Lazer epilasyona gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Vücudunuzdaki tüylerden kurtulmayı düşünüyorsanız, kullanabileceğiniz birçok geçici seçenek var. Klasik, hızlı jilet, tüy dökücü kremler ve ağda gibi biraz daha uzun süreli tüy alma yöntemleri kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, daha uzun süreli sonuçlar veren elektroliz tedavisini düşünebilirsiniz. Diğer adıyla iğneli epilasyon denilebilir. Elektroliz, her bir saç folikülünü elektrik akımı yoluyla öldürmek için süper ince bir iğne kullanır. Bunun kulağa acı verici ve zaman alıcı geldiğini düşünüyorsanız, haklısınız.

Bu da bizi tüy büyümesini en aza indirgemek için kıl köklerine zarar veren popüler bir yarı kalıcı seçenek olan lazer epilasyona getiriyor. Tam olarak rahat olmasa da, tedavi birçok insan için etkilidir. Lazer, kıl köklerindeki melanine (pigment) odaklanır, kılları köküne kadar yakar ve gelecekteki kıl büyümesini engelleyen hasara neden olur. Lazer epilasyon melanini hedeflediğinden, belirli lazer türlerinin belirli cilt tonları ve tüy renkleri ile uyumlu olmayabilir.

Lazer epilasyon tüm ciltler için güvenli midir?

Olabilir, ancak cilt tonunuz ne olursa olsun, istenmeyen yan etkilerden kaçınmak için tercih ettiğiniz merkez önemlidir. Melanin açısından zengin bir cildiniz varsa, tedavi sırasında kullanılan lazerin türü hakkında daha fazla soru sormanız gerekecektir. Lazer epilasyon tipik olarak koyu kıl renginde ve açık tenli kişilere hitap eder, çünkü cilt pigmenti ile kıl arasındaki keskin kontrast lazerin daha kolay tanıyıp hedefleyebildiği şeydir. Daha koyu bir ten rengine sahipseniz ve tedavinizin güvenli ve etkili olmasını istiyorsanız, diyot, alexandrite veya Nd:YAG lazer kullanma olasılığını düşünebilirsiniz.

Lazer tedavisi, bir pigmenti hedeflediğinden ve kıl ile deriyi keskin bir şekilde ayırırken her zaman başarılı olamayacağından bazı insanlar pigmentasyon sorunlarıyla karşılaşabilir. Lazer kaynaklı cilt renk değişikliği söz konusu olduğunda, doğal olarak derin bir cilt tonuna sahip olmanın ötesinde risk faktörleri vardır. Yakın zamanda yapılan bir tatilden veya yazın havuz başında uzanarak güneşte yanan bir cilde sahip olmak, melaninde geçici bir artış olduğu için cilt renginin bozulması riskinin daha yüksek olabilir.

Lazer epilasyonun artıları nelerdir?

Lazer tedavisi tüylerden sonsuza kadar kurtulmazken tüy büyümesini önemli ölçüde azaltır, öyle ki birçok hastada hiçbir şey görmez. Aylar hatta yıllar boyunca ve çıkan tüyler genellikle daha ince ve daha açık renklidir.

Vücudunuzun herhangi bir yerinde yaptırabilirsiniz ve makine geniş alanları hızlı bir şekilde kaplayabilir. Bacaklar, sırt, koltuk altları, bikini bölgesi, karın, yüz… Lazer epilasyon yaptırabileceğiniz yerlerin neredeyse sınırı yoktur.

Kıl tipinize ve bölgesine bağlı olarak aslında çok fazla acıtmayabilir. Ağrı düzeyine gelince, birçok insan için lazer epilasyon jilet ve ağda arasında bir yere düşer. Rahatsızlığı en aza indirmek için lazer tedavisinden önce ve sonra bölgeyi duyarsızlaştırmaya yardımcı olmak için bir uyuşturma jeli kullanılabilir. Bikini ve koltuk altı lazer epilasyonunun, hassas bölgeler olduğu için daha acı verici olduğunu görebilirsiniz ancak genel olarak, kıllar daha ince hale geldikçe, tedavi her seansta giderek daha az ağrılı hale gelir.

