 yıl alır.