Burçların aşk uyumu: Koç ve Aslan

Koç burcu ile aslan burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu aslan burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve aslan ilişki yorumu...

Koç ve Aslan ilişki yaşadıklarında kesinlikle kıvılcımlar havada uçar. Her iki burç da ateş grubundandır ve tutkulu, dinamik doğaları birbiriyle yarışır. Bu ilişkide mutlak pek çok aksiyon olacaktır. Koç da Aslan da ilişkide dizginleri elinde tutmak ister ve aynı derecede büyük olan egoları çatışmaya başladığında problemler su yüzüne çıkar. İki burç da birbirlerine karşı gerçek bir hayranlık ve saygı besler. Problem yaşamamaları için gerektiğinde emir alan ve veren rollerini değiştirmeyi öğrenmeleri gerekir.



Her iki burç da gururlu ve sabırsızdır. İlişkinin temelini tutku ve hakimiyet isteği oluşturur. Aslan sürekli olarak sevilmeyi ve kendisine hayranlık duyulmasını ister, kolayca sıkılabilen Koç’un bunu sağlaması her zaman mümkün değildir. Koç ise Aslan’ın flörtçü yapısından rahatsız olabilir. Ama her şeye rağmen Koç ile Aslan’ın ilişkisi çok heyecan verici olacaktır. Aralarındaki farklılıklara rağmen, ilişkilerinde oluşabilecek problemlerin üstesinden gelme kapasiteleri her zaman vardır.

Aslan ile Koç birbirlerini çok iyi anlayabilirler. Bu nedenle çok uyumlu bir ilişki yaşayıp birlikte harika bir takım oluşturabilirler. İlişkileri sıcak ve tutku dolu olacaktır. Koç ve Aslan her zaman kimin lider olacağına dair bir rekabet içinde olurlar. Koç, Aslan’a önüne çıkan fırsatları kullanabilmesi için gerekli olan güveni verir. Aslan da Koç’a başladığı işleri sabırlı olarak bitirmeyi öğretir. Koç bazen düşüncesizce konuşarak Aslan’ı incitebilir. Buna karşılık Aslan da hükmedici tavırları ve somurtmaya olan eğilimi ile Koç’u sinirlendirebilir. Ama her şeye rağmen birbirlerini çok derinden sevip sadık kalabilirler.

Aslan ve Koç, ilişkilerinde kimsenin yönetimi almasına gerek olmadığını öğrendiklerinde, inanılmaz güzellikte bir ilişki yaşayabilirler.

