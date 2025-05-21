Kraliyet kolejinden Belinay Eğer ve Defne Aslan'a tam burs

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, İngiltere’nin en prestijli kolejlerinden birine yatılı ve tam burslu kabul edilerek bir ilki gerçekleştirdi.

Kraliyet kolejinden Belinay Eğer ve Defne Aslan'a tam burs
Yaşam
Giriş: 21 Mayıs 2025 11:00 Güncelleme: 21 Mayıs 2025 11:09
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İki Türk öğrenci, İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere’deki kraliyet ailesi üyelerinin de mezun olduğu Marlborough Koleji, 182 yıllık tarihinde ilk kez İngiliz vatandaşı olmayan iki öğrenciye burs sağladı. Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, yatılı ve tam burslu olarak kabul edildi. Öğrenciler lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere’de tamamlayacak.


Kraliyet kolejinden Türk öğrencilere tam burs

Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Belinay Eğer ile 10. sınıf öğrencisi Defne Aslan, İngiltere'nin en köklü okullarından Marlborough Koleji’nin düzenlediği sınavları ve mülakatları başarıyla geçerek tam burslu ve yatılı eğitim hakkı kazandı. Marlborough Koleji’nin sadece İngiltere’de ikamet eden öğrencilere verdiği "Sixth Form Bursary" (Son iki yıl %100 eğitim bursu) isimli bursu kazanan öğrenciler, lisedeki son iki yıllık eğitimlerini İngiltere’de sürdürecekler.


Öğrenciler, ayrıca Türkiye'den Marlborough Koleji'nde burslu olarak okuma hakkı elde etmiş ilk öğrenciler oldu. Türkiye’yi ve Darüşşafaka’yı Marlborough Koleji'nde en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirten Belinay, “Marlborough Koleji aslında okulumuzdan bir öğrenciye burs verecekti. Ancak sınav ve mülakat sürecinde seçim yapamadıkları için ikimize de burs verdiler. Böyle bir başarı bizler için çok gurur verici…'' dedi.


Kız kardeşi Işılay’ın da Darüşşafaka’da 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Belinay, “Gelecekte makine mühendisi olmak, ülkeme ve bizleri yetiştiren Darüşşafaka’ya borcumu ödemek istiyorum.” diye konuştu.


Gelecekte uçak mühendisi olmak isteyen Defne ise ''Bizim için çok güzel bir fırsat. Gururlu ve umutluyuz. İkimizin de kazandığı haberini duyunca çok sevindik. Türkiye'yi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.'' dedi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, iyi eğitim imkânı olmayan, annesi ve/veya babasını yitirmiş çocuklara egitimde Fırsat Eşitliği" sağlayarak nitelikli eğitim sunma misyonu taşıyan bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Tam burs alan öğrenciler Belinay Eğer ve Defne Aslan, lise eğitimlerini İngiltere'de tam burslu sürdürmek için hazırlık yapıyor.


İlklere imza atan kadınlar

Türkiye'de ve dünyada, ilkleri başarıp milyonlara ilham olan 35 isim...

