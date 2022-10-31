Karnınız neden guruldar?

Karın guruldaması, doğal olduğu kadar rahatsız edici de olabilir. Önemli bir toplantıda, tiyatroda veya özel bir akşam yemeğinde karnınızın guruldamasını istemiyorsanız, bu yazıya göz atın!

Karnınız neden guruldar?
Sağlık
Giriş: 31 Ekim 2022 13:57
ABONE OL

Vücudunuz, siz farkında olun veya olmayan, neredeyse her an bir ses çıkarır. Basitçe fizik kurallarına uyarak, yaptığı her harekette bir miktar ses enerjisi oluşturur. Bu kural eklemlerinizi hareket ettirirken ortaya çıkan sürtünme sesinde olduğu gibi, sindirim sisteminizin hareketlerinde de geçerli olmaya devam eder. Bu sesler normal olsa da bazı insanlar bunlardan rahatsız olabilir.


Yemekten sonra karın neden guruldar?

Yemek yedikten sonra midenizde duyduğunuz sesler, sindirim sisteminin peristalsis adı verilen özel hareketinden, yani düz kasların kasılıp yemeğinizi ince bağırsağınızdan kolonunuza doğru itmesinden dolayı oluşur. Bu olayda midenizi boş bir çamaşır makinesi gibi düşünebilirsiniz. Yemek yerken soluduğunuz hava ile birlikte yiyecek ve sıvı birbirine karışır. Yiyecek, sıvı ve hava sindirim sisteminden geçer ve sindirim işlemi için gerekli hareketli yaparken bu sesleri çıkarır.


Açken karın neden guruldar?

Bir fırının önünden geçerseniz, taze hamur işi kokusu alırsınız ve mideniz guruldar. Bunun nedeni, beyninizin midenize, bağırsaklarınıza ve midenize kasılmasını söyleyen grelin adı verilen iştah açıcı bir hormon salgılamasını söylemesidir. Duyduğunuz uğultu, o organların hareketidir. Bazen aç değilken de bu sesleri duyabilirsiniz. Bezelye, mercimek, lahana, brokoli, karnabahar ve lahana gibi bazı yiyecekler, sindirimi zorlaştırabilir. Bu durumda daha fazla çaba harcayan vücut, daha sesli çalışabilir. Bu yiyeceklere diyet sodalar ve şekersiz sakızlar da dâhil edilebilir.


Karın guruldaması ne anlama gelir?

Aslında karnınızın guruldaması, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalıştığına işaret eder. Doktorlar, sindirim sisteminizi muayene ederken stetoskop yardımıyla bu sesleri duymaya çalışabilirler. Seslere ağrı, şişkinlik veya bağırsak hareketlerinde değişiklikler, örneğin ishal veya kabızlık eşlik ederse, bir uzmana danışmayı düşünebilirsiniz.


Sürekli acıkma haline 8 çözüm
Sürekli acıkma haline 8 çözüm


Karın guruldamasını önlemek mümkün mü?

Oldukça normal bir durum olsa da bazı ortamlarda karnınızı guruldamasından hoşlanmayabilirsiniz. Ortaya çıktığı anda bunu yok edecek sihirli bir değnek olmasa da bazı ufak önlemler bunu en aza indirmeniz mümkün. İşte birkaç tavsiye:

  • Yemekten sonra biraz dolaşın. Egzersiz yapmaktan ziyade ufak bir yürüyüş yapın.

  • Stresinizi yönetmek için çalışın. Sakinleşmek, öncelik vermek ve mümkün olduğunda hayır demek için zaman ayırın. Stres, sindirim sistemi sağlığınızı yakından ilgilendirir.

  • Yemek yiyin veya atıştırın. Guruldama, açlıktan dolayı oluşuyorsa en basit çözüm bunu gidermekten geçer.

  • Su ihtiyacınızı azar azar giderin. Bir anda yüksek miktarda sıvı almak sindirim kanallarınızda yankılanmalara yol açabilir.

  • Pipetten kullanın. İçeceklerinizi yudumlarken aynı anda hava da yutuyor olabilirsiniz ve bu iki birbirine karışmayan madde sindirim sisteminize zor anlar yaşatabilir.

  • Gazlı içecekler ve ilave şekerden kaçının. Kendi gazı veya gaz üreten bakteriler için sağladığı şekerle bazı yiyecek ve içecekler, sindirim kanallarınızdaki hava miktarını artırabilir.

  • Daha yavaş yiyin. Hızlı yemek hava yutmanızı kolaylaştırabilir. Aynı sebepten dolayı lokmalarınızı çiğnerken ağzınızı kapalı tutun.

  • Egzersiz yaparken çok fazla su içmeyin. Sıvı ihtiyacınızı sakinleşme fırsatınızın olduğu molalarda giderin.

Referans:

Danny Bonvissuto. “Why Does My Stomach Growl?”. Şuradan alındı: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/why-does-my-stomach-growl (24.06.2022).

Jayne Leonard. “All you need to know about stomach growling” Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319901 (30.01.2020).


Bağırsak sağlığının bozulduğunun 10 işareti
Bağırsak sağlığının bozulduğunun 10 işareti Bağırsaklar yalnızca sindirim si...
Sırt kütletmek zararlı mıdır? Bazı hareketler yaparak sırtı kü...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.