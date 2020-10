Sonbahar şarkıları

Türkçe şarkılar

Yaşamaya Dair - Fazıl Say

Ağlaya Ağlaya - Gevende

Gidemediklerimiz - Hümeyra

Dön Bak Dünyaya - Pinhani

Hatırla - Hüsnü Arkan

Gemide - Uğur Yücel

Yabancı şarkılar

Valse - Evgeny Grinko

Things That Stop You Dreaming - Passenger

California Dreamin' - Amason

Ceux qui revent - Pomme

La mer est calme - Ben Mazue

Nosedive - The Flabbies

Je Veux De La Lumiere - Philemon Cimon

Sparrow - Tom Odell

static - No Clear Mind

Inuit - Foxing

Donuts - Mogwai

We All Fall In Love Sometimes - Jeff Buckley

Healah Dancing - Keaton Henson, Ren Ford

Eternity - Benjamin Clementin