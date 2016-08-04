Herkes, lekelenen ya da hasar gören kıyafetlerini temizleyebilmenin yollarını arar. İster lekelenen güzel bluzunuzu temizlemek olsun, ister yırtılan kotunuzu hareketlendirmek; bu yöntemler tam size göre!

1. Pamuklu giysilerdeki kırmızı şarap lekelerini çıkarın

Hepimizin başına geldi – bir düğünde ya da dostlarla rahatlarken. Bluzunuzu çöpe atmak yerine, biraz kâğıt havlu ve soda kullanarak kurtarabilirsiniz.