Savaştan hayvanlar nasıl etkilendi?

Ukrayna sınırlarını terk eden insan sayısı şu anda 1 milyonu geçmiş durumda, AB bu sayının 4 milyonu bulabileceğini belirtiyor. Böyle büyük bir trajedi yaşanırken odak noktasında haliyle insanlar var. Bu da bazı insanları ülkelerini terk ederken yanlarında ne götüreceklerine dair acı verici kararlar almaya zorluyor. Bu kararlar insanların biricik dostu hayvanları da kapsıyor.

Evcil hayvan sahipleri için büyük ikilem

Ukrayna'da okul, iş gibi sebeplerden dolayı bulunan ve şu anda kendi ülkelerine dönmek isteyen birçok insan var. Evcil hayvanlarını da yanlarında götürmek isteyen bu insanların karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri de resmi prosedürler. The Indian Express'in haberine göre, Ukrayna'da eğitim gören Rishabh isimli bir öğrenci evcil hayvanıyla birlikte Hindistan'a geri dönmek istediğini bildiriyor ancak bu kadar zorlu koşullarda bile gerekli belgeleri sağlayamadığı gerekçesiyle bu talebi reddediliyor.

Bir başka öğrenci Tanuja Patel köpeği ile birlikte Romanya sınırına kadar ulaşmayı başarırken, Hindistan'a geçebilmesi için hâlâ izin bekliyor. Ukrayna halkı da aynı şekilde ülkeyi terk ederken büyük bir ikilem yaşıyor. Hayvan dostlarını geride bırakıp gitmek istemeseler de bazıları mecburen hayvanlarını sığınaklara emanet ediyorlar.

'Ukrayna'da sahipleriyle birlikte metrolara sığınan hayvanlar'

Hayvanlara sakinleştirici yapılmak zorunda!

Kiev Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar için bir tahliye planı yapılmadığından hâlâ tutsak haldeler. Hayvanat bahçesinin müdürü Kyrylo Trantin, 200'den fazla türden 4000'e yakın hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin bu noktadan sonra tahliye edilmesinin çok zor olduğunu belirtiyor.

Trantin, fillere ve diğer hassas türlere patlamalardan en hafif şekilde etkilenmeleri için sakinleştirici verdiklerini belirtiyor. Savaşın hayvanlar üzerinde çok fazla stres yarattığını söyleyen Trantin, bazı hayvanların kapalı alanlara ve yer altı sığınaklarına götürüldüklerini belirtiyor. Diğer taraftan, Ukrayna'daki bazı hayvanat bahçelerinin ise komşu ülkelere tahliye edildiği biliniyor.

PETA ve Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'ndan destek

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu Birleşik Krallık Direktörü James Sawyer, yapılan saldırılardan dolayı sokakların cam, beton ve metalle dolu olmasının insanlar kadar hayvanlar için de tehlikeli olduğunu belirtiyor. Kuruluş, Ukrayna'daki barınakları desteklemeye devam ediyor. Yemek, veteriner gereçleri gibi gerekli kaynakların sağlanmasına katkıda bulunurken hayvanların bakımından sorumlu çalışanların da işlerine aktif olarak devam edebilmesi için maaşlarını ödemeye devam ediyor.

James olay yerinde bulunmanın çok tehlikeli olduğunu belirtirken, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun şu anda en iyi yol olan uzaktan desteğe odaklandığını söylüyor. Fon, 1100 köpeğin bakımıyla ilgilenen ve acil durum olduğunu belirten çalışanlara acil durum yardımında da bulunuyor. Hayvanların bakımı için barınaklarda kalmak da şu an için çok zor. Bir barınakta bulunan çalışanlar dikkat çekebilir diye kibrit yakmaktan bile çekindiklerini belirtiyor.

PETA Almanya da Romanya'daki ortak kuruluşlarla birlikte terk edilmiş hayvanları kurtarmak ve aşılamak için Ukrayna'da. Aynı zamanda tonlarca kedi köpek maması bağışında da bulunuyorlar.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

