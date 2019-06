Sevginizle güçlenin

Nefret, hasislik, bencillik, kıskançlık, inançsızlık, güvensizlik, korku gibi olumsuz duyguların tümünün temelinde olan tek şey, sevgisizliktir. Sevdiğiniz zaman olumsuzluklar yaşamınızdan silinir.

Birbirini seven iki insan arasında nefret duyguları yaşayabilir mi? Sevgi dolu bir insan, dünyaya nefretle bakabilir mi? Nefret ruhunuzu karartır. Gönlünüzü sevgiye ve güzelliklere kapatır. Bakışlarınızı değiştirir. Nefret dolu insanın gözleri farklı, sevgi dolu insanınki farklı bakar. Nefret dolu insanın yüzünü sert ve hırçın çizgiler çirkinleştirir. Sevgi dolu insanın yüzü nurludur ve yumuşacıktır. Çok güzel görünür. Sevgi hem yüzü hem ruhu aydınlatır.

Hasislik, sevgisizliğin gerçek ifadesidir. Seven esirgemez. Sevginin kısa tarifi vermek, paylaşmak, sevdiğinin iyiliği için bir şeyler yapmaktır. Eylem olmadan yalnızca sözle sevgi yaşatılmaz. Sevenle sevilen arasında hesap tutulmaz. Seven, sevilenin tüm gereksinimlerini bilir. İstemeden verir. Sevenle sevilen arasında verme eylemi bilinen anlamını yitirir. Seven insanlar arasında vermek, almak söz konusu olmaz. Her şey kalpten kalbe, elden ele, gözden göze akar. Sevgi dolu insanı vermek, sevgisiz insanı almak mutlu eder. Sevgisiz insan korkar; verirse sahip olduğu şeyler bitecek zanneder. Seven insanın ise verdikçe bereketi artar, sahip olduğu şeyler daha da çoğalır.

Bencil insan evrendeki her şeyi kendine hak görür. Seven ise her iyi şeyi kendine değil, sevdiklerine yakıştırır. Bencil insan kendinden başka kimseyi sevemez. Sevgi dolu insanın gönlü zengindir, orada herkese yer vardır. Bencil insanın tek dünyası kendisidir. Sevenin dünyası ise geniştir. Ufku tüm güzelliklere açıktır. Sahip olduklarının zevkini alır, sevdiği insanlarla birlikte kullanır. Sahip olduğu her şey onda gerçek anlamını ve değerini bulur. Bencil insanın ise sahip olduğu her şey kendi dar dünyası içinde saklı kalır, başka insanlardan esirger. İnsanlığın yararına sunmadan sahip olduğu şeyleri köhneleştirir. Bencillik maddi-manevi çöküştür. Bu çöküş içinde sevgiye hiç yer kalmaz.

Kıskançlık, kişinin en büyük düşmanıdır. Bencil veya hasis olduğunuz zaman acı çekersiniz ama sonuçta bakarsınız, başka insanların yararına sunmadığınız şeyler size de bir yararı olmadığı halde elinizde kalmıştır. Kıskançlıkta stres, çekişme, kırgınlık ve üzüntüden başka elinizde kalan bir şey yoktur. Kıskançlık sevgisizliğin en ileri boyutudur. Uzağınızda olan, bilmediğiniz insanları kıskanamazsınız. Kıskandığınız insanlar hep yakın çevrinizdedir. Yani bu demektir ki; siz yakın çevrenizdeki insanların başarılarından rahatsız oluyorsunuz, ilerlemelerini, güçlü olmalarını, mutlu olmalarını istemiyorsunuz. Küçük kalsınlar, başarısız ve perişan olsunlar istiyorsunuz. Bundan daha büyük bir ruh sefaleti olabilir mi?

Tüm olumsuz duygulardan kurtulmanın ve yaşamda karşılaşacağınız olumsuzlukları olumluya çevirmenin tek yolu yaşama sevgiyi egemen kılmaktır. Sevince gerçekten güzel yaşarsınız. Sevgi aklınızı, gönlünüzü ve ruhunuzu zehirlerden temizler. Yaşam yolu olarak sevgiyi seçenler kolay yolu seçmişler demektir. Allah bizleri gönlümüz sevgi dolu olarak yaratmıştır. Özümüz sevgidir. Nefret, hasislik, bencillik, kıskançlık gibi olumsuz duyguları ise bu dünyada biz kendimiz üretiriz. Size cömertçe verilen sevgiyi yaşatınız, dünyadaki kötülükleri ortadan kaldırınız.

