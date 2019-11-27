Kompleksler

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Kompleksler
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Küçük yaşlarda karşılaşılan çeşitli olaylar, korkular, kızgınlıklar, üzüntüler, travmalar yaratabilir. Aynı olaylar tekrarlanır veya yaraları tedavi edilmez ise bıraktıkları izler bilinçaltımıza yerleşir. Hayatımıza kompleksler olarak yansımaya başlarlar. Bunların en zor tedavi edileni aşağılık kompleksidir.

 

Aşağılık kompleksi insanları esareti altına alır, ama onlar kendilerini öyle bir büyüklük duygusuna kaptırmışlardır ki kesinlikle ne kendilerinin, ne kusurlarının farkında değildirler. Tek çabaları kendi büyüklerini kanıtlamak, diğer insanları küçülterek üzerlerinde etkinlik kurmaya çalışmaktır.

 

Geçmiş yıllarda bir hizmet kuruluşunda genç emekli bir beyle birlikte çalışmıştım. Tepeden tırnağa komplekslere bürünmüş biriydi. Kendini mağlup bir insan olarak görür, hak ettiği yerlere ulaşamadığını iddia eder ve buna sebep olarak her gün ayrı bir insanı suçlardı. Müthiş bir aşağılık duygusu içindeydi. Dernek üyelerinden başarılı gördüğü her insanın düşmanıydı sanki. Onlarla alay etmek, zora sokmak, küçük düşürmek için can atardı. Dernekte haftada bir kez toplanırdık. Her toplantıya özel fıkralar, anekdotlar hazırlayarak gelirdi. Her hafta başarılı gördüğü bir insanı iğnelemeye, yaralamaya çalışırdı. Bilinçli olarak fırsatlar yaratır, içindeki zehri insanların üzerine boşaltırdı. Çevresini inciterek, küçülterek büyüdüğünü, tatmin olduğunu zannederdi. Çok uzun süre dayanamadı dernekte, küçüldü, küçüldü, yapayalnız kaldı ve ayrıldı, gitti…

 

Aşağılama alışkanlığı uzun yıllar biriken başarısızlıkların, yenilgilerin, ezilmişliklerin dışa yansımasıdır. İçten içe biriken olumsuz duygularla beslenir. En büyük gıdası ise kıskançlıktır. Aşağılama alışkanlığı olan insanlara güvenilmez, sır verilmez, öğrendikleri en ufak bir zaafı bile sizi topluluk önünde mahcup etmek veya küçük düşürmek için silah olarak kullanabilirler. Etrafta kusur aramaktan kendilerine bakacak halleri kalmaz. Aşağılık komplekslerini tatmin edebilmek için her yola başvurabilir, her türlü aşağılığı çekinmeden yapabilirler.

 

Aşağılık kompleksinin oluşmasındaki en büyük etken sevgisizliktir. Size verebilecekleri zararlardan kurtulmak için birlikte yaşamak zorunda olduğunuz bu tip insanlara kızmak, gücenmek, onların yaptığı gibi aşağılamak yerine, siz esirgemez olunuz. Onları sevginizle güçlendiriniz; sevilmeye değer oldukları duygusunu veriniz. Kendi değerlerine güvenmelerini ve inanmalarını sağlayınız.

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