Snoob nedir?

Muhtemelen bu “snoob” terimini duymamışsınızdır, ancak onun ne olduğunu yaşamışsınızdır; bu, konuşmanın momentumunu kıran, akıllı bir sessizliktir. Küçük iş sohbetlerinde, partnerinizle samimi sohbetlerde, hatta yakın arkadaşlarınızla sıradan konuşmalarda bile ortaya çıkabilir. Birçok kişi için bir snoob, sosyal bir alarm zilidir ve biraz panik hissi yaratır, zihinlerimiz hemen harekete geçer. Ancak, konuşma sırasında doğal bir duraklama olduğuna dair görüş birliği vardır. Bu hislerle baş etmek ve bu sessizliklerle daha rahat hissetmeyi öğrenmek mümkündür. İşte snoob’larla başa çıkmanın daha fazlası:

“Snoob” terimi nereden geliyor?

Terim, Fifty Words for Snow podcast’inde ortaya çıktı. Sunucular Maggie Rowe ve Emily Garcés’in benzersiz kelimeler üzerine keşiflerde bulundukları ve eksik olan ama olması gerektiğini düşündükleri kelimeleri konuştukları düzenli bölümlerden biri aracılığıyla tanıtıldı.

Maggie Rowe, Psychology Today’deki bir yazısında: "Geçenlerde, podcast’te Eric Giancoli isimli bir arkadaşımız konuk oldu ve konuşma sırasında ortaya çıkan bu garip, savunmasız boşluk için kendi yarattığı terimi sundu: Snoob" açıklasında bulunud. Rowe’ye göre, farklı kişilik tipleri snoob’a farklı tepkiler verirken, çoğu insan için bu rahatsız edici sessizlikler kafa karıştırıcıdır. Anlıyoruz: O anlar sonsuz gibi hissedilebilir ve birçok varsayımda bulunulabilir.

Neden sessizliği kabullenemiyoruz?

Fordham Üniversitesi’nde Psikoloji Profesörü Dean McKay, bilişsel-davranışsal psikolog olarak, konuşmalardaki sessizlikle başa çıkamamanın yaygın ve doğal olduğunu söylüyor. Bir sohbet sırasında: “Kendimize ‘Neden kimse konuşmuyor’ diye sorduğumuz içsel bir diyaloğu oldukça hızlı bir şekilde yaşamaya başlarız. Eğer etrafınıza bakarsanız ve herkes aniden sessizleşirse, bunun ne anlama geldiğine dair bir yorum yapmaya çalışırsınız. Bu uyarlanabilir bir davranış: Bazı rahatsız edici duygularla başa çıkmaya çalışıyoruz. “Evrimsel bir bakış açısından, insanların niyetlerinin ne olduğunu anlamak önemlidir ve eğer konuşmuyorlarsa bu daha zordur.”

Ancak sessizliğin 'garip' olduğu sonucuna varmak daha çok subjektiftir. Bazı insanlar, sessizce bir başka kişiyle vakit geçirmekten memnundur. Örneğin; biriyle birlikte arabada uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz ve tamamen sessiz kalabilirsiniz, bu sizin için sorun olmayabilir. Eğer bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız, bu daha çok sizinle ilgili bir ‘sizin sorununuzdur’ ve daha az ‘onlar’ sorunudur.

Bir snoob bazı kişiler için daha zor olabilir

Kaygılı eğilimlere sahip insanlar sessizliği özellikle zor bulabilir, çünkü bu kişilerin konuşmadaki bir duraksamayı olumsuz veya kendileriyle ilgili kötü bir durum gibi yorumlama eğilimi daha yüksek olabilir.

Kaygılı insanlar, sessizliğe genellikle 'zihinsel okuma' ile tepki verir. Zihinsel okuma, diğer kişinin neden sessiz olduğunu veya neden böyle davrandığını açıklamaya yönelik tahminlerde bulunma çabasıdır. Bu süreç normaldir ve çoğu insan zaman zaman bu tür çıkarımlarda bulunur. Ancak kaygılı kişiler, bu süreçte olumsuz varsayımlarda bulunmaya daha yatkındır: 'Durum yanlış mı?', 'Ben mi sıkıcıyım?', 'Yoksa bir şey mi söyledim?', 'Onlar burada olmak istemiyor olabilir mi?' gibi. Uzmanlar, bu eğilimi sorgulamanın ve onunla mücadele etmenin yardımcı olabileceğini, çünkü varsayımlarımızın genellikle yanlış olduğunu söylüyor.

Eğer birisiyle sessizce otururken, kendi kendinize ‘konuşmadan hoşlanmıyorlar, benden hoşlanmıyorlar, sıkılıyorlar’ gibi şeyler söylüyorsanız, bu düşüncelerin mantıklı olup olmadığını sormak için kendinize bir sonraki soruyu sormalısınız: ‘Bunun için elimde gerçekten bir kanıt var mı?’

Sessizliğin avantajı

Gruplar içinde sessizliğe evrimsel bir tepki oluşmuş olsa da, belirli yakın ilişkilerde konuşma duraklamalarına daha rahat yaklaşmayı öğrenebiliriz. Bu, daha iyi bir dinleyici olmamıza ve anlamadığımız şeyleri söyleme olasılığımızı azaltmamıza yardımcı olabilir. Sessizliğe alışmanın, 'o filtreyi' geliştirmemize yardımcı olabilir ve böylece gereksiz ya da zararlı şeyler söylememizi önleyebilir.

Cleveland Clinic’ten klinik psikolog Susan Albers de aynı fikri paylaşıyor. “Sessizliğe alışmak gerçekten çok önemli. Bu, insanların düşünmesine ve tepki vermesine, hızlıca değil, sakin bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır” diyor.

Ayrıca, duygular hakkında konuşurken, bir duraklama ya da sessizlik anı, diğer kişinin duyguyu sizinle birlikte taşıdığını hissetmesine yardımcı olabilir. Bu, samimiyet yaratır ve sessizliği tutabilen kişilerin genellikle güvenilir ve kendinden emin algılanır.

Ancak çoğumuza garip gelen bu 'snoob' anını nasıl kabul edebiliriz? Sorular sormak, konuşmayı canlandırmanın ve devam ettirmenin bir yolu olabilir, ve iyi dinlemek de sizi sessizlikle daha rahat hissettirebilir.

Kaynak: Sheila Baylis. “What Is a ‘Snoob’? And How Do You Get More Comfortable With It?”: Şuradan alındı: https://www.wellandgood.com/what-is-snoob-explainer/. (19.11.2024).