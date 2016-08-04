Kıyafetlerinizin ilk günkü gibi olmaları için kullanabileceğiniz 15 yöntem

Giysilerinizin raf ömürlerini uzatmak, aslında düşündüğünüzden çok daha kolay ve ucuz. Bu yüzden yeni kıyafetler almaktansa, aşağıdakilere bir göz gezdirmenizde fayda var: 

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Herkes, lekelenen ya da hasar g&ouml;ren kıyafetlerini temizleyebilmenin yollarını arar. İster lekelenen g&uuml;zel bluzunuzu temizlemek olsun, ister yırtılan kotunuzu hareketlendirmek; bu y&ouml;ntemler tam size g&ouml;re!&nbsp; &nbsp; 1. Pamuklu giysilerdeki kırmızı şarap lekelerini &ccedil;ıkarın Hepimizin başına geldi &ndash; bir d&uuml;ğ&uuml;nde ya da dostlarla rahatlarken. Bluzunuzu &ccedil;&ouml;pe atmak yerine, biraz k&acirc;ğıt havlu ve soda kullanarak kurtarabilirsiniz.
Kategori : Moda
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Herkes, lekelenen ya da hasar gören kıyafetlerini temizleyebilmenin yollarını arar. İster lekelenen güzel bluzunuzu temizlemek olsun, ister yırtılan kotunuzu hareketlendirmek; bu yöntemler tam size göre! 

 

1. Pamuklu giysilerdeki kırmızı şarap lekelerini çıkarın

Hepimizin başına geldi – bir düğünde ya da dostlarla rahatlarken. Bluzunuzu çöpe atmak yerine, biraz kâğıt havlu ve soda kullanarak kurtarabilirsiniz.

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