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Oprah Winfrey Kendi televizyon programına sahip olan ve sunan ilk kadın Oprah. Oprah Winfrey Show, televizyon tarihinin en beğenilen programlarından biri ve 25 yıl sürdü.
Afife Jale Türk tiyatrosunda ilk kadın oyuncu olma özelliğine sahip Afife Jale'nin adı günümüzde tiyatro ödüllerine verilmiştir.
Cahide Sonku Cahide Sonku, Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızıdır.
Ilhan Omar ABD'de meclis üyesi olan ilk Amerikalı Müslüman Ilhan Omar, 8 Kasım 2016'da, Minneapolis'in 60B. bölgesini temsil etme hakkını kazandı.
Sylvia Earle ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin baş bilimcisi olan ilk kadın Sylvia Earle aynı zamanda dünyadaki okyanusların korunmasını savunan bir organizasyon olan Mission Blue'nun başkanıdır.
Tülin Şahin Tülin Şahin, Victoria's Secret defilesinde yürüyen ilk Türk manken olma özelliğine sahip.
Serena Williams 1995 yılından beri profesyonel tenisçi olan Williams, Open Era'da Grand Slam Ödülü'nü 23 kere kazanan ilk tenisçi kadın. Serena Williams; 72 single, 23 doubles ve 4 olimpik altın madalya kazandı.
Eileen Collins Uzay mekiğini kullanan ilk kadın Collins, 1991'de astronot oldu ve 2006'da NASA'dan emekliye ayrılmadan önce dört defa uzay uçuş kaptanı ve amiri olarak görev yaptı.
Tansu Çiller Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Çiller, 1993-1996 yılları arasında görev yapmıştır.
Aretha Franklin 18 Grammy ödülüne sahip Franklin, ABD'de bulunan Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde yer alan ilk kadın sanatçı olma ünvanına sahip.
Ellen Degeneres Ünlü sunucu, televizyonda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk ünlü. Emmy ödüllü TV sunucusu ve komedyen DeGeneres 2003 yılından beri ekranlarda yer alıyor.
Sabiha Bengütaş Sabiha Bengütaş, Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşıdır.
Mae Jemison Uzaya giden ilk siyahi kadın olan Mae Jemison'ın mühendislik ve tıp alanlarında derecesi bulunuyor. Jemison, uzaya ilk olarak 1992 yılında gitti.
Yasemin Adar Dünya Güreş Şampiyonası'nı kazanan Adar aynı zamanda Türkiye'nin güreş alanında ilk kadın dünya şampiyonu oldu.
Rita Moreno Grammy, Emmy, Oscar ve Tony ödüllerini kazanan ilk Latin asıllı sanatçı bu dört ödüle sahip 12 kişiden biridir.
Danica Patrick Danica Patrick, Indianapolis 500 ve Daytona 500 yarışlarını yöneten ilk kadın yarışçı.
Semiha Berksoy İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy, devlet sanatçısı ünvanını 1998 yılında almıştır.
Shonda Rhimes Shonda Rhimes, 100'den fazla bölümle 3 farklı hit dizi yaratıcısı olma ünvanına sahip. Dizileri; Grey's Anatomy, Private Practice and Scandal ve How to Get Away With Murder.
Hülya Şenyurt Judocu Şenyurt, 1992 yılında Barcelona'da gerçekleştirilen olimpiyatlarda, Türkiye adına madalya kazanan ilk kadın sporcu.
Patricia Bath Lazerle fako katarakt ameliyatını bulan ilk kişi. Bath, 1988'de tıbbi bir cihaz olan Laserphaco Probe'nin patentini alan ilk doktordu.
Tülin Tepedeldiren Türkiye'nin ilk kadın komandosu olan Tülin Tebedeldiren, aynı zamanda askeri sınavlarda kadınlara uygun fiziksel standartların gelişimini sağladı.
Cindy Sherman Cindy Sherman, fotoğraf satışlarında 1 milyon dolar kazanan ilk fotoğrafçı. Kameraya yönelmeden önce resim çalışmış olan Sherman, kendini bukalemun gibi tasvir eden portreleriyle tanınıyor.
Katharine Jefferts Schori Katharine Jefferts Schori, Episopal Kilisesi'nin piskoposu olarak seçilen ilk kadın.
Bedriye Tahir Gökmen 1932 yılında Vecihi Uçuş Okulu'nda eğitimine başlayan Bedriye Tahir Gökmen, Türkiye'nin ilk kadın pilotudur.
Sabiha Gökçen Sabiha Gökçen, dünyanın ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotudur.
Alice Waters James Beard Ödülü'nü, Olağanüstü Şef kategorisinde kazanan ilk kadın.
Michelle Phan Web serisi üzerinden 500 milyon dolarlık şirket oluşturan ilk kadın olan Michelle Phan, güzellik abonelik şirketi Ipsy'yi ve güzellik markası EM Cosmetics'i piyasaya sundu.
Hillary Clinton Başkan adaylığı için partisinde seçilen ilk kadın olan Hillary Clinton adaylığını 2016 yılında koymuştu.
Lale Orta Türkiye'de futbol üzerine ilk doktorayı yapan Lale Orta aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübünde oynadı. Orta, ilk kadın antrenör ve ilk kadın milli maç hakemi oldu.
Jennifer Yuh Nelson Nelson, Hollywood'da animasyon filminde ilk tek kadın yönetmen olma ünvanına sahip. Nelson'un yönettiği Kung Fu Panda 2 (2011), bir kadının yönettiği ikinci en yüksek hasılat yapan filmdir.
Melinda Gates 40 milyondan fazla bağış yapan ilk kadın olan Melinda Gates'in, bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında diploması var.
Nevriye Yılmaz Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu'na seçilen ilk Türk olan Nevriye Yılmaz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörlüğünü yapıyor.
Marry Barra Marry Barra, bir araba şirketinde CEO olan ilk kadın. General Motors'a 18 yaşında giren Barra, aynı şirkette 2014 yılından beri CEO olarak görev alıyor.
Sheryl Sandberg Sosyal medya üzerinden bilyoner olan ilk kadın olan Sandberg, Facebook'un baş işletme görevlisi.
Selena Gomez Ünlü şarkıcı, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın ünvanını taşıyor.
Öykü Baştaş Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan ilk Türk olma ünvanını taşıyor Öykü Baştaş.





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