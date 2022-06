Satürn Retrosu (4 Haziran- 24 Ekim 2022) - Karma döngüsü başlıyor!

Okulda bir öğretmenim vardı, dersleri büyük bir ciddiyet ve disiplinle anlatırdı. Yüzü asıktı, kalbi yumuşaktı. Ödevleri yoğun, notları adildi. Eve gelir gelmez planlanarak ilk onun ödevi halledilirdi. Onayını almak zordu, sabır gerekirdi. En çok ona kızılır ama en çok ona odaklanılırdı. Ödülü, onun derslerini hiç unutmamak ve bilgeleşmekti.

Bilgeleşmekti, çünkü öğrettikleri yalnızca dersinden ibaret değildi. Limitlerini bilmeyi, zamanı doğru kullanmayı, disiplini, düzeni, bahanelere sığınmamayı en çok o öğretmişti. Ondan onay almak özeldi, kimse 'elektrikler kesildi, çalışamadım' demezdi. Sorumluluklarını bilirdi. Herkesin hayatında böyle bir figür vardır; kimi öğretmen, kimi baba, kimi patrondur. Oysa onlar, hayatın Satürn öğretilerine elçilik edenlerdir.

Kronometre, kelime kökü ile Kronos yani Satürn'den gelir. Satürn; zamanı yöneten bir enerjidir. Kabalada zamanı doğuran annedir. Ve tüm kayıtlar zamanın içindedir. Tekâmül için ihtiyacımız olanı anlatır. Diğer enerjiler olgunlaşmaktan kaçanlar tarafından daha çok sevilir. Mesela Venüs aşk getirir, Jüpiter şans getirir. Oysa bilmeyiz ki Satürn olmasa hiçbir aşk ve şans kalıcı değildir. Bizi sınırlandırarak, sorumluluklar vererek esas potansiyellerimizi açığa çıkartır. Ödülleri kalıcıdır.

Yalnız, çocuk kalmakta ısrar edenler ondan korkarlar. Hayatlarında kalıcı bir şey inşa edemez, sorumluluk alamaz, çalışmaz, aile kuramaz, başkalarından sürekli bir şeyler bekleyerek, değişimlere direnerek, korkularla, duygulara sığınarak, sürekli dünyayı suçlayarak yaşarlar. Öncelikleri, prensipleri, sınırları yoktur. Hayır diyemez, kendi ayakları üstünde duramaz, onay çabası içinde olurlar.

Yaş almak güzeldir ama ruhsal olarak olgunlaşmak ayrı güzeldir. Ruhu olgun insan, duygulara ve bahanelere sığınmaz. Duygu ve davranışlarının sorumluluğunu alır. Zamanı, sınırları, emeği kıymetli, sabrı ve iradesi güçlüdür. Peki ya sen de öyle misin? Zamanın sayfaları geri sarılıyor, karma döngüsü açılıyor, Satürn retroya başlıyor. Şubat 2022'den bugüne neler yaptın?

Yeniden yapılanabilirsin, hayatı yakalayabilirsin, hiçbir şey için gecikmedin. Onay ihtiyacın ve yarışın yalnız kendin için olsun. Seni durduran her şeyin daha güzel bir senaryoya hizmet ettiğini bilerek sabırla ilerle. 'Kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyecek kadar sev.'

13 Haziran'a dek takılı kaldığımız düşüncelerden özgürleşme fırsatları yakalayabilir, daha önce halledemediğimiz sorumluluklarla yüzleşebiliriz. 22 Haziran'a dek ise hem ilişkiler hem mali anlamda olgun adımlar atmadığımız konuları tekrarlayabiliriz. Bu dönemde bedenimizin sınırlarını korumak önemlidir. (cilt, kemikler, diş) Aynı zamanda toplum için neler yaptığımız, toplumun yönetime isyanları, dünyada yenilenmesi gereken konular, tabiata nasıl davrandığımız, teknolojik konular gündeme gelecektir.

Satürn Kova Retrosu, gelecek vizyonları getirerek daha güçlü ilerlememize hizmet edecektir. Satürn'ün retroya başladığı Sabian Sembol 'Hidrometre ile arabanın aküsünü test eden bir adam'

Doğa öyle mucize, öyle kusursuz ki! Aradığımız tüm cevaplar ilmek ilmek hayatın ta kendisinde. Su, ummadığımız teknik bir konu için çözüm olabiliyor. Peki ya senin hayatın ne durumda? Takılı kaldığın nelere çözüm bulamıyorsun? Direksiyonda kolaylıkla ilerliyor musun? Bedenini en son ne zaman dinledin? Yükselen duygularını ölçmek, hislerine güvenmek, biraz nefes almak, arızalı konuları görerek onarmak, olgunlukla ilerlemek için bu Retro ilaç gibi olacak.

Ödevlerini doğru yaparsan, ödüllerini Mart 2023 itibariyle almaya başlayacaksın.

Satürn'ün burçlara soruları:

(Yükseleninize göre okuyunuz.)

Koç: Aralık 2020'den bugüne; hayallerini, vizyonlarını gerçekleştirmek için neler yaptın? Hayallerin için seni gerçekten destekleyen, yükselten insanlarla mı bir aradasın? Az ama öz, gerçek dostluklarınla, hayat amaçlarına doğru ilerliyorsun. Yeter ki sınırlarını ve zamanını koru, sabır ve istikrarla ilerle.

Boğa: Aralık 2020'den bugüne; gerçek potansiyellerini yaşamak için neler yaptın? Kendi zirvene adım adım tırmandın mı? Peki, hedeflediğin yerde misin, onay beklediğin yerde mi? Şimdi gerçekten ne istediğini anlıyor, en güçlü halini görmek için test ediliyorsun. Sabırdan ve istikrardan ödün verme, seni zirvende durduran ve baskılayan her şeye orayı gerçekten hak ettiğini ve vazgeçmeyeceğini fısılda.

