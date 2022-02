Sevgilinizin size vermek istediği gizli mesaj ne?

Sevgililer Günü’nde sevgilinizden gelen bir düzine kırmızı gül gerçekten göründüğü kadar güzel olabilir. Ancak çiçeği alır almaz yaptığınız ilk şey üzerinde kart aramaktır çünkü asıl mesaj kartta gizlidir. Kuru bir “Sevgililer Günü’n Kutlu Olsun” notu okumak hayal kırıklığına uğramanıza sebep olabilir çünkü sevgiliniz istese aslında çok daha güzel bir not yazabilirdi. Değil mi?

Alexei Quintero Gonzalez ve Richard Koestner tarafından yürütülen bir çalışmada, yazılan mesajların arkasında yatan romantik duyguları yorumlamak amacıyla 300 adet Sevgililer Günü kartının içeriği incelendi. Sevgililer Günü kartlarını, “anlamlı ve kendiliğinden ortaya çıkan sosyal davranışlar” oluşturduklarından, duygusal dışavurumculuğu incelemek için kullanmanın önemli bir avantaj olduğunun farkına vardılar. Sevgililer Günü kartlarını bir partner ve ilişki hakkındaki pozitif duyguların aleni ifadeleri olarak değerlendirdiler. Bu notlar pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde evli çiftler tarafından değil flört döneminde olan çiftler tarafından yazılmıştı.

Ne mesaj verdiğiniz önemli!

Size verilen hediye kartını açtınız, peki içinde ne yazıyor? Araştırmaya göre bu cevap cinsiyete ve kart sahibiyle aranızda olan ilişkiye göre değişmekte. Gonzalez ve Koestner, flört eden ya da evli olan çiftler tarafından övgü, aşk, bağlılık ve sadakat duygularının ifade edilmesi konusunda cinsiyetler arasında farklılıklar buldu.

Kadınlar aşk ve sadakati erkeklerden daha çok vurgularken; erkeklerin övgü ve bağlılık kavramlarını kadınlardan daha çok vurguladıkları ortaya çıktı. Bu cinsiyet farklılıkları ilişkinin durumundan da etkilendi. Partnerleriyle flört eden erkekler sadakati değil bağlılığı daha çok vurguladı.

Gonzalez ve Koestner, erkeklerin partnerlerine “Seni seviyorum” demek yerine “Harikasın, mükemmelsin, inanılmazsın” ya da diğer övgü belirten kelimeleri kullanmaya daha yatkın olduklarını fark etti. Diğer taraftan, kadınların aşkını daha direkt olarak ifade etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Bu farklılığın nedeni erkeklerin aşk gibi hassas duyguları ifade ederken hissettikleri rahatsızlığın onları bunun yerine gururun bir yansıması olan övgülerini yansıtmaya itmesiydi.

İlişkiyle bağlantılı olan duygularda kadınların sadakatlerini ifade etmeye daha yatkın oldukları ancak, bağlılık söz konusu olduğunda herhangi bir cinsiyet farklılığı olmadığı gözlemlendi. Evli ve çocuklu olan çiftlerin sadakat ve bağlılık yerine partnerlerine daha çok övgülerini ifade ettikleri ortaya çıktı. Araştırmacılar bu durumun aile olmanın bağlılık ve sadakatin somut hâli olmasından çiftlerin bunu tekrar ifade etmeye ihtiyaç duymamalarıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Uzun süreli bir ilişkinin işareti…

Gonzalez ve Koestner’in ortaya çıkardığı en ilgi çekici bulgu ise ilişkiyle ilgili pozitif etkilerin flört eden çiftler tarafından ifade edilirken yaşanan cinsiyet farklılığıydı. Flört ettikleri partnerlerine karşı sadakat ve bağlılıklarını ifade eden kadınlara kıyasla flört eden erkekler bağlılıklarını daha çok ifade ettiler ancak, sadakat ifadesini neredeyse hiç kullanmadılar.

Araştırmacılar flört eden erkeklerin bağlılığını ifade etmesinin uzun süreli bir ilişki işareti olabileceğini belirtirken, aynı zamanda sadakatlerini ifade etmeye daha hazır olmadıklarını da gösterdiğini söylediler.

