Kırmızı Halı: 2024 MET Gala

MET Gala 2024'te Zendaya, Rihanna, Jennifer Lopez gibi \u00fcnl\u00fclerin giydikleri \u00e7ok konu\u015fuldu. \u0130\u015fte y\u0131l\u0131n moda olay\u0131nda \u00f6ne \u00e7\u0131kan stiller... \nMET Gala nedir? Daha detayl\u0131 bilgi almak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n!\n \nAdrien Brody ve Georgina Chapman. Kendall Jenner. Gigi Hadid. Anna Wintour. Jennifer Lopez. Mindy Kaling. Tyla. Demi Moore. Ariana Grande. Taika Waititi ve Rita Ora. Cara Delevingne. Dua Lipa. Irina Shayk. Sydney Sweeney. Pamela Anderson. Kylie Jenner. Emma Chamberlain. Lea Michele. Gwendoline Christie. Lana Del Rey. Chris Hemsworth. Bad Bunny\n . Zendaya. Zendaya. Zendaya. Kim Kardashian. Zendaya. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky. Colman Domingo\n \n*Haberin g\u00f6rselleri AP taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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