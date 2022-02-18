Norveçli öğrenciler yabancı dillere ilgisini neden kaybetti?

Norveç Eğitim Kurulu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Almanca, Fransızca ya da İspanyolca gibi yabancı dil alanına yönelen Norveçli ortaokul öğrencilerinin sayısı düşüşe geçti.

Norveçli öğrenciler yabancı dillere ilgisini neden kaybetti?
Anne - Baba
18 Şubat 2022 Cuma

Norveç Eğitim Kurulu, Norveçli öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilgisinin git gide azaldığını ortaya çıkardı. Klassekampen Gazetesi’nden elde edilen sonuçlara göre, son dönemde ortaokul öğrencilerinin arasında yabancı dil dersi almayı tercih edenlerin sayısı yalnızca 1.117. Buna kıyasla Matematik dersini tercih edenlerin sayısı ise 10.000.


Fransızca, Almanca ve İspanyolca normalde Norveçli öğrenciler tarafından tercih edilen en popüler diller. Ancak, bu dillerin öğreniminde büyük bir düşüş yaşandığı ortada. Geçtiğimiz okul döneminde Fransızca dersini almayı tercih eden öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 0,4 yani, 40.000 kişi içinde 198.


Eğitimde İngilizce ve Yabancı Diller Ulusal Merkezi başkanı Steinar Nybøle, bu konuda okul sisteminde genel anlamda büyük bir düşüş yaşandığını belirtti. "İspanyolca, Almanca ve Fransızca gibi derslerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin sayısının azalması, ilkokulda yabancı dil dersi almayı tercih edenlerin sayısında rekor bir düşüş görülmesinden kaynaklanıyor. Bu iki durum birbiriyle bağlantılı" diye ekledi.


Nybøle aynı zamanda, pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalardan dolayı öğrencilerin eskisi gibi yurtdışı gezilerine gidememelerinin ve genel olarak seyahat olanaklarının azalmasının da yabancı dil öğrenimine olan ilginin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.


Çeviri: Dilara Koru


Referans: Norway Today. Decline in popularity of foreign languages with Norwegian students. Şuradan alınmıştır: https://norwaytoday.info/culture/decline-in-popularity-of-foreign-languages-with-norwegian-students/



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