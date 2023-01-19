Kraliyet ailesinin çıkıntı çocukları

Prenses Margeret

Kraliçe Elizabeth'in küçük kız kardeşi olan Prenses Margeret da aşkı için tahttan çekilen kraliyet üyelerinden biriydi. 20'li yaşlarının başındayken kendisinden 16 yaş büyük olan babasının hizmetkarı Albay Peter Townsend'a aşık oldu. 1953 yılının başlarında Margaret ablası Kraliçe Elizabeth'e Townsend ile evlenmek istediğini söyledi. Hükûmetteki birçok kişi, Kraliçe'nin 22 yaşındaki kardeşi için Townsend'ın uygun bir koca olmayacağını düşündü, ve İngiltere Kilisesi boşanmış bir adamla evlenmesini desteklemeyi reddetti. Kraliçe Elizabeth ise bu durum karşısında Margaret'ten bir yıl beklemesini istedi. 1960'ta Margaret sonunda planlarından vazgeçti ve fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones'un teklifini kabul etti. Evlilik, uğurlu bir başlangıca rağmen, kısa süre sonra mutsuz bir evliliğe dönüştü. Çift 1978'de boşandı.

Bu fotoğraf Reuters tarafından servis edilmiştir.