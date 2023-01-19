Kraliyet ailesinin çıkıntı çocukları

Kraliyet ailesindeki katı kurallar çoğu zaman aile üyelerini zorlasa da ailelerin büyük çoğunluğu bu kurallara uygun hareket ediyor. Peki, bu kurallara karşı çıkan kişiler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. İşte kraliyet ailelerinin çıkıtı çocukları...

Yaşam
Giriş: 19 Ocak 2023 12:08 Güncelleme: 19 Ocak 2023 12:09
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  • Kral 8. Edward

    1936 yılında Kral-İmparator 8. Edward'ın ilk kocasından boşanmış, ikinci kocasından boşanmaya çalışan ve Amerikalı bir sosyete olan Wallis Simpson'a evlilik teklif ettiğinde Britanya İmparatorluğu'nda anayasal bir kriz gündeme geldi. Birleşik Krallık, Dominyonlar ve İngiliz Milletler Topluluğu hükümetleri evliliğe karşı çıktı. Dini, hukuki, siyasi ve ahlaki itirazlar yapıldı. İngiliz hükümdarı olarak Edward, İngiltere Kilisesi'nin başkanıydı. Kilise ise eski eşleri hala hayattaysa, boşanmış kişilerin kilisede yeniden evlenmelerine izin vermiyordu. Hem Simpson'ın potansiyel Kral eşi olması konusundaki yaygın karşıtlık hem de Edward'ın Simpson'dan vazgeçmemekte ısrar etmesi, Edward'ın Aralık 1936'da tahttan çekilmesi ile sonuçlandı. Edward'ın tahttan çekilmesinin ardından ona Windsor Dükü unvanı ve "Royal Highness" statüsü verildi. Ertesi yıl, Edward ile Simpson evlendi. Edward'ın 35 yıl sonraki ölümüne kadar ikisi birbiriyle evli kaldı.

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  • Prenses Margeret

    Kraliçe Elizabeth'in küçük kız kardeşi olan Prenses Margeret da aşkı için tahttan çekilen kraliyet üyelerinden biriydi. 20'li yaşlarının başındayken kendisinden 16 yaş büyük olan babasının hizmetkarı Albay Peter Townsend'a aşık oldu. 1953 yılının başlarında Margaret ablası Kraliçe Elizabeth'e Townsend ile evlenmek istediğini söyledi. Hükûmetteki birçok kişi, Kraliçe'nin 22 yaşındaki kardeşi için Townsend'ın uygun bir koca olmayacağını düşündü, ve İngiltere Kilisesi boşanmış bir adamla evlenmesini desteklemeyi reddetti. Kraliçe Elizabeth ise bu durum karşısında Margaret'ten bir yıl beklemesini istedi. 1960'ta Margaret sonunda planlarından vazgeçti ve fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones'un teklifini kabul etti. Evlilik, uğurlu bir başlangıca rağmen, kısa süre sonra mutsuz bir evliliğe dönüştü. Çift 1978'de boşandı.

    Bu fotoğraf Reuters tarafından servis edilmiştir.

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  • Kral 3. Charles

    29 Temmuz 1981 yılında Leydi Diana Spencer ile evlenen Kral Charles, ilerleyen süreçte Diana'dan önce ayrıldığı Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisine yeniden başladı. Konuşma kayıtlarının basına yansımasının ardından durumu itiraf eden Kral Charles ile Diana Spencer 28 Ağustos 1996'da boşandı. Diana Spencer, 31 Ağustos 1997 yılında Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kral Charles, tüm tepkilere rağmen Camilla Parker Bowles ile ilişkisine devam etti ve Charles ve Camilla Parker Bowles'un nişanı 10 Şubat 2005 tarihinde ilan edildi. 9 Nisan 2005 yılında ise resmi nikah ile evlendiler.

    Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Prens Harry

    Amerikalı aktris Meghan Markle ile Mayıs 2018 yılında evlenen Prens Harry ile Meghan Markle 2020 yılının ocak ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.

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  • Japon Prenses Mako

    Prenses Mako, soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme kararı almasının ardından bunun kraliyet kurallarına aykırı olması nedeniyle tüm kraliyet unvanlarından vazgeçti. Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako evlilik için kraliyet töreni yapmadı ve kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere sunulan ödemeyi de geri çevirdi.

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