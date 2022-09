Sexting yaparken nelere dikkat etmeli?

Sex ve texting kelimelerinin bir araya gelmesiyle türeyen sexting, flört eden çiftlerin birbirleriyle erotik mesajlaşmalarını içeren bir "iletişim" şeklidir. İlişki esnasında keyifli olan sexting, ilişkide yaşanan problemler nedeniyle ya da karşı tarafın kişisel problemleri nedeniyle olumsuz deneyimlere dönüşebiliyor. Gönderdiğiniz görüntülerle tehtide maruz kalabiliyor, can sıkıcı durumlar yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki böyle bir durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey adli şikayette bulunmak ancak yazışma öncesinde de bu önerilerimiz işinize yarayabilir.

Ağırdan alın

Tek bir metin üzerinde hareket etmeden önce, onu yavaşlatmak için bir konuşma oluşturmaya çalışın. Bu size ve karşı tarafı hazırlamak için oldukça etkili bir yöntemdir.

Güvendiğiniz zaman yapın

Tıpkı seks gibi, sanal seks de sadece ve sadece onu istediğinizden tamamen emin olduğunuzda ve kendinizi rahat hissettiğinizde yapılmalıdır. Bunu karşı taraftan gelen istek yoğunluğunun baskısı altında yapmadığınızdan emin olun.

Göndermeden önce üç kez düşünün

Paylaşımda bulunduğunuz kişiye güvenseniz de tek gösterimlik fotoğraflar atsanız da alıcının ekran görüntüsünü alıp paylaşması çok kolaydır. Bu, fotoğraflar için olduğu kadar metinler için de geçerlidir. O nedenle göndermeden önce 3 kez düşünmenizde fayda var.

Kaybolan mesaj özelliği olan uygulamalar tercih edin

Instagram ve Snapchat gibi uygulamalar, kaybolan bir fotoğraflı mesajlaşma seçeneğine sahiptir. Ancak alıcının yine de görüntünün ekran görüntüsünü alabileceğini unutmayın.

Şifreleyin

Çevrimiçiyken bile dikkatli olmalısınız. Telefonunuzu, özellikle fotogalerinizi her zaman bir şifre ile koruyun. Müstehcen fotoğrafları telefonunuzun mevcut fotoğraf uygulaması aracılığıyla "gizli" tutun veya parola korumalı bir fotoğraf albümü veya uygulaması kullanın.

Yüzünüzü kadraja almayın

Yeterince güvenemiyorsanız yüzünüzü kadraja almayın, kim olduğunuzu belli edecek ortam, dövme vs. konularına dikkat edin.

Silmeyi unutmayın

Telefonunuzdaki tüm verileri silmek de önemlidir. Bu, paylaşımlarınızın yalnızca başkalarının eline geçmesini engellemek için değil, telefonunuz saldırıya uğrarsa veya üçüncü taraf bir uygulamaya verdiğiniz izin sonucunda fotoğraflarınızın kötüye kullanılmamasını sağlamak içindir.

