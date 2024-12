En sevdiğiniz rahatlatıcı diziyi tekrar izleyin. Dizilerde sevdiğiniz mekanlara defalarca gitmek, sizin için çayın (ya da kahvenizin) tatlısıysa, bunu utanmadan izleyin. En sevdiğiniz dizinin tanıdıklığı, beyninize dinlenme sağlar ve olumlu duyguları tetikleyebilir.

