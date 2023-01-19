Kraliyet ailesinin çıkıntı çocukları

Kral 8. Edward
1936 yılında Kral-İmparator 8. Edward'ın ilk kocasından boşanmış, ikinci kocasından boşanmaya çalışan ve Amerikalı bir sosyete olan Wallis Simpson'a evlilik teklif ettiğinde Britanya İmparatorluğu'nda anayasal bir kriz gündeme geldi. Birleşik Krallık, Dominyonlar ve İngiliz Milletler Topluluğu hükümetleri evliliğe karşı çıktı. Dini, hukuki, siyasi ve ahlaki itirazlar yapıldı. İngiliz hükümdarı olarak Edward, İngiltere Kilisesi'nin başkanıydı. Kilise ise eski eşleri hala hayattaysa, boşanmış kişilerin kilisede yeniden evlenmelerine izin vermiyordu. Hem Simpson'ın potansiyel Kral eşi olması konusundaki yaygın karşıtlık hem de Edward'ın Simpson'dan vazgeçmemekte ısrar etmesi, Edward'ın Aralık 1936'da tahttan çekilmesi ile sonuçlandı. Edward'ın tahttan çekilmesinin ardından ona Windsor Dükü unvanı ve "Royal Highness" statüsü verildi. Ertesi yıl, Edward ile Simpson evlendi. Edward'ın 35 yıl sonraki ölümüne kadar ikisi birbiriyle evli kaldı.
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