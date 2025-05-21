Kraliyet kolejinden Belinay Eğer ve Defne Aslan'a tam burs

İki Türk öğrenci, İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere’deki kraliyet ailesi üyelerinin de mezun olduğu Marlborough Koleji, 182 yıllık tarihinde ilk kez İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenciye burs sağladı. Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, yatılı ve tam burslu olarak kabul edildi. Öğrenciler lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere’de tamamlayacak.

Kraliyet kolejinden Türk öğrencilere tam burs

Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Belinay Eğer ile 10. sınıf öğrencisi Defne Aslan, İngiltere'nin en köklü okullarından Marlborough Koleji’nin düzenlediği sınavları ve mülakatları başarıyla geçerek tam burslu ve yatılı eğitim hakkı kazandı. Marlborough Koleji’nin sadece İngiltere’de ikamet eden öğrencilere verdiği "Sixth Form Bursary" (Son iki yıl %100 eğitim bursu) isimli bursu kazanan öğrenciler, lisedeki son iki yıllık eğitimlerini İngiltere’de sürdürecekler.

Öğrenciler, ayrıca Türkiye'den Marlborough Koleji'nde burslu olarak okuma hakkı elde etmiş ilk öğrenciler oldu. Türkiye’yi ve Darüşşafaka’yı Marlborough Koleji'nde en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirten Belinay, “Marlborough Koleji aslında okulumuzdan bir öğrenciye burs verecekti. Ancak sınav ve mülakat sürecinde seçim yapamadıkları için ikimize de burs verdiler. Böyle bir başarı bizler için çok gurur verici…'' dedi.

Kız kardeşi Işılay’ın da Darüşşafaka’da 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Belinay, “Gelecekte makine mühendisi olmak, ülkeme ve bizleri yetiştiren Darüşşafaka’ya borcumu ödemek istiyorum.” diye konuştu.

Gelecekte uçak mühendisi olmak isteyen Defne ise ''Bizim için çok güzel bir fırsat. Gururlu ve umutluyuz. İkimizin de kazandığı haberini duyunca çok sevindik. Türkiye'yi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.'' dedi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, iyi eğitim imkânı olmayan, annesi ve/veya babasını yitirmiş çocuklara egitimde Fırsat Eşitliği" sağlayarak nitelikli eğitim sunma misyonu taşıyan bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Tam burs alan öğrenciler Belinay Eğer ve Defne Aslan, lise eğitimlerini İngiltere'de tam burslu sürdürmek için hazırlık yapıyor.