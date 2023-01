Meme kanseri aşısı hangi aşamada?

Günümüzde 7 milyondan fazla kadının meme kanseri ile mücadele ettiği biliniyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki (UWSM) bir araştırma ekibi ise son 20 yılı aşkın süredir meme kanseri aşısı üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın birinci aşama insan denemelerinin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı.

Birinci aşama denemeleri sırasında, deneysel meme kanseri aşısının güvenli olduğu ve insan epidermal büyüme reseptörü 2 (HER2) kanser tümör hücrelerinin büyümesini önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlandı. Önceki birçok çalışma, vücuttaki yüksek HER2 proteini düzeylerinin kadınlarda en karmaşık, agresif ve hızla yayılan meme kanseri tipine neden olduğunu doğrulamaktadır. Aslında, aşırı HER2 proteini üretimi, tüm meme kanseri vakalarının %30'unu oluşturur. Dolayısıyla yeni aşı, modern tıp alanında çığır açan bir buluş olabilir.

Meme hücreleri HER2 reseptörünü içerir ve bu proteinin ana işlevi meme hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını yönetmektir. Bununla birlikte, HER2-pozitif kanser durumunda, hücreler tarafından aşırı miktarda HER2 proteini üretilir ve bu da kontrolsüz hücre bölünmesine ve büyümesine yol açar. Sonunda meme bölgesinde kanserli tümörlere neden olur. Genel olarak, HER2 pozitif meme kanserinden mustarip hastaların yarısı teşhis konulduktan sonra beş yıl içinde hayatlarını kaybediyorlar. Meme kanseri aşısı olan katılımcıların yüzde 80'i ise 10 yıllık değerlendirme döneminde hayatta kaldı. 100 mcg dozu enjekte edilen katılımcılar vücutlarında güçlü bir sitotoksik bağışıklık tepkisi geliştirdiler.

Ayrıca, hiçbir katılımcıda ciddi bir yan etki yaşanmadı. Araştırmaya ilişkin açıklama yapan UWSM'de tıp profesörü Mary. L. Nora Disis “Sonuçlar aşının çok güvenli olduğunu gösterdi. Aslında, hastaların yaklaşık yarısında gördüğümüz en yaygın yan etkiler, COVID aşılarında gördüğünüze çok benziyordu: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve şişlik ve belki biraz ateş, titreme ve grip benzeri semptomlar” dedi.

