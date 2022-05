Koruma altındaki alanlar vahşi yaşama zarar veriyor

Bilim insanları 68 ülkedeki 1500 adet koruma alanının sulak alanlar ve su kuşları üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma, koruma alanlarının nasıl yönetildiğinin bu konuda çok büyük öneme sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, doğanın desteklenmesi için bu yaşam alanlarının etkili bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. University of Exeter Ekoloji ve Koruma merkezi araştırmacılarından Dr. Hannah Wauchope "Bu bölgelerde ve restorasyon konusunda kurallar oluşturulmalı," dedi. Dr. Wauchope ve melektaşları, koruma altındaki alanların korumaya alınmadan önceki ve sonraki hallerini inceledi. Ayrıca, koruma alanlarında olan ve olmayan benzer kuş türlerinin da davranışlarını gözlemlendi.

Dr. Wauchope, "İncelediğimiz bölgelerin çoğunda vahşi yaşam ya stabil ya da gelişmeye devam ediyor fakat, koruma altında olmayan alanlardan daha iyi oldukları söylenemez," dedi.

Bir milyon bitki ve hayvan tehlike altında

Birleşmiş Milletler'e göre şu anda bir milyon bitki ve hayvan tehlike altında. Dünya liderlerinin bu Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek toplantıda önümüzdeki on sene için evrensel koruma çalışmalarından bahsetmeleri bekleniyor. Çoğu ülke 2030 yılına kadar Dünya yüzeyinin yüzde 30'unu koruma altına almayı hedefliyor.

Ancak, bilim insanları biyolojik çeşitliliğin korunmasının garanti edilemeyeceğini belirtiyorlar. Bangor University Profesörlerinden Julia Jones, "Dünya üzerine bir koruma haritası çizmenin doğa üzerine hiçbir faydası yok. Dünya liderlerinin koruma altındaki alanların etkili bir şekilde yönetilmesine odaklanmalarını umuyorum," dedi.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: BBC. Many protected areas do not benefit wildlife, study says By Victoria Gill. Şuradan alınmıştır: https://www.bbc.com/news/science-environment-61164969