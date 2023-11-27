Polo yaka yeniden yükselişte!

Bir dönem rafa kaldırılan polo yaka kıyafetler "old money" stili ile yeniden yükselişe geçti.

Moda
Giriş: 27 Kasım 2023 14:40
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  • Polo yaka kıyafetler genellikle "old money" stilinin habercisidir. Eskimeyen tarzıyla birlikte birçok kombine uyum sağlayabilen bu üstler, her ne kadar bir süredir eskisi kadar tercih edilmiyor olsalar da yeniden kombinlerin aranan parçaları oldular.

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  • "Old money" denilen "doğuştan zenginlikle" gelen sosyal medya akımı ile birlikte zamansız parçalar yeniden yükselişe geçtiler ve kuşkusuz bu parçalar arasında polo yaka üstler de vardı.

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  • Sade ama bir o kadar da kurtarıcı parçalar olmaları sebebiyle birçok tarzda yorumlanabiliyorlar. Akıllara ilk başta klasik tarzda kombinlenmiş halleri gelse de artık kazaklardan tişörtlere kadar birçok kıyafette yakaları kıvrılmış modellerle de sporlaştırılabiliyorlar.

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  • Ofis şıklıklarında çok fazla tercih edilen polo yakaya sahip bluzlar, kazaklar ve tişörtler kurtarıcı parçalardan sayılabilirler. Blazer ceketlerle uyumları tartışılmaz olan bu kıyafetleri kumaş pantolonlarla tercih edebileceğiniz gibi etek-ceket takımlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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  • Blazer ceketlerle olduğu kadar özellikle sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde kolej ceketlerle tercih ettiğiniz zaman oldukça spor şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Kazak-jean kombinlerini sıradanlıktan çıkarmak için bu tarz küçük dokunuşlarla kombinlerinizde farklı bir hava yaratabilirsiniz.

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  • Rahat günler için kumaşı yumuşak bir polo yaka kazak tercih edip basit bir kombinle gününüzü geçirebilirsiniz. Kombininiz her ne kadar basit olsa da çabasız şıklık görünümünüzle havalı görünebilirsiniz.

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  • Son olarak polo yaka üstlerin kalem eteklerle de çok yakıştığını söylememiz gerek. Bu iki parçanın buluşması uyumlu bir görünüm yaratırken zarif bir görünüme de kavuşmanızı sağlayabilir. Olduğunuzdan daha ince görünmek için bu iki parçayı bir arada değerlendirebilirsiniz.

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