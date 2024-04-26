Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı paylaştı
Anne - Baba
Giriş: 26 Nisan 2024 16:00
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı hazırlandı ve kamuoyuna sunuldu. Yeni müfredat taslağı için https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresi üzerinden bir hafta boyunca görüş bildirilebilecek.


Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şekli verilecek. Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokunzu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.


MEB tarafından paylaşılan metinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin şu cümleler kullanıldı: "Eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen bu süreçte temeli milletimiz oluşturur.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir."


Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatleri ise artırılmadı, konularda sadeleştirmeye gidildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin: "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik" dedi.


Milli Eğitim Bakanı ise daha önce yaptığı açıklamada yeni müfredatın ismini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladıklarını söyleyerek, "Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik" ifadelerini kullanmıştı.



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