Polo yaka yeniden yükselişte!

Son olarak polo yaka üstlerin kalem eteklerle de çok yakıştığını söylememiz gerek. Bu iki parçanın buluşması uyumlu bir görünüm yaratırken zarif bir görünüme de kavuşmanızı sağlayabilir. Olduğunuzdan daha ince görünmek için bu iki parçayı bir arada değerlendirebilirsiniz.