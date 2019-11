Matematik yeteneğinde kız ve erkek çocuklar eşit!

Erkeklerin matematikte daha yetenekli olduğuna dair süregelen varsayımın aksi ispatlandı. Carnegie Mellon Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, matematik yeteneği konusunda cinsiyetler arasında bir fark bulunmuyor. Kız çocuklar matematikte erkekler kadar yetenekli.

Erkeklerin matematikte daha yetenekli olduğuna dair varsayım, yüz yıllar boyunca gelişen toplumsal cinsiyetçi bakış açısının ürünü olarak halen geçerliliğini koruyor. Kadınların matematik yeteneğinde biyolojik eksiklikler nedeniyle daha geride olduğuna yönelik algı, bilimsel çalışmalar ışığında artık yıkılmaya başlıyor. ABD Pittsburgh’daki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada kız ve erkek çocukların beyin gelişimleri kapsamlı şekilde incelendi. Açıklanan sonuçlarda, beyin fonksiyonunda ve matematik yeteneğinde cinsiyetler arasında bir ayrım bulunmadığı ortaya çıktı.

STEM (science/bilim, technology/teknoloji, engineering/mühendislik, maths/matematik) alanlarında kız çocuklarının gelişiminin erkek çocuklara göre daha geride olduğu miti toplumda halen yerini korusa da bilimsel çalışmalar aksini söylüyor. Gelişimsel Sinirbilim Profesörü Jessica Cantlon ve ekibinin Science of Learning dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, çocukların beyinleri cinsiyetlerine bakılmaksızın benzer şekilde çalışıyor.

Matematikte kızlar mı daha iyi yoksa erkekler mi?

3-10 yaş arası çocuklara, sayı sayma ve toplama gibi erken dönem matematik konuları ile ilgili bir eğitim videosu izlerken fonksiyonel MR görüntüleri çekildi. Beyin aktivitesini haritalar ve beyindeki metabolik değişikliklerle ölçen bu yöntemi kullanarak kız ve erkek çocukların beyin taraması yapıldı ve karşılaştırıldı. Çalışma, küçük çocukların matematik yeteneklerinde biyolojik cinsiyet farklılıklarını değerlendirmek için fonksiyonel MR kullanımı ile beyin görüntüleme yapılması ilk defa gerçekleşmiş oldu. Ek olarak, aynı matematik videolarını izleyen bir grup yetişkine de aynı yöntem uygulandı. Tarama sonuçları birbiriyle karşılaştırılarak incelendi. Kız ve erkek çocukların matematik becerilerini işlerken ve eğitim videolarını izlerken olan beyin aktivitelerinde bir farklılık saptanmadı. Son olarak, kız ve erkek çocukların beyin olgunluğu, erişkin gruptaki kadın ve erkekler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak eşdeğer olduğu görüldü. Çalışmalar, matematik yeteneklerini incelemek için yapılmış olsa da tüm beynin cinsiyetler arasındaki benzerliğini ortaya koyma yönünden ayrıca dikkat çekti.

Kız çocuklarının matematik öğrenme yeteneği erkeklerden daha az değil. Matematik becerisi ve beyin olgunluğu arasında cinsiyete göre bir fark bulunmuyor. Bu tespitlere rağmen, yapılan başka araştırmalar cinsiyetçi tercihlerin toplumda ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Örneğin aileler, yön bulma gibi beceriler içeren oyunlarda erkek çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeyi tercih ediyor. Birçok öğretmen, matematik dersi sırasında erkek çocuklarla daha fazla zaman geçiriyor, onlara yönelerek konuşuyor. Bu da kız çocukların, öğretmen ve ailelerin kendilerinden beklentilerinin az olduğunu düşünmelerine yol açıyor.

Araştırmacılar, kız çocuklarının matematikte neler başarabileceğine dair beklentileri yeniden tartışmaya açmayı umuyor. Kız çocukların matematikte başarılı olacaklarına dair inançlarını teşvik etmek öneriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için her alanda farkındalığa ihtiyaç olduğu gerekli görünüyor. Bilim dünyası çalışmalar yaparken topluma da önemli görevler düşüyor: Kız çocuklara, yapabilecekleri konusunda farkında olmadan verilen mesajlara dikkat etmek ve onlara yetenekleri konusunda destek vermek.

Derleyen ve çeviren: Senem Tahmaz

Referanslar: Stacy Kish “Brains of girls and boys are similar, producing equal math ability” (2019). Şuradan alındı: www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191108074852.htm

Alyssa J. Kersey, Kelsey D. Csumitta & Jessica F. Cantlon, Carnegie Mellon University (2019) “Gender similarities in the brain during mathematics development”. Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41539-019-0057-x

