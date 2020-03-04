Koç burcu ile aslan burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu aslan burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve aslan ilişki yorumu...

+ Sonra Oku
Burçların aşk uyumu: Koç ve Aslan

Koç ve Aslan ilişki yaşadıklarında kesinlikle kıvılcımlar havada uçar. Her iki burç da ateş grubundandır ve tutkulu, dinamik doğaları birbiriyle yarışır. Bu ilişkide mutlak pek çok aksiyon olacaktır. Koç da Aslan da ilişkide dizginleri elinde tutmak ister ve aynı derecede büyük olan egoları çatışmaya başladığında problemler su yüzüne çıkar. İki burç da birbirlerine karşı gerçek bir hayranlık ve saygı besler. Problem yaşamamaları için gerektiğinde emir alan ve veren rollerini değiştirmeyi öğrenmeleri gerekir.


Her iki burç da gururlu ve sabırsızdır. İlişkinin temelini tutku ve hakimiyet isteği oluşturur. Aslan sürekli olarak sevilmeyi ve kendisine hayranlık duyulmasını ister, kolayca sıkılabilen Koç’un bunu sağlaması her zaman mümkün değildir. Koç ise Aslan’ın flörtçü yapısından rahatsız olabilir. Ama her şeye rağmen Koç ile Aslan’ın ilişkisi çok heyecan verici olacaktır. Aralarındaki farklılıklara rağmen, ilişkilerinde oluşabilecek problemlerin üstesinden gelme kapasiteleri her zaman vardır.

 

Aslan ile Koç birbirlerini çok iyi anlayabilirler. Bu nedenle çok uyumlu bir ilişki yaşayıp birlikte harika bir takım oluşturabilirler. İlişkileri sıcak ve tutku dolu olacaktır. Koç ve Aslan her zaman kimin lider olacağına dair bir rekabet içinde olurlar. Koç, Aslan’a önüne çıkan fırsatları kullanabilmesi için gerekli olan güveni verir. Aslan da Koç’a başladığı işleri sabırlı olarak bitirmeyi öğretir. Koç bazen düşüncesizce konuşarak Aslan’ı incitebilir. Buna karşılık Aslan da hükmedici tavırları ve somurtmaya olan eğilimi ile Koç’u sinirlendirebilir. Ama her şeye rağmen birbirlerini çok derinden sevip sadık kalabilirler.

 

Aslan ve Koç, ilişkilerinde kimsenin yönetimi almasına gerek olmadığını öğrendiklerinde, inanılmaz güzellikte bir ilişki yaşayabilirler.

 

Burçlar arası aşk uyumunu görmek için tıklayın!

 

Burçlar arasındaki aşk uyumu
+7
Burçdaş ilişkileri Hayatınıza bir burçdaş girdiğinde sanki aynadan fırlamış gibi hissedebilirsiniz. Aynı burcu paylaşmak genellikle aynı hassasiyetlere sahip olmak, aynı tuhaflıkları ve aynı güvensizlikleri paylaşmak demektir. Bu tür bir ilişki insanın kendine dönmesini ve kendiyle yüzleşmesini zorunlu hale getirebilir. Kendinizi kabul edebildiğiniz müddetçe aynı burcu paylaştığınız partnerinizle anlaşmanız kolaylaşacaktır. Bunun yanında bireyselliğinizi korumalı ve romantik anlara da zaman ayırmalısınız.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Hangi burç nasıl baba olur?
Hangi burç nasıl baba olur?
02 - 08 Mart haftası nasıl geçecek?
02 - 08 Mart haftası nasıl geçecek?
Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Burçların aşk uyumu: Koç ve Yengeç
Burçların aşk uyumu: Koç ve Yengeç
24 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek?
24 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek?
Burçların aşk uyumu: Koç ve İkizler
Burçların aşk uyumu: Koç ve İkizler
Burçların aşk uyumu: Koç ve Boğa
Burçların aşk uyumu: Koç ve Boğa
Burçların aşk uyumu: Koç ve koç
Burçların aşk uyumu: Koç ve koç
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X