Mariza: "Müziğin dili ortak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 2 Ekim'de AKM'de, 3 Ekim'de ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da sahne alacak olan Mariza'nın müzik yolculuğuna dair keyifli bir söyleşi...

Mariza: "Müziğin dili ortak"
Yaşam
29 Eylül 2022 18:52 Güncelleme: 29 Eylül 2022 18:53
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Daha önce Türkiye'de konserler verdiniz. Türkiye’deki dinleyiciler, müziğe olan ilgileri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Şunu söyleyebilirim ki Türkiye’deki dinleyici Fado’yu seviyor. Şu ana kadar Türkiye’de birçok konser verdim ve her zaman coşkuyla karşılandım. Müziğin dili ortak. 20 yılı aşkın süredir çok güzel şarkılar, müzikal iş birlikleri ve dinleyiciler biriktirdim. Her konserimde müziğimi gerçekten hissedip samimi reaksiyonlar veriyorlar. Bu yüzden Türkiye’deki dinleyicilerimle aramda çok özel bir bağ var.


Dalınızın en yetenekli isimlerinden biri olarak biliniyorsunuz. Çok özel bir müziğiniz var. Bu müziği nasıl tanımlarsınız?

Hem gelenekseli hem de Fado’nun ruhuna yakışacak modern dokunuşları zaman zaman bir arada kullanıyorum. Fado dünya müziği içindeki en özel türlerden biri bence. Acıyı sevgiyi aşkı ve insana ait tüm duyguları çok gerçek ve şeffaf bir şekilde ifade ediyor. Hatta çoğu insan bilmese de çok keyifli ve eğlenceli Fado şarkıları da var. Amacım Fado’yu tüm dünyada olabildiğince fazla dinleyici ile buluşturmak ve her sahneye çıktığımda daha iyisini yapmak.


Müzik yolculuğunuzun nasıl başladığını bizimle paylaşır mısınız?

Daha 5 yaşında Fado dinlemeye ve ezberlemeye başladım. Hatta o yaşlarda müziğin sadece Fado olduğunu sanıyordum. Ailemizin tavernasında ya da yaşadığımız evin sokağında hep Fado şarkıları dinler ve söylerdim. Babam da müziğe meraklı ve o sayede çok özel plaklar dinleme şansım oldu. Kısaca müziğe olan ilgim doğal, içgüdüsel ve kendiliğinden şekillendi.


Peki, boş zamanlarınızı sorsak…

Oğlumla zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. Uzun ve yorucu turnelerden sonra evimde ailemle ve sevdiğim arkadaşlarımla huzurlu zamanlar geçirmek beni rahatlatıyor.




Son albümünüzden sonra yeni projeleriniz neler olacak?

Şu an net bir tarih yok ama yeni şarkılar ya da geçmişe dönüp unutulmuş fadoları bulma çabası her zaman devam ediyor. Şu an yoğun bir turne programım var.


Türk müziğini ve kültürünü kendinize yakın buluyor musunuz?

Aslında Akdeniz coğrafyasındaki birçok müzik türünü birbirine yakın buluyorum. Ben genel olarak müziğin birbiri ile etkileşim içinde olduğuna inananan biriyim. Afrika’dan tutun Akdeniz’e ya da Portekiz’den Türkiye’ye kadar müziğin ortak bir yanı var.


2 Ekim'de Beyoğlu Kültür Rotası Festivali kapsamında AKM'de, 3 Ekim'de ise Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da sahne alacaksınız. İzleyicilerinizi nasıl bir program bekliyor?

Türkiye’ye gelmek gerçekten heyecan verici. Tabii ki kariyerimin en sevilen şarkılarından oluşan bir seçki hazırladım. Hem klasik Fado’yu hem de albümlerimde en sevilen şarkıları seslendireceğim bir akşam olacak.


Okuyucularımız için neler söylemek istersiniz?

Herkesi konsere bekliyorum ve dinleyicilerimle buluşmak için sabırsızlanıyorum.



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