İkizler: Aralık 2020'den bugüne; hayatında yaşadıklarına ne kadar üst pencereden bakabildin? Neyi ne kadar anlamlandırabildin? Karşına çıkan farklı görüşten her insan, eğitimlerin, seyahatlerin, uzaklarla olan bağların, hukuksal alanların ufkunu genişletmeni sağlayan hayat öğretmenlerindi. Şimdi onlara yeniden, başka bir bakışla bak. Artık başka bir hayat felsefen, uzman olduğun bir konu, bilgeleştiğin, uzmanlaştığın bir alan var.

Yengeç: Aralık 2020'den bugüne; tutunmadığın her kişinin, duygunun, yeniye alan açtığını; bırakabilmenin güzelliklerini fark ettin mi? Her karanlık aydınlığın, her vazgeçiş sahip olmanın kıymetini anlatır. Ve neye çok tutunursak, o sınavımızdır. Dönüşüme, duygularını sonuna dek yaşamaya, destek alabilmeye teslim ol. Paylaştığın ve risk aldığın kazançları gözden geçir. Doğru bütçe planı, kalıcı kazançlar getirecektir.

Aslan: Aralık 2020'den bugüne; kendini bir diğerinde ne kadar gördün? Bir başkasıyla hayatı paylaşmanın sorumluluğunu alabildin mi? Birliğin ve uyumun güzelliklerine açılabildin mi? Aşk, ciddi iştir. Emek, sevgi, sabır ve saygı ister. Korkularına değil, sevgiye teslim ol. Seni yükselten, olgun kalplere kapılarını aç. Zaman, kalıcı bağlar kurma zamanı.

Başak: Aralık 2020'den bugüne; alışkanlıkların, işlerin, rutinlerin sana ne kadar iyi geliyor? Bedenine ne kadar iyi bakıyor, hayatını ne kadar düzenli yaşıyorsun? Şimdi bir nefes alma ve sana iyi gelmeyen her alandan arınma zamanı. Tüm yaşam düzenin seni besleyen alışkanlıklarla, sana iyi gelen insanlarla dolu olsun. Sabrın ve emeklerin, bir otorite haline gelerek ödüllendirilebilir.

Terazi: Aralık 2020'den bugüne; hayatında keyif, neşe ve eğlence ne kadar yer tutuyor? Çocuk kalbini eskisi kadar duyabiliyor musun? Yoksa eğlenceyi, aşkı, hobileri bile ciddiye alıyor, mutluluğun saatini bile hesaplıyor musun? Şimdi hayatının merkezine neyi ne kadar koyduğunu görme vakti. Aşk, sanat, spor, yaratıcılık, hobilerin kalbinden hayatına yansıyan enerjilerindir. Korkularla değil, özenle yaklaştığında hepsi seni besleyecek. Belki bir eser ortaya koyacak, belki aşkta somut adımlar atacak, belki de bir çocuk sahibi olacaksın.

Akrep: Aralık 2020'den bugüne; hayatının temelini ne kadar gözden geçirdin? Çocukluk örüntülerinin bugününe armağanı ne? Kendini nereye ve kime ait hissediyorsun? Şimdi yeni bir temel atma, yeni aidiyetler oluşturma vakti. Ailen, evin, yuvan, ülken, geçmişin senin köklerindir. Köklerin ne kadar sağlam olursa, o kadar göğe uzanabilirsin.

Yay: Aralık 2020'den bugüne; kendini nasıl ifade ediyor, hayattan neler öğreniyorsun? Bugünkü yakın çevren, ilişkilerin, kardeşlerinle bağın ve iletişim şeklin, çocukluğundaki sosyalliğinin aynasıdır. İletişim, eğitim, medya, haberleşme, seyahat, ticaret alanlarında harcadığın çabada bunları görebilirsin. İstikrar ve sabırla, geçmişi gözden geçirerek, bu alanlarda kolaylıkla ilerleyebilirsin.

Oğlak: Aralık 2020'den bugüne; öz değerlerini, emeğini, zamanını ne kadar koruyorsun? Kazançlarına ne kadar sahip çıkıyorsun? Onlar senin tecrübelerinle elde ettiğin hak edişlerindir. Kimsenin senden kolaylıkla almasına, suiistimal etmesine izin verme. Sana ait olduğunu korudukça, şükürle doldukça, bereketlendiğini göreceksin. Ödülün, birikimlerin ve sağlamlaşan öz değerin olacak.

Kova: Aralık 2020'den bugüne; hayata nasıl bakıyor, motivasyonlarını nasıl sağlıyorsun? Kendine güveniyor, olgunlukla hareket ediyor musun? Yoksa korkularla sahne arkasına mı saklanıyorsun? Hayata bakışının ve duygularının bedenine nasıl yansıdığını keşfet. Rahatla ve nefes al. Zaman seni değil, sen zamanı yönetiyorsun, unutma.

Balık: Aralık 2020'den bugüne; akışa güvenmeyi, teslimiyeti nasıl deneyimledin? Sessizlik, arınma ve içe dönme halleri ruhunda neyi besledi? Ruhsal olarak bilgeleştiğin, sahneye çıkmak için hazırlandığın kadersel bir dönemdesin. Bilinçaltının fısıltılarına kulak ver, karşına çıkan insanların sana neyi anlatmaya çalıştığına odaklan. İlahi düzene güvenerek ilerlediğinde, her şeyin seni yükseltmek adına kolaylıkla aktığını fark edeceksin.