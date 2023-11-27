Polo yaka yeniden yükselişte!

Polo yaka k\u0131yafetler genellikle "old money" stilinin habercisidir. Eskimeyen tarz\u0131yla birlikte bir\u00e7ok kombine uyum sa\u011flayabilen bu \u00fcstler, her ne kadar bir s\u00fcredir eskisi kadar tercih edilmiyor olsalar da yeniden kombinlerin aranan par\u00e7alar\u0131 oldular.. "Old money" denilen "do\u011fu\u015ftan zenginlikle" gelen sosyal medya ak\u0131m\u0131 ile birlikte zamans\u0131z par\u00e7alar yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7tiler ve ku\u015fkusuz bu par\u00e7alar aras\u0131nda polo yaka \u00fcstler de vard\u0131.. Sade ama bir o kadar da kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar olmalar\u0131 sebebiyle bir\u00e7ok tarzda yorumlanabiliyorlar. Ak\u0131llara ilk ba\u015fta klasik tarzda kombinlenmi\u015f halleri gelse de art\u0131k kazaklardan ti\u015f\u00f6rtlere kadar bir\u00e7ok k\u0131yafette yakalar\u0131 k\u0131vr\u0131lm\u0131\u015f modellerle de sporla\u015ft\u0131r\u0131labiliyorlar.. Ofis \u015f\u0131kl\u0131klar\u0131nda \u00e7ok fazla tercih edilen polo yakaya sahip bluzlar, kazaklar ve ti\u015f\u00f6rtler kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alardan say\u0131labilirler. Blazer ceketlerle uyumlar\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lmaz olan bu k\u0131yafetleri kuma\u015f pantolonlarla tercih edebilece\u011finiz gibi etek-ceket tak\u0131mlarla da rahatl\u0131kla kullanabilirsiniz.. Blazer ceketlerle oldu\u011fu kadar \u00f6zellikle sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde kolej ceketlerle tercih etti\u011finiz zaman olduk\u00e7a spor \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015fabilirsiniz. Kazak-jean kombinlerini s\u0131radanl\u0131ktan \u00e7\u0131karmak i\u00e7in bu tarz k\u00fc\u00e7\u00fck dokunu\u015flarla kombinlerinizde farkl\u0131 bir hava yaratabilirsiniz.. Rahat g\u00fcnler i\u00e7in kuma\u015f\u0131 yumu\u015fak bir polo yaka kazak tercih edip basit bir kombinle g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fc ge\u00e7irebilirsiniz. Kombininiz her ne kadar basit olsa da \u00e7abas\u0131z \u015f\u0131kl\u0131k g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fczle haval\u0131 g\u00f6r\u00fcnebilirsiniz.. Son olarak polo yaka \u00fcstlerin kalem eteklerle de \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylememiz gerek. Bu iki par\u00e7an\u0131n bulu\u015fmas\u0131 uyumlu bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yarat\u0131rken zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme de kavu\u015fman\u0131z\u0131 sa\u011flayabilir. Oldu\u011funuzdan daha ince g\u00f6r\u00fcnmek i\u00e7in bu iki par\u00e7ay\u0131 bir arada de\u011ferlendirebilirsiniz..
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