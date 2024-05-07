Kırmızı Halı: 2024 MET Gala

Dünya modasının en önemli etkinliği olan MET Gala ABD’nin New York kentinde düzenlendi. Etkinlik "The Garden of Time (Zamanın Bahçesi)" temasıyla gerçekleşti. İşte her yıl haftalarca konuşulan, katılan ünlülerin en cesur kıyafetleriyle boy gösterdiği Met Gala'ya damga vuran stiller...

Yaşam
Giriş: 07 Mayıs 2024 10:03 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 11:45
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  • MET Gala 2024'te Zendaya, Rihanna, Jennifer Lopez gibi ünlülerin giydikleri çok konuşuldu. İşte yılın moda olayında öne çıkan stiller...

    MET Gala nedir? Daha detaylı bilgi almak için tıklayın!

    Adrien Brody ve Georgina Chapman

    1 / 29

  • Kendall Jenner

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  • Gigi Hadid

    3 / 29

  • Anna Wintour

    4 / 29

  • Jennifer Lopez

    5 / 29

  • Mindy Kaling

    6 / 29

  • Tyla

    7 / 29

  • Demi Moore

    8 / 29

  • Ariana Grande

    9 / 29

  • Taika Waititi ve Rita Ora

    10 / 29

  • Cara Delevingne

    11 / 29

  • Dua Lipa

    12 / 29

  • Irina Shayk

    13 / 29

  • Sydney Sweeney

    14 / 29

  • Pamela Anderson

    15 / 29

  • Kylie Jenner

    16 / 29

  • Emma Chamberlain

    17 / 29

  • Lea Michele

    18 / 29

  • Gwendoline Christie

    19 / 29

  • Lana Del Rey

    20 / 29

  • Chris Hemsworth

    21 / 29

  • Bad Bunny

    22 / 29

  • Zendaya

    23 / 29

  • Zendaya

    24 / 29

  • Zendaya

    25 / 29

  • Kim Kardashian

    26 / 29

  • Zendaya

    27 / 29

  • Chris Hemsworth ve Elsa Pataky

    28 / 29

  • Colman Domingo

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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