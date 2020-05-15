Sekse vakit bulamayan çiftler için öneriler

Herhangi bir sebepten, hayatınızda seks için yeterince zaman ayıramadığınızı düşünüyorsanız, hazzı artırmanın yollarını deneyin. Uzmanlar ‘orgazm stoğu’ yapabileceğiniz görüşünde.

Sekse vakit bulamayan çiftler için öneriler
İlişki
15 Mayıs 2020 Cuma

Çiftler bazen, hayat koşulları elvermediği için seks için yeterli zaman ayıramayabilirler. Özellikle yeni ebeveyn olmuş çiftlerin yakından bildiği bir durumdur bu; bütün gününüz sıraya koyduğunuz işlerin peşinde koşmakla geçer ve gece olduğunda sadece uyumak istersiniz. Seks yapmayı özleseniz de vaktiniz ya da enerjiniz kalmadığı için bir türlü kendinizi ‘moda girmiş’ gibi hissedemezsiniz...


Seks terapisti ve yazar Moushumi Ghose, seks için istedikleri zamanı ayıramayan çiftlere ‘Orgazm Stoklama’ adını verdiği bir yöntem ile cinsel yaşamlarını canlı tutmayı öneriyor. Uzmanların önerilerine göre, planlı-programlı ve özenli bir seks hayatı, özellikle meşgul çiftler için olmazsa olmaz. Görev bilinciyle ya da ‘fırsat varken yapıverelim’ diyerek yapacağınız ve kısa süren bir seks anlayışı yerine, seks için fırsat yaratıldığında hazzın depolanabileceği öneriliyor.


Sekste yapılan 5 temel hata
Sekste yapılan 5 temel hata

Moushumi Ghose’nin seks hayatınızı iyileştirecek önerileri şöyle:


1- Kaliteli zaman ayırın

Partnerinizle konuşmak ve seks ile ilgili isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı dile getirmek öncelikli ihtiyaçtır. Bu her zaman için böyle! Ancak özellikle sekse zaman ayıramadığınız durumlarda, kendinizi ifade etmek için biraz daha özenli olmanız faydalı olacak. Kısa kısa, düzensiz vakitler ayırmak yerine daha uzun, daha kaliteli ama seyrek bir zaman ayırabileceğimizi söylüyor Moushumi Ghose: Örneğin haftada iki kez 20 dakikalık sevişmeler yaşıyorsanız, bunu haftada bir 40 dakika/1 saat olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir ‘seksi gece’ planı yapın ve bu plana sadık kalın. Uzun uzun vakit geçirdiğinizde daha fazla ve daha yoğun orgazmlar için de vaktiniz olacak ve bunları ‘depolamak’ da kolaylaşacak. Böylece bağlanmak, sohbet etmek ve cinselliğinizin keyfini çıkarmak için aslında daha fazla zamanınız olmuş olacak ve bu deneyim, kısa kısa seanslardan çok daha doyurucu olabilir, ilişkinizi çok daha fazla besleyebilir.


2- Sınırlamayı öğrenin

Çoğunlukla o tek ‘büyük’ orgazma odaklanır ve cinselliğimiz için çok önemli olan daha küçük hazları gözden kaçırırız. Seks sadece partnerlerin orgazma ulaşma çabasından ibaret olmamalı. Hatta orgazmları durdurmayı veya geciktirmeyi, uzmanların tabiriyle ‘sınırlamayı’ pratik ettiğinizde, çok daha farklı hazlar keşfedebilirsiniz. Moushumi Ghose, orgazm sınırlama pratiğinin aynı zamanda bedenimizle daha yoğun bir bağlantı kurmamızı da sağlayacağını söylüyor. “Neredeyse orgazm olacağınızı hissettiğiniz o noktada kalmayı öğrenmek, hazzı daha uzun süre bedeninizde taşımayı kolaylaştıracaktır.”


3- Orgazma değil, hazza odaklanın

Orgazm stoklarken orgazma odaklanmamak ilginç gözüküyor! Ancak Moushumi Ghose’e göre, haz odaklı bir cinsellik anlayışı gerçekten de sekse bakış açımızı ve bedenimizle kurduğumuz ilişkiyi dönüştürebilir. “Kendi bedeniniz ve işlevlerinizi kontrol altına aldığınızda, partnerinizin üzerindeki ‘eşimi memnun etmeliyim’ baskısını da azaltmış olursunuz ve böylece daha yoğun, daha uzun süreli hazlar yaşayabilirsiniz.”


Cinsellik ruhu ve bedeni paylaşabilme sanatıdır!
Cinsellik ruhu ve bedeni paylaşabilme sanatıdır!


Referanslar: Gigi Engle ''Orgasm Stacking: How Busy Couples Can Still Have Great Sex Life'' (14 Mart 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/orgasm-stacking-how-busy-couples-can-have-more-time-for-sex

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