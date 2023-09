The First Monday in May

Metropolitan Sanat Müzesi'nin tarihteki en çok katılımlı moda sergisi olan "Çin: Aynanın İçinden"in yaratılışını takip eden bu belgesel, Kostüm Enstitüsü küratörü Andrew Bolton tarafından Çin'den ilham alan Batı modasını ortaya seriyor. Anna Wintour, Rihanna, Karl Lagerfield ve Jean Paul Gaultier gibi birçok ünlü ismi bünyesinde barındıran belgesel 2016 yapımı.