Sevgilinizin size vermek istediği gizli mesaj ne?

Sevgililer Günü hediye kartları üzerine yapılan bir araştırmada, kadınlar ve erkeklerin yazdıkları kartlar arasındaki farklılıklar incelendi. Yazılan kartların üzerinde çiftlerin flört döneminde ya da evli olması gibi birçok faktörün etkili olduğu ortaya çıktı.

Sevgilinizin size vermek istediği gizli mesaj ne?
İlişki
02 Şubat 2022 Çarşamba

Sevgililer Günü’nde sevgilinizden gelen bir düzine kırmızı gül gerçekten göründüğü kadar güzel olabilir. Ancak çiçeği alır almaz yaptığınız ilk şey üzerinde kart aramaktır çünkü asıl mesaj kartta gizlidir. Kuru bir “Sevgililer Günü’n Kutlu Olsun” notu okumak hayal kırıklığına uğramanıza sebep olabilir çünkü sevgiliniz istese aslında çok daha güzel bir not yazabilirdi. Değil mi?


Alexei Quintero Gonzalez ve Richard Koestner tarafından yürütülen bir çalışmada, yazılan mesajların arkasında yatan romantik duyguları yorumlamak amacıyla 300 adet Sevgililer Günü kartının içeriği incelendi. Sevgililer Günü kartlarını, “anlamlı ve kendiliğinden ortaya çıkan sosyal davranışlar” oluşturduklarından, duygusal dışavurumculuğu incelemek için kullanmanın önemli bir avantaj olduğunun farkına vardılar. Sevgililer Günü kartlarını bir partner ve ilişki hakkındaki pozitif duyguların aleni ifadeleri olarak değerlendirdiler. Bu notlar pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde evli çiftler tarafından değil flört döneminde olan çiftler tarafından yazılmıştı.


Ne mesaj verdiğiniz önemli!

Size verilen hediye kartını açtınız, peki içinde ne yazıyor? Araştırmaya göre bu cevap cinsiyete ve kart sahibiyle aranızda olan ilişkiye göre değişmekte. Gonzalez ve Koestner, flört eden ya da evli olan çiftler tarafından övgü, aşk, bağlılık ve sadakat duygularının ifade edilmesi konusunda cinsiyetler arasında farklılıklar buldu.


Kadınlar aşk ve sadakati erkeklerden daha çok vurgularken; erkeklerin övgü ve bağlılık kavramlarını kadınlardan daha çok vurguladıkları ortaya çıktı. Bu cinsiyet farklılıkları ilişkinin durumundan da etkilendi. Partnerleriyle flört eden erkekler sadakati değil bağlılığı daha çok vurguladı.


Gonzalez ve Koestner, erkeklerin partnerlerine “Seni seviyorum” demek yerine “Harikasın, mükemmelsin, inanılmazsın” ya da diğer övgü belirten kelimeleri kullanmaya daha yatkın olduklarını fark etti. Diğer taraftan, kadınların aşkını daha direkt olarak ifade etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Bu farklılığın nedeni erkeklerin aşk gibi hassas duyguları ifade ederken hissettikleri rahatsızlığın onları bunun yerine gururun bir yansıması olan övgülerini yansıtmaya itmesiydi.


İlişkiyle bağlantılı olan duygularda kadınların sadakatlerini ifade etmeye daha yatkın oldukları ancak, bağlılık söz konusu olduğunda herhangi bir cinsiyet farklılığı olmadığı gözlemlendi. Evli ve çocuklu olan çiftlerin sadakat ve bağlılık yerine partnerlerine daha çok övgülerini ifade ettikleri ortaya çıktı. Araştırmacılar bu durumun aile olmanın bağlılık ve sadakatin somut hâli olmasından çiftlerin bunu tekrar ifade etmeye ihtiyaç duymamalarıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.


Uzun süreli bir ilişkinin işareti…

Gonzalez ve Koestner’in ortaya çıkardığı en ilgi çekici bulgu ise ilişkiyle ilgili pozitif etkilerin flört eden çiftler tarafından ifade edilirken yaşanan cinsiyet farklılığıydı. Flört ettikleri partnerlerine karşı sadakat ve bağlılıklarını ifade eden kadınlara kıyasla flört eden erkekler bağlılıklarını daha çok ifade ettiler ancak, sadakat ifadesini neredeyse hiç kullanmadılar.


Araştırmacılar flört eden erkeklerin bağlılığını ifade etmesinin uzun süreli bir ilişki işareti olabileceğini belirtirken, aynı zamanda sadakatlerini ifade etmeye daha hazır olmadıklarını da gösterdiğini söylediler.


Referanslar:

Psychology Today. Valentine Cards: The Meaning Behind the Message. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/why-bad-looks-good/202201/valentine-cards-the-meaning-behind-the-message


Aşkı taze tutmak için ayda beş saat yetiyor
Aşkı taze tutmak için ayda beş saat yetiyor


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.