Lazer tedavinin eksileri nelerdir?

Bu uzun bir süreç. Koltuk altları gibi küçük bir alanda bir lazer epilasyon seansı tipik olarak beş dakika veya daha kısa sürer. Bununla birlikte, gerçek sonuçları görmek için birden fazla seans gerekir ve genellikle tedaviler arasında altı hafta beklemeniz gerekir.

Pahalı. Bununla birlikte, hayatınız boyunca jilet veya bikini ağda seanslarına ne kadar harcadığınızı eklerseniz, maliyetine değebilir.

Derinin rengi ile kıl folikülündeki pigment arasındaki kontrast, lazerin neyi hedefleyeceğini kolayca bilmesini sağladığından, lazer epilasyon en iyi koyu renkli kıllı açık ten üzerinde çalışır ve daha koyu ciltler için ideal değildir. Açık sarı veya beyaz tüyleriniz varsa, lazer bu tüyleri hedeflemede o kadar etkili olmayabilir, tüy büyümesinde bir azalma görebilirsiniz, ancak ciltleri arasında daha fazla kontrast olan insanlarda görülen ölçüde değil.

Hamileyseniz lazer epilasyon muhtemelen iyi bir fikir değildir. Lazerler, hamile kişilerde böbrek taşı ve genital siğiller gibi tıbbi durumları tedavi etmek için güvenli bir şekilde kullanılmış olsa da, şu anda lazerlerin epilasyon gibi kozmetik prosedürler için kullanımını destekleyen hiçbir güvenlik verisi mevcut değil. Pek çok doktor, cenin riskleri olması durumunda hamileyken kozmetik lazer tedavisine karşı tavsiyede bulunuyor. Bu nedenle, hamileyseniz veya muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde olacaksanız, lazer epilasyon randevunuzu ileri bir tarihe ertelemek isteyebilirsiniz.

Eğitimsiz bir teknisyen tarafından yapılırsa, lazer epilasyon ciltte yanıklar veya yaralar bırakabilir.

Evde lazer epilasyon yapılabilir mi?

Kısa cevap evet, mümkün. Ev içi cihazlar profesyonel tedavilere benzer şekilde çalışır, ancak daha küçüktür ve daha düşük enerji seviyeleri kullanır. Çok fazla yüzey alanını kaplamak zor olduğu için, daha fazla zaman alıcıdır, ancak kıl büyümesini azaltmaya yardımcı olabilirler ve profesyonel tedaviler arasında iyileştirmeleri sürdürmek için harika bir seçenek olabilirler. Profesyonel cihazlardan daha az güçlü olduklarından, size daha az acı vermeleri de muhtemeldir.

Unutulmaması gereken en önemli şey, bu tür evde kullanılan lazer epilasyon cihazlarının yine açık ila orta tenli ve kahverengi veya siyah saçlı insanlar için tasarlandığıdır. Birçok profesyonel cihaz gibi, evde kullanılan lazerler de genellikle derin ten rengine sahip olanlar için ideal değildir. Bu aynı zamanda kırmızı, beyaz, gri veya sarı saçlı insanlar için de geçerlidir.

Bununla birlikte, iyi bir aday olduğunuzu düşünüyorsanız ve evde lazer epilasyon denemeye karar verirseniz, muhtemelen "geniş spektrumlu ışık tabanlı bir teknoloji" kullanan bir IPL cihazı kullanıyor olacaksınız. Bu da tekrarlanan tedavilerden sonra kıl folikülünü yok etmek için melanini hedefler.

Bikini çizgisi güvenli bir şekilde hedeflenebilse de evde gözlerin yakınında, dövmelerin üzerinde veya benler dahil pigmentli alanlarda veya genital bölgede kullanmamanız tavsiye edilir.

