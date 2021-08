Moda ikonu Iris Apfel 100 yaşında!

Dünyanın en yaşlı stil ikonu olarak anılan moda tasarımcısı ve iç mimar Iris Apfel 100. Yaşını kutladı. Instagram’daki 1,9 milyon takipçisine “100 yaşına gelmek her gün olan bir şey değil. Kutlamalar başlasın!” diye seslenen Iris Apfel renkli, cesur ve benzersiz tavrıyla popüler kültürün de önemli bir figürü olarak yüzüncü yaşını karşıladı.

İmzası haline gelen kalın çerçeveli gözlükler, kalın bileklikler ve göz alıcı aksesuar kombinlerinden çok daha ötesi… Yaşayan en yaşlı moda ve stil ikonu, bu ünvanı pek kabul etmese de sadece moda dünyasına değil farklı alanlardan geniş kitlelere de ilham veriyor. Üstelik, dokuz Amerikan başkanının Beyaz Saray’daki yaşam alanlarının iç mimarı olmuş başarılı bir iş kadını da olarak…

71 yaşındayken emekli olduğunu duyursa da kariyerini yeni boyutlara taşıyan Apfel, markalarla işbirlikleri, fakültede verdiği dersler ve ünlü markaların yüzü olarak lanse ettiği projelerle tasarım ve stil dünyasına enerjisini katmaya devam ediyor. 29 Ağustos 1921, New York doğumlu stil ikonu, “Meraklı biri değilseniz, ilgi çekici biri değilsiniz” diyerek eğlenceli tarzı ve hayat ile modaya yönelik bakış açısı hakkında ipuçları veriyor.

“Çok çoktur, az sıkıcıdır.”

Iris Apfel deyince ilk akla gelen siyah kalın yuvarlak çerçeveli gözlükler belki de onun dünyanın farklı bölgelerine yaptığı seyahatlerdeki takıları, aksesuarları ve yaşama dair objeleri gören renkli kişiliğinin ve özgün ruhunun bir sembolü.

Yaşamı boyunca yaptığı sayısız seyahatte topladığı objelerle yıllar içinde tekstil, takı ve aksesuar koleksiyoneri haline gelen Iris Apfel’in bu birikimi sanat dünyasının da dikkatini çekti ve 2005 yılında New York Metropolitan Müzesi’nde sergilendi. Maksimalist ve eklektik tarzını özgün bir tavır ile ortaya koyan İris Apfel, 2014 yılında Albert Maysles tarafından çekilen “Iris” isimli belgesele konu oldu. Ünlü isim, Instagram bio’sunda yer alan “More is more. Less is a bore” mottosuyla özgün duruşunu cesurca ortaya koymaya devam ediyor.

“Sadece iki seçeneğim var. Olumlu veya olumsuz olmak. Ve bardağın yarısının dolu olduğunu söylemeyi tercih eden insanlardan biriyim. Aslında hep böyle miydim bilmiyorum ama bu pandemi sırasında kendimi eğitiyorum. Olumsuz düşünceler düşündüğünüzde olumsuz bir insan olursunuz ve hiçbir şey başaramazsınız.”

İyi ki doğdun Iris Apfel!