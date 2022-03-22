Spiral taktırırken nelere dikkat edilmeli?

En sık kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral taktırma işlemine karar vermeden önce düşünmeniz gerekenler.

Spiral taktırırken nelere dikkat edilmeli?
Sağlık
22 Mart 2022 Salı

Uzun süreli koruma sağlıyor oluşu ve istenildiği zaman çıkarılabiliyor olması sayesinde en çok tercih edilen doğum kontrol yöntemlerinden biri de, spiral ya da Rahim İçi Araç (RİA). Rahim içerisine yerleştirilen küçük bir araç olan spiral, spermlerin yumurtaya ulaşmasını engelliyor, döllenme gerçekleşse bile yumurtanın rahim içine yerleşmesine engel olarak gebelikten koruyor.


Spiralin hormonlu ve hormonsuz olmak üzere iki çeşidi bulunur. Kalıcılığı ve ne kadar süre ile kullanılabileceği ise, kullanılan ürüne bağlı olarak 3 ila 10 yıl arasında değişebilir. Ne tür bir spiral kullanacağınıza, spiralin sizin için uygun bir doğum kontrol yöntemi olup olmadığına karar verirken, bazı noktaları göz önünde bulundumranızda fayda var.


Hormonlu ve hormonsuz (bakır) spiral arasında ne fark var?

Plastik bir parçanın üzerine sarılmış olan bakır tel ile çalışan hormonsuz spiral, rahim içerisinde spermlere karşı bir tür enflamasyon tepkisi yaratarak sperm hareketini engeller. Bu sayede spermin yumurta ile buluşması, döllenmesi ve gebeliğin oluşması engellenir. Bakır spirallerin aynı zamanda rahim ağzı kanseri riskini de azalttığı biliniyor.


Hormonlu spiraller ise, levonorgestrel adı verilen, bir tür progestin olan hormon salgılayarak çalışırlar. Levonorgestrel, rahim içi mukus yapısını incelterek sperm hareketini engeller. Eğer çok güçlü bir sperm yumurtaya ulaşmayı ve döllenmeyi başarırsa da, yine hormonlu spiralin rahim içi dokularını inceltmiş olmasından dolayı döllenen yumurta rahim içine yerleşemez ve gebelik gerçekleşmez. Hormonlu spiraller, aynı zamanda salgıladıkları hormon sayesinde aşırı kanama, kansızlık, ağrılı adet dönemleri, endometriozise bağlı ağrılar gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir ve rahim ağzı kanseri, rahim kanseri ve pelvik iltihap hastalığı riskini de azaltabilir. Çok nadir durumlarda, her iki tür spiral ile de hamile kalma olasılığı vardır ancak bu ihtimal bilindiği kadarıyla %2 oranında gerçekleşmektedir. Hormonlu ya da hormonsuz spiraller, hamileliğe karşı korunma için eşit derecede etkilidir.


Spiral hakkında bilmeniz gereken şeyler var
Spiral hakkında bilmeniz gereken şeyler var


Rahim içi araçların (spiralin) yan etkileri nelerdir?

Her iki tür spiral de gebelikten iyi derecede korusa da, bazı kişilerde spirale bağlı yan etkiler görülebilmektedir. Amerikan Jinekologlar ve Obstetrisyenler Koleji (ACOG) verilerine göre hormonlu spiralin sık görülen ancak genellikle çok kısa süren yan etkileri arasında şunlar görülebilir:

  • Lekelenme

  • Spiral takıldıktan sonra adet kanamasının miktarının ve süresinin artması (Genellikle ilk birkaç ay içerisinde düzelebilir.)

  • Memelerde hassasiyet

  • Baş ağrıları

  • Mide bulantısı

  • Ruh halinde değişimler

  • Şişkinlik

  • Yumurtalıklarda kist oluşumu

Bakır spiralin olası yan etkileri ise şöyle özetleniyor:

  • Daha fazla miktarda ve/veya daha uzun süren adet kanaması

  • Adet sancılarında artış

Her iki durumda da, genellikle bu yan etkilerin kısa sürede düzelmesi beklenir. Eğer 3 aydan daha uzun süre bu etkileri yaşarsanız, mutlaka doktorunuzu haberdar etmeniz gerekir.


Hangi spirali kullanmalıyım?

Hormonlu ya da hormonsuz spiral seçeneklerinden hangisini tercih edeceğinize doktorunuzla birlikte karar vermeniz önemlidir. Eğer halihazırda sıkıntılı, ağrılı ve ağır kanamalı adet dönemleri geçiriyorsanız, bakır spiral sizin için ideal olmayabilir. Ya da hormon takviyesinin genel olarak sağlığınızı olumsuz etkilediğini biliyorsanız (doğum kontrol hapları vs. deneyiminiz olumsuzsa), hormonlu spiralden uzak durmak isteyebilirsiniz. Öte yandan, belirli bir jinekolojik rahatsızlığınız bulunuyorsa, doktorunuz hormonlu spiral kullanmanızı da önerebilir. En doğrusu, doktorunuzla genel medikal durumunuzu gözden geçirerek ne tür bir doğum kontrol yönteminin sizin için en iyisi olacağını konuşmak olacaktır.


Referanslar:

Sara Lindberg. "Understanding the Different IUD Types—And How to Find the Best Fit for You". Şuradan alındı: https://www.self.com/story/how-to-choose-which-iud-is-right-for-you (16.03.2022).


Doğum kontrol yöntemleri
Doğum kontrol yöntemleri Gebelikten korunma yöntemleri il...
Kadın prezervatifini ne kadar tanıyorsunuz? Kadın prezervatifinin nasıl kull...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.