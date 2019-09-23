Okula geç başlayan çocuklar daha sağlıklı

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, anaokuluna bir yıl geç başlayan çocukların mental olarak daha güçlü olduklarını ortaya çıkardı.

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Çocukları okula yollamak için erken mi?
Duygu İslamoğlu

Danimarka Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, çocukların hangi yaşta okula başladığının uzun vadede ne gibi etkileri olabileceği araştırıldı. Araştırma sonucunda; anaokuluna 6 değil 7 yaşında başlayan çocukların 11 yaşına geldiğinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini %73 oranında daha az gösterdiği ortaya çıktı.

 

Çocuklarda yaygın olarak görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), kendini kontrol etme becerisini de doğrudan etkileyen bir durum. Çocuklarda öz kontrolü zayıflatan DEHB aynı zamanda okul performansının da önemli ölçüde düşmesine neden oluyor. Stanford’da yapılan araştırmada, DEHB puanları düşen çocukların okul değerlendirme puanlarının da daha yüksek olduğu görüldü. Finlandiya ve Almanya’da çocuklar zaten okula nispeten daha geç başlıyor ve şimdiden Finlandiya’daki 15 yaşında çocuklar arasında yapılan uluslararası testlerde başarı oranının oldukça yüksek olduğu görülüyor.

 

ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI?

 

Çocuğun sağlığı, başarısından önemli

Stanford Üniversitesi’nden Thomas Dee ve Danimarka Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden Hans Henrik Sievertsen, araştırmada elde edilen bulguların doğrudan başarı odaklı değil, mental sağlık bakımından değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Çocukların 7 yaşına gelmeden yeterince oyun oynamış olması ve okul disiplini sistemi ile yüzleşmemesi, kendilerini ifade becerilerini olumlu yönde etkilediği gibi, öz kontrol kapasitelerini de artırıyor. Uzun vadeli dikkat eksikliği sorunu yaşamak ve bunun bir ‘sorun’ olarak adlandırılacağı okul ortamında bulunmak, hiperaktivitenin sosyal olarak çocuğu ve çevresindekileri rahatsız etmesi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olarak adlandırılan duruma yol açabiliyor.

 

Araştırmacılar aynı zamanda anaokulu şartlarının da çocuğun gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğu görüşünde. “Eğer anaokulları ilkokul birinci sınıf gibi tasarlanıyorsa, ebeveynler okula başlama zamanını biraz ertelemeyi düşünebilirler ancak anaokulu ilkokul gibi değil, çocuğa alan tanıyan bir anaokulu ise yaş konusu çok önemli olmayabilir.”

 

Türkiye’de okula başlama yaşı

Ülkemizde okula başlama yaşı ile ilgili birkaç yıldır süregelen tartışmalar ve sık sık güncellenen uygulamalar mevcut. Bu yıl, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ise, Haziran ayında kanun yeniden değişti. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan uygulamaya göre, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocuklar okula başlayabilecek. Mecburi ilköğretim çağı ise 6-13 yerine 6-14 yaş olarak kabul edilecek.

 

Yeni düzenlemede 66 ay olarak belirlenen okula başlama yaşı, 69 ay olarak güncellendi.

 

OKULA BAŞLAMA SENDROMU NASIL AŞILIR?

 

Referanslar

May Wong. (2015). "Study finds improved self-regulation in kindergartners who wait a year to enroll". Şuradan alındı: https://ed.stanford.edu/news/stanford-gse-research-finds-strong-evidence-mental-health-benefits-delaying-kindergarten

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