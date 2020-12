Sürekli sevişmeyi istemek normal mi?

Libidonun düşük olması birçok insanı etkileyen bir sorunken, bazı insanlar da libidolarının aşırı yüksek olmasından yakınırlar. Neticede libido, kişiden kişiye değişebilir ve tek bir kişide de zaman zaman değişiklik gösterebilir. Ancak yüksek libido günlük yaşamda motivasyonunuzu etkileyecek durumdaysa, bazı etmenlere göz atmanı gerekebilir.

1- Hormonlar

Hormonlar ve cinsel istek düşünüldüğünde, ilk akla gelen hormon testosteron hormonu oluyor. Cinsiyetten bağımsız olarak testosteronun cinsel arzu ve işlev üzerindeki etkisi büyüktür ve fazla seviyede salgılanıyor olması, libidoyu da yükseltir. Düzenli egzersiz, yumurtlama evresi ve ergenlik gibi birçok neden, testosteron seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Östrojen hormonu da benzer şekilde libido üzerinde etkilidir ancak daha çok, cinsel uyarılma ile birlikte vücutta gerçekleşen fiziksel değişimlerden sorumludur. Genital organlara kan akışının artması ve vajinal ıslanma gibi durumlardan sorumlu olan östrojen, cinsel arzuyu doğrudan etkilemektedir. Dopamin ve oksitosin hormonları da cinsellikle yakından ilişkilidir. Özellikle romantik anlarda bolca salgıladığımız bu hormonlar, ilişkinin ilk zamanlarında libidonun daha yüksek olmasından da sorumludur.

2- Beslenme

Afrodizyaklar olarak isimlendirilen bazı besinler, libidoyu yükseltebilir. Örneğin çikolata ve peynirde bulunan feniletilamin (PEA) adlı bir bileşen, beyinde seks sırasındaki hormonal etkiyi tetikleyebiliyor. Istakoz, avokado ve omea-3 içeren bazı besinler de hem genel sağlığımızı, hem de cinsel sağlığımızı destekleyen vitaminler ve mineraller içererek libidomuzu etkileyebiliyor.

3- Alkol

Genel olarak birçok kişi, alkolün cinsel isteği artırdığını söyler. Ancak cinsel arzu ve alkol arasındaki bağlantı biraz karmaşıktır. 1995 yılında yapılan bir araştırmaya göre, alkol almak öznel cinsel isteği, hazzı ve uyarılmayı artırırken fizyolojik olarak uyarılmayı azaltabiliyor. Elbette alkolün yatıştırıcı etkisi ile psikolojik olarak daha rahat hissetmenin de alkol-libido ilişkisi üzerinde etkisi var.

4- Sık mastürbasyon

Cinsel aktiviteler, genel olarak libidomuzu artırır. Dolayısıyla mastürbasyon da dahil olmak üzere sıklıkla cinsel aktivitede bulunmak, fizyolojik uyarılmayı daha kolay hale getirir. Aynı zamanda mastürbasyon sırasında salgılanan dopamin ve testosteron hormonları da bu durumu etkiler.

5- Adet döngüsü ve hamilelik

Kadınlarda adet döngüsü, bir tür hormon dansı ile süregider. Döngünün belirli evrelerinde yükselen hormonlar, cinsel isteği etkileyebilir. Bazı kadınlar adet döneminde daha fazla cinsel istek duyabilirken, bazıları (hatta çoğunluğu) östrojen hormonunun tavan yaptığı yumurtlama evresinde sekse daha hazır olurlar. Benzer şekilde, hamilelik hormonları da libidoyu doğrudan etkiler.

Referanslar:

Wendie Trubow. "Why Am I So Horny? 9 Causes Of High Libido & What To Do". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/why-am-i-so-horny. (17.12.2020)