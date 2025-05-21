Kraliyet kolejinden Belinay Eğer ve Defne Aslan'a tam burs

Oprah Winfrey
Kendi televizyon programına sahip olan ve sunan ilk kadın Oprah. Oprah Winfrey Show, televizyon tarihinin en beğenilen programlarından biri ve 25 yıl sürdü.
Afife Jale
Türk tiyatrosunda ilk kadın oyuncu olma özelliğine sahip Afife Jale'nin adı günümüzde tiyatro ödüllerine verilmiştir.
Cahide Sonku
Cahide Sonku, Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve ilk kadın yıldızıdır.
Ilhan Omar
ABD'de meclis üyesi olan ilk Amerikalı Müslüman Ilhan Omar, 8 Kasım 2016'da, Minneapolis'in 60B. bölgesini temsil etme hakkını kazandı.
Sylvia Earle
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin baş bilimcisi olan ilk kadın Sylvia Earle aynı zamanda dünyadaki okyanusların korunmasını savunan bir organizasyon olan Mission Blue'nun başkanıdır.
Tülin Şahin
Tülin Şahin, Victoria's Secret defilesinde yürüyen ilk Türk manken olma özelliğine sahip.
Serena Williams
1995 yılından beri profesyonel tenisçi olan Williams, Open Era'da Grand Slam Ödülü'nü 23 kere kazanan ilk tenisçi kadın. Serena Williams; 72 single, 23 doubles ve 4 olimpik altın madalya kazandı.
Eileen Collins
Uzay mekiğini kullanan ilk kadın Collins, 1991'de astronot oldu ve 2006'da NASA'dan emekliye ayrılmadan önce dört defa uzay uçuş kaptanı ve amiri olarak görev yaptı.
Tansu Çiller
Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Çiller, 1993-1996 yılları arasında görev yapmıştır.
Aretha Franklin
18 Grammy ödülüne sahip Franklin, ABD'de bulunan Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde yer alan ilk kadın sanatçı olma ünvanına sahip.
Ellen Degeneres
Ünlü sunucu, televizyonda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk ünlü. Emmy ödüllü TV sunucusu ve komedyen DeGeneres 2003 yılından beri ekranlarda yer alıyor.
Sabiha Bengütaş
Sabiha Bengütaş, Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşıdır.
Mae Jemison
Uzaya giden ilk siyahi kadın olan Mae Jemison'ın mühendislik ve tıp alanlarında derecesi bulunuyor. Jemison, uzaya ilk olarak 1992 yılında gitti.
Yasemin Adar
Dünya Güreş Şampiyonası'nı kazanan Adar aynı zamanda Türkiye'nin güreş alanında ilk kadın dünya şampiyonu oldu.
Rita Moreno
Grammy, Emmy, Oscar ve Tony ödüllerini kazanan ilk Latin asıllı sanatçı bu dört ödüle sahip 12 kişiden biridir.
Danica Patrick
Danica Patrick, Indianapolis 500 ve Daytona 500 yarışlarını yöneten ilk kadın yarışçı.
Semiha Berksoy
İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy, devlet sanatçısı ünvanını 1998 yılında almıştır.
Shonda Rhimes
Shonda Rhimes, 100'den fazla bölümle 3 farklı hit dizi yaratıcısı olma ünvanına sahip. Dizileri; Grey's Anatomy, Private Practice and Scandal ve How to Get Away With Murder.
Hülya Şenyurt
Judocu Şenyurt, 1992 yılında Barcelona'da gerçekleştirilen olimpiyatlarda, Türkiye adına madalya kazanan ilk kadın sporcu.
Patricia Bath
Lazerle fako katarakt ameliyatını bulan ilk kişi. Bath, 1988'de tıbbi bir cihaz olan Laserphaco Probe'nin patentini alan ilk doktordu.
Tülin Tepedeldiren
Türkiye'nin ilk kadın komandosu olan Tülin Tebedeldiren, aynı zamanda askeri sınavlarda kadınlara uygun fiziksel standartların gelişimini sağladı.
Cindy Sherman
Cindy Sherman, fotoğraf satışlarında 1 milyon dolar kazanan ilk fotoğrafçı. Kameraya yönelmeden önce resim çalışmış olan Sherman, kendini bukalemun gibi tasvir eden portreleriyle tanınıyor.
Katharine Jefferts Schori
Katharine Jefferts Schori, Episopal Kilisesi'nin piskoposu olarak seçilen ilk kadın.
Bedriye Tahir Gökmen
1932 yılında Vecihi Uçuş Okulu'nda eğitimine başlayan Bedriye Tahir Gökmen, Türkiye'nin ilk kadın pilotudur.
Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen, dünyanın ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotudur.
Alice Waters
James Beard Ödülü'nü, Olağanüstü Şef kategorisinde kazanan ilk kadın.
Michelle Phan
Web serisi üzerinden 500 milyon dolarlık şirket oluşturan ilk kadın olan Michelle Phan, güzellik abonelik şirketi Ipsy'yi ve güzellik markası EM Cosmetics'i piyasaya sundu.
Hillary Clinton
Başkan adaylığı için partisinde seçilen ilk kadın olan Hillary Clinton adaylığını 2016 yılında koymuştu.
Lale Orta
Türkiye'de futbol üzerine ilk doktorayı yapan Lale Orta aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübünde oynadı. Orta, ilk kadın antrenör ve ilk kadın milli maç hakemi oldu.
Jennifer Yuh Nelson
Nelson, Hollywood'da animasyon filminde ilk tek kadın yönetmen olma ünvanına sahip. Nelson'un yönettiği Kung Fu Panda 2 (2011), bir kadının yönettiği ikinci en yüksek hasılat yapan filmdir.
Melinda Gates
40 milyondan fazla bağış yapan ilk kadın olan Melinda Gates'in, bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında diploması var.
Nevriye Yılmaz
Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu'na seçilen ilk Türk olan Nevriye Yılmaz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörlüğünü yapıyor.
Marry Barra
Marry Barra, bir araba şirketinde CEO olan ilk kadın. General Motors'a 18 yaşında giren Barra, aynı şirkette 2014 yılından beri CEO olarak görev alıyor.
Sheryl Sandberg
Sosyal medya üzerinden bilyoner olan ilk kadın olan Sandberg, Facebook'un baş işletme görevlisi.
Selena Gomez
Ünlü şarkıcı, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın ünvanını taşıyor.
Öykü Baştaş
Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan ilk Türk olma ünvanını taşıyor Öykü Baştaş.
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