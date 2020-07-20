Sırt kütletmenin zararı var mıdır?

Bazı hareketler yaparak sırtı kütletmek oldukça rahatlatıcı bir hareket ancak bazen çıkan seslere bakılarak bu hareketlerin zararlı olup olmadığı merak ediliyor.

Sırt kütletmenin zararı var mıdır?
Sağlık
20 Temmuz 2020 Pazartesi

Sırt kütletmek, bazı esneme hareketleri yaparken omurgadan çıtırtı şeklinde sesler gelmesi olarak tanımlanır. Vücuttaki birçok eklem, belirli şekilde hareket ettiğinde benzer sesler çıkarabilir. Eklem kütletirken çıkan ses, aslında eklemlerdeki kapsüllerin içerisinde bulunan nitrojen gazının serbest kalması sonucu meydana gelir. Kayropraktrik doktoru B. J. Hardick, eklemler ve kemikler üzerinde çalışan bir uzman. Hardick, mbghealth.com’daki makalesinde eklemlerimizi kütletirken çıkan sesin, bir kayropraktrik seansında eklemlerin yerine oturtulması ile aynı şey olmadığını söylüyor:

“Bir kayropraktrın omurgayı düzeltmek için yaptığı müdahalelerle onu sadece hareket ettirmek arasında farklar vardır. Kayropraktrlar, bir ekleme özel bir hareketi yaptırarak tedavi sağlarlar, sadece ses çıkarabilecek bir hareketi yaptırmazlar. Kişi kendi omurgasını hareket ettirdiğinde bazen bunu bir hizalama hareketi olarak düşünebilirler ancak belirli bir odak olmadan yapılan bu hareket herhangi bir hizalama sağlamaz.”


Dr. Hardick’in açıklamalarına göre, kendi sırtımızı ya da boynumuzu kütlettiğimizde, buradaki eklemleri sadece normal hareketinin biraz ötesinde bir hareket için zorlamış oluruz. Kütleme sesinin çıkmasına neden olan omurlar, çoğunlukla tıkanmış omurlar olmaz, genellikle sorunlu bölgenin tam altında veya üstündeki omurlardan gelen sesi duyarız.


Kendi kendimize omurgamızı kütlettiğimizde, en iyi ihtimalle sadece biraz rahatlama hissederiz. Ses çıkaran herhangi bir rahatlatma hareketi, vücudumuzda endorfin salınımına da neden olarak iyi hissettirir. Bu yüzden sırt kütletmek zararlı bir hareket değildir ancak uzmanlar, tedavi edici bir hareket de olmadığına dikkat çekiyor.


Yoga yaparken ya da herhangi bir esneme hareketini yaparken duyduğumuz eklem sesleri, omurgamızda tıkanmış/kilitlenmiş bir nokta olabileceğine işaret ediyor. Bu durumda Dr. Hardick, gerçek sorunun bulunup tedavi edilebilmesi için bir kayropraktr ile görüşmenin faydalı olacağını söylüyor.



Kendi sırtını kütletmek faydalı mı?

Kayropraktr Dr. B. J. Hardick, insan bedeninde her şey yolunda olduğunda, yani uygun hareket, doğru postür ve iyi kas tonu varlığında, kişinin eklemlerini çıtlatmaya ihtiyaç duymayacağını söylüyor. Kayropraktik tedavi gören kişiler, sırtını kütletme ihtiyacı duymuyorlar çünkü bölgedeki tıkanıklıklar doğru müdahele ile giderilmiş oluyor.


Dr. Hardick’in önerisine göre sırt kütletmenin herhangi bir uzun vadeli faydası olmadığı için, bu alışkanlıktan vazgeçmek en doğrusu. Hareketten sonra salınan endorfin, tıpkı spor yaptığımızda aldığımız keyfe benzer bir iyilik hali hissetmemizi sağlıyor ve çok küçük çaplı da olsa, bu harekete bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Uygun egzersizleri ve esnemeyi alışkanlık haline getirdiğimizde, zaten eklemlerimizi kütletme ihtiyacı duymayacağız. Bu hareketi yapmanın herhangi bir zararı yok ama faydasının da olmadığını unutmamak gerekiyor.



Referans: B.J. Hardick. "Should I Crack My Own Back, Or Is It A Bad Idea? A Chiropractor Explains". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/is-it-bad-to-crack-your-back. (16 Temmuz 2020).


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