Karnınız neden guruldar?

Vücudunuz, siz farkında olun veya olmayan, neredeyse her an bir ses çıkarır. Basitçe fizik kurallarına uyarak, yaptığı her harekette bir miktar ses enerjisi oluşturur. Bu kural eklemlerinizi hareket ettirirken ortaya çıkan sürtünme sesinde olduğu gibi, sindirim sisteminizin hareketlerinde de geçerli olmaya devam eder. Bu sesler normal olsa da bazı insanlar bunlardan rahatsız olabilir.

Yemekten sonra karın neden guruldar?

Yemek yedikten sonra midenizde duyduğunuz sesler, sindirim sisteminin peristalsis adı verilen özel hareketinden, yani düz kasların kasılıp yemeğinizi ince bağırsağınızdan kolonunuza doğru itmesinden dolayı oluşur. Bu olayda midenizi boş bir çamaşır makinesi gibi düşünebilirsiniz. Yemek yerken soluduğunuz hava ile birlikte yiyecek ve sıvı birbirine karışır. Yiyecek, sıvı ve hava sindirim sisteminden geçer ve sindirim işlemi için gerekli hareketli yaparken bu sesleri çıkarır.

Açken karın neden guruldar?

Bir fırının önünden geçerseniz, taze hamur işi kokusu alırsınız ve mideniz guruldar. Bunun nedeni, beyninizin midenize, bağırsaklarınıza ve midenize kasılmasını söyleyen grelin adı verilen iştah açıcı bir hormon salgılamasını söylemesidir. Duyduğunuz uğultu, o organların hareketidir. Bazen aç değilken de bu sesleri duyabilirsiniz. Bezelye, mercimek, lahana, brokoli, karnabahar ve lahana gibi bazı yiyecekler, sindirimi zorlaştırabilir. Bu durumda daha fazla çaba harcayan vücut, daha sesli çalışabilir. Bu yiyeceklere diyet sodalar ve şekersiz sakızlar da dâhil edilebilir.

Karın guruldaması ne anlama gelir?

Aslında karnınızın guruldaması, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalıştığına işaret eder. Doktorlar, sindirim sisteminizi muayene ederken stetoskop yardımıyla bu sesleri duymaya çalışabilirler. Seslere ağrı, şişkinlik veya bağırsak hareketlerinde değişiklikler, örneğin ishal veya kabızlık eşlik ederse, bir uzmana danışmayı düşünebilirsiniz.

Karın guruldamasını önlemek mümkün mü?

Oldukça normal bir durum olsa da bazı ortamlarda karnınızı guruldamasından hoşlanmayabilirsiniz. Ortaya çıktığı anda bunu yok edecek sihirli bir değnek olmasa da bazı ufak önlemler bunu en aza indirmeniz mümkün. İşte birkaç tavsiye:

Yemekten sonra biraz dolaşın. Egzersiz yapmaktan ziyade ufak bir yürüyüş yapın.

Stresinizi yönetmek için çalışın. Sakinleşmek, öncelik vermek ve mümkün olduğunda hayır demek için zaman ayırın. Stres, sindirim sistemi sağlığınızı yakından ilgilendirir.

Yemek yiyin veya atıştırın. Guruldama, açlıktan dolayı oluşuyorsa en basit çözüm bunu gidermekten geçer.

Su ihtiyacınızı azar azar giderin. Bir anda yüksek miktarda sıvı almak sindirim kanallarınızda yankılanmalara yol açabilir.

Pipetten kullanın. İçeceklerinizi yudumlarken aynı anda hava da yutuyor olabilirsiniz ve bu iki birbirine karışmayan madde sindirim sisteminize zor anlar yaşatabilir.

Gazlı içecekler ve ilave şekerden kaçının. Kendi gazı veya gaz üreten bakteriler için sağladığı şekerle bazı yiyecek ve içecekler, sindirim kanallarınızdaki hava miktarını artırabilir.

Daha yavaş yiyin. Hızlı yemek hava yutmanızı kolaylaştırabilir. Aynı sebepten dolayı lokmalarınızı çiğnerken ağzınızı kapalı tutun.

Egzersiz yaparken çok fazla su içmeyin. Sıvı ihtiyacınızı sakinleşme fırsatınızın olduğu molalarda giderin.

Referans:

Danny Bonvissuto. “Why Does My Stomach Growl?”. Şuradan alındı: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/why-does-my-stomach-growl (24.06.2022).

Jayne Leonard. “All you need to know about stomach growling” Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319901 (30.01.